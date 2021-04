... Mühlings Ausführung mit dem rechten Fuß ist viel zu hoch angesetzt. Sie segelt über Freund und Feind hinweg in das linke Seitenaus.

Die grundsätzlich spielstarken Ostseestädter tun sich noch schwer, ihre offensiven Akteure in Szene regelmäßig zu setzen. Vom frühen Gegentreffer zeigen sie sich im Großen und Ganzen aber ziemlich unbeeindruckt.

Mühling setzt aus halbrechten 22 Metern mit dem rechten Spann einen ersten Torschuss der Kieler ab; das Leder rauscht recht weit am linken Pfosten vorbei. Bochums Keeper Riemann wartet noch auf eine Prüfung.

Durch das Führungstor baut der VfL seinen Vorsprung in der Live-Tabelle auf fünf Punkte aus; er liegt sogar sechs Zähler vor Rang drei und satte acht vor dem heutigen Gast.

8

Bochum schnuppert am zweiten Treffer! Holtmann nimmt auf der linken Außenbahn an Fahrt auf und spielt auf Höhe des Elfmeterpunkts nach innen. Dort will der unbewachte Žulj mit dem linken Innenrist direkt abnehmen, haut aber über den Ball.