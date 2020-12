71 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Prince Owusu

71 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Vasiliadis

70 Die Baumgart-Truppe bleibt bemüht und kann das Kombinationstempo in dieser Phase auch wieder steigern. Nürnberg hat die defensiven Räume allerdings über weite Strecken gut im Griff, so dass Mathenia noch auf die erste echte Prüfung nach der Pause wartet.

67 Srbeny findet keinen Abnehmer! Der Ex-England-Legionär tankt sich auf der rechten Strafraumseite an die Grundlinie, dribbelt nach drei Meter nach innen und sucht Terrazzino per Querpass. Sørensen geht jedoch dazwischen und befördert die Kugel aus der Gefahrenzone.

64 Nach langer Zeit können die Ostwestfalen mal wieder für Durcheinander im gegnerischen Sechzehner sorgen. Nach Okorojis Kopfballrücklage will Pröger aus halblinken 14 Metern per Seitfallzieher abziehen, trifft die Kugel aber nicht richtig.

61 Paderborn ist noch gar nicht im zweiten Durchgang angekommen, wartet auf seinen ersten zwingenden Abschluss nach dem Seitenwechsel. Die Hausherern schaffen es nur ganz selten in das letzte Felddrittel.

58 SCP-Coach Baumgart reagiert mit einem Dreifachwechsel auf den Zwei-Tore-Rückstand: Okoroji, Terrazzino und Pröger ersetzen Collins, Ingelsson und Antwi-Adjei.

57 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

57 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Christopher Antwi-Adjei

57 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marco Terrazzino

57 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Svante Ingelsson

57 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Chima Okoroji

57 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Jamilu Collins

55 Dovedan rennt nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld alleine auf Zingerle zu, schießt dann aber aus 17 Metern gegen dessen Brust. Daraufhin geht ohnehin die Fahne wegen einer klaren Abseitsstellung hoch.

52 Erstmals in der laufenden Saison kassieren die Blau-Schwarzen in einem Heimspiel zwei Gegentore. Ihnen droht die erste Niederlage in der Benteler-Arena seit Juni.

49 Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:2 durch Felix Lohkemper

Wieder schlägt der Club früh zu! Der gegen aufgerückte Ostwestfalen duch Geis in den halbrechten Angriffskorridor geschickte Schäffler treibt die Kugel an die Grundlinie und flankt von dort an das kurze Fünfereck. Lohkemper lässt das Leder über die Stirn in die lange Ecke gleiten.

48 Weder Steffen Baumgart noch Robert Klauß haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Benteler-Arena! Der FCN hat in der Anfangsphase mit einigen schnellen Gegenstößen überzeugt und konnte früh zuschlagen. Trotz der wenig später folgenden Schäffler-Chance waren daraufhin die Hausherren das zielstrebigere Team, so dass die Führung des Clubs etwas schmeichelhaft daherkommt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Nürnberg führt zur Pause des Gastspiels beim SC Paderborn 07 mit 1:0. Die Franken gingen bereits in der 8. Minute durch einen Kopfball Hacks in Führung. Nachdem die Ostwestfalen bei Schonlaus Pfostentreffer nur knapp den Ausgleich verpasst hatten (14.), scheiterte auf der Gegenseite Schäffler an der Latte (15.). Infolge eines wegen eines Handspiels im Vorfeld aberkannten Vasiliadis-Treffers (18.) erarbeiteten sich die Hausherren zwischenzeitlich ein klares Übergewicht, das allerdings nicht in weitere Großchancen umgewandelt werden konnte. In der jüngsten Viertelstunde gestaltete der Gast die Kräfteverhältnisse wieder ausgeglichener und konnte den knappen Vorteil halten. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird wegen der längeren VAR-Überprüfung nach Vasiliadis' erfolgreichem Schuss um 120 Sekunden verlängert.

42 Der SCP kann seine offensiven Bemühungen noch einmal erhöhen, doch geht im letzten Felddrittel in dieser Phase die nötige Präzision im Passspiel ab.

40 Hack hat sich nicht mehr ganz vom Aufprall unmittelbar nach seinem Kopfballtor erholt und verlässt den Rasen noch vor dem Pausentee. Erster Einwechselspieler des Nachmittags ist Schleusener.

39 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Fabian Schleusener

39 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Robin Hack

37 Vasiliadis mit der Direktabnahme! Ingelsson findet einen Weg an die linke Grundlinie und gibt halbhoch zurück an die Strafraumkante. Vasiliadis probiert sich mit dem rechten Innenrist, doch Handwerker steht im Weg und klärt per Kopf.

34 Das Klauß-Team wird nun doch wieder aktiver, bringt längere Kombinationen auf den Rasen. In der Live-Tabelle rückt es durch die Führung auf den zwölften Tabellenplatz vor.

31 Durch einen Eckball kann der Club seine Defensivreihe für ein paar Augenblicke entlasten. Geis' Ausführung ist für die lange Ecke bestimmt; nach Mühls Kopfball steht Hack an der Fünferkante im Abseits.

28 Gelbe Karte für Sebastian Vasiliadis (SC Paderborn 07)

Vasiliadis bringt Handwerker bei erhöhtem Tempo im Mittelfeld zu Fall. Als erster SCP-Akteur wird er durch Schiedsrichter Hartmann verwarnt.

27 Hünemeier gegen Mathenia! Nach einer Ecke von der rechten Fahne schraubt sich der aufgerückte Innenverteidiger vor der langen Ecke höher als sein Bewacher Sørensen und nickt aus sieben Metern auf die flache linke Ecke. Nürnbergs Keeper ist schnell unten und wehrt zur Seite ab.

24 Paderborn erarbeitet sich in dieser Phase klare Feldvorteile, hält den Schwerpunkt des Geschehens jenseits der Mittellinie. Bei diesen Kräfteverhältnissen scheint das erste Heimtor nur eine Frage der Zeit zu sein.

21 Gelbe Karte für Nikola Dovedan (1. FC Nürnberg)

Wegen eines Fouls tief in der gegnerischen Hälfte handelt sich Dovedan die erste Gelbe Karte der Partie ein.

18 Die Blau-Schwarzen bejubeln den vermeintlichen Ausgleichstreffer, nachdem Vasiliadis aus halbrechten 18 Metern trocken unten links vollendet hatte. Wegen eines Handspiels Srbenys im Vorfeld wird dieser nach Hinweis des VAR zurückgenommen.

15 Auf der Gegenseite trifft auch Schäffler das Aluminium! Nach einem Flugball von der linken Außenbahn kann der Nürnberger Angreifer das Leder zwischen Elfmeterpunkt und Strafraumkante gegen zwei Verteidiger sichern und es mit dem rechten Fuß auf die halbrechte Torseite feuern. Zingerle lenkt es an die Unterkante der Latte, bevor es klar vor der Linie aufsetzt.

14 Schonlau scheitert am Pfosten! Antwi-Adjei behauptet den Ball an der linken Strafraumlinie und flankt mit dem rechten Innenrist an die mittige Fünferkante. Der eng bewachte Schonlau verlängert mit der Stirn in Richtung langer Ecke; das Aluminium verhindert den Ausgleich.

11 Hack humpelt auf den Rasen zurück, kann jedenfalls vorerst weitermachen.

10 Der Torschütze ist unglücklich gelandet und muss behandelt werden. Möglicherweise muss Gästecoach Klauß früh tauschen.

8 Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Robin Hack

Der Club geht früh in Führung! Lohkemper tankt sich über halblinks in den Sechzehner und flankt butterweich vor den langen Pfosten. Gut zwei Meter vor dem Kasten springt Hack höher als Collins und nickt ein.

7 Die Anfangsphase ist geprägt von vielen Umschaltmomenten, dsa Mittelfeld wird häufig schnell überbrückt.

4 Hack treibt die Kugel im halbrechten Angriffskorridor mit Tempo nach vorne und bedient Schäffler mit einem Flachpass an den Elfmeterpunkt. Der Ex-Wiesbadener kann das Spielgerät allerdings nicht kontrollieren und wird durch Hünemeier gestoppt.

1 Paderborn gegen Nürnberg – Durchgang eins in der Benteler-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Franken, die bisher alle drei Pflichtspielvergleiche mit dem SCP für sich entschieden und die mit 16 Toren über die viertbeste Offensive der 2. Bundesliga verfügen, stellt Coach Robert Klauß nach der Derbypleite gegen Fürth ebenfalls einmal um. Nürnberger (Bank) wird durch Dovedan ersetzt.

Auf Seiten der Ostwestfalen, die mit nur acht Gegentoren die geteilt stärkste Abwehrreihe des nationalen Fußball-Unterhauses stellen und die ihren jüngsten drei Heimspielen gewinnen konnten, hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zur Niederlage in Karlsruhe eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Justvan (Muskelfaserriss in der Gesäßmuskulatur) beginnt Vasiliadis.

Der Blick des 1. FC Nürnberg geht momentan eher nach unten, liegt er doch lediglich zwei Punkte vor der Abstiegszone. Infolge des souveränen 4:1-Auswärtssieges beim VfL Osnabrück musste sich der Club am letzten Sonntag nämlich im fränkischen Derby der SpVgg Greuther Fürth mit 2:3 geschlagen geben. Sollte der FCN auch heute verlieren und Sandhausen parallel in Würzburg gewinnen, rutschte er auf Rang 16 ab.

Nach zuvor drei Siegen in Serie hat der SC Paderborn 07 am vergangenen Samstag einen Rückschlag erlitten, verlor beim Karlsruher SC durch einen frühen Gegentreffer (7.) mit 0:1. Bereits zum dritten Mal blieben die Blau-Schwarzen in der Fremde ohne eigenes Tor. Dennoch ist heute der Sprung auf den dritten Tabellenplatz möglich: Mit einem eigenen Sieg sowie eines verpassten Dreiers Aues gegen Regensburg würde der SCP den Relegationsplatz einnehmen.

Der SC Paderborn 07 und der 1. FC Nürnberg befinden sich erst zum zweiten Mal in einer gemeinsamen Spielklasse, sind sich in den letzten Jahren häufiger durch Auf- und Abstiege aus dem Weg gegangen. Letztmals duellierten sie sich im Mai 2016 im nationalen Unterhaus, als die Ostwestfalen durch eine 0:1-Heimniederlage vor heimischer Kulisse direkt in die 3. Liga abstieg; wenige Tage später scheiterten die Franken in der Relegation zur Bundesliga an der SG Eintracht Frankfurt.