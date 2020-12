45 Halbzeitfazit:

Und jetzt geht es in Bochun erstmal mit einem 0:0 in die Pause! Der VfL Bochum legte den SC Paderborn direkt druckvoll los und attackierte die Ostwestfalen in der Anfangsphase vehement. Zu all zu viel Torgefahr führte die Druckphase allerdings nicht, lediglich Blum verbuchte in der 17. Minute eine Torchance Kurz vor der Hälfte, als der VfL das hohe Tempo nicht mehr gehen konnte, legte der SCP nochmal zu und erspielte sich in der 40. Minute durch Führich sogar für die beste Gelegenheit der Partie. Es bleibt abzuwarten, wie viel die Bochumer nach der anstrengenden Anfangsphase gleich noch im Tank haben.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Aufregung im SCP-Strafraum! Bella-Kotchap ist wieder zurück und verlängert eine Ecke im hohen Fünfer mit dem Kopf. Kurz danach liegt der Ball frei vor dem Tor, doch Žulj verpasst den Abstauber.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Sekunden vor der Pause klagt Armel Bella-Kotchap unter Schmerzen und muss nach einem Zweikampf im Mittelfeld kurz behandelt werden.

43 Nochmal Druck vom SCP! Die Ostwestfalen haben kurz vor der Halbzeit mehr im Tank und laufen nochmal an. Bei einer Freistoß-Flanke von links zeigt sich VfL-Keeper Riemann nun sicherer und greift den Ball souverän aus der Luft ab.

41 Nach der bisher besten Torchance hat Riemann beim nachfolgenden Eckball ein paar Probleme und kann den Ball mit einer Faust nicht weit genug nach vorn klären. Das Tor der Bochumer ist kurz leer, Paderborn gelingt jedoch kein Abschluss.

40 Jetzt rollt das Leder Richtung Tor! Führich rennt der VfL-Abwehr links vor dem Sechzehner davon und kickt den Ball dann etwas unsauber nach rechts. Riemann muss runter und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen um den Pfosten herum!

38 Das Niveau lässt weiter etwas nach. Im Vonovia Ruhrstadion wird das Mittelfeld zum Mittelpunkt des Spiels und dazu warten wir schon länger auf die nächste Torchance.

35 Geht es dann gleich mit dem 0:0 in die Halbzeit, können die Paderborner das Resultat erstmal als Etappenziel verbuchen. Bislang lassen die Ostwestfalen hinten kaum etwas zu, dazu kann der VfL das Tempo im zweiten Durchgang wohl kaum erneut anschlagen.

32 Zoller zupft im Mittelfeld kurz am Trikot von Schonlau und kommt um die Gelbe Karte erstmal noch herum. Aktuell nimmt das Tempo erstmals ein wenig ab.

30 Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Erste Gelb! Losilla kommt zu spät in den Zweikampf mit Ingelsson und drückt den Schweden im Rückraum mit Wucht zu Boden. Losilla sieht den carton jaune und ist am nächsten Spieltag gesperrt.

29 Keine Gefahr: Blum wird auf der rechten Seite immer wieder gesucht und übergibt vor der Paderborn-Gefahrenzone uneigennützig nach rechts. Tesche ballert aus der zweiten Reihe drauf, verzieht allerdings komplett.

28 Feines Tackling! Schallenberg verfolgt den schnellen Blum und grätscht den Bochumer mit einer harten, aber fairen Grätsche vor dem Sechzehner ab.

25 Erste Verschnaufpause der Hausherren? Nach dem Dauerdruck in der Anfangsphase gehen beim VfL nun ein paar Bälle mehr daneben und ins Aus. Paderborn erhält mehr Spielanteile.

23 Nach einem kleinen Querschläger von Leitsch erhält der SC Paderborn seine erste Ecke. Okorojis Hereingabe von links landet allerdings direkt bei der VfL-Abwehr.

21 Gute Partie! Das Match an der Castroper macht in der Anfangsphase richtig Spaß und ist weiterhin flott unterwegs. Bochum diktiert fortlaufend mit Ballbesitz, doch Paderborn verteidigt alles souverän weg.

18 Krummes Ding! Blum ist wieder in Szene und versucht es nach einem schnellen Querpass mit einem Volleyschuss von halbrechts. Schonlau fälscht kurz vor dem SCP-Tor ab, bereitet seinem Keeper Zingerle damit aber keine Probleme.

17 Der Torhüter ist da! Der VfL gibt den ersten Torschuss ab, bei dem Blum rechts in den Sechzehner zieht und flach abzieht. Zingerle geht runter und sichert den Ball in der Tormitte.

16 Nach gut 15 Minuten finden die Gäste nun so langsam besser ins Spiel. Durch den hohen Druck der Bochumer ergeben sich zum Teil auch Kontergelegenheiten für den SCP.

14 Kein Foul! Der nächste offensive Nadelstich der Ostwestfalen läuft wieder über links und endet mit einem Fall von Führich im Duell mit Bella-Kotchap. Ein Elfmeter ist kein Thema, da der Paderborner etwas zu offensichtlich und gewollt zu Boden sinkt.

13 Trotz des hohen Drucks der Bochumer setzt der SCP in der Anfangsphase in erster Linie auf spielerische Lösungen. Auf Lange Bälle und Befreiungsschläge verzichten die Baumgart-Mannen.

11 Frecher Versuch! Nach einem Foul an Blum tritt der gefoulte Bochumer selbst an und hämmert den Freistoß von rechts aus ganz spitzem Winkel direkt auf die Kiste. Zingerle nimmt die Hände hoch und klärt vorsichtshalber mit den Fäusten.

8 Und jetzt die Ostwestfalen! Ein langer Schlag geht vor den linken Pfosten, wo Pröger VfL-Verteidiger Leitsch locker aussteigen lässt. Kurz bevor der Schuss aufs kurze Eck folgen soll, findet der Leitsch gerade noch rechtzeitig in den Zweikampf zurück.

7 Giftig! Die Gastgeber nerven den SC Paderborn schon früh beim Spielaufbau und rennen die SCP-Abwehr im eigenen Sechzehner mit gleich drei Spielern an.

4 Der VfL setzt den SCP früh unter Druck und übernimmt im Heimspiel sofort das Kommando. Folgt gleich die erste Großchance?

2 Die Hausherren gehen sofort schwungvoll drauf! Nach einer Pressing-Phase der Bochumer flankt Gamboa vom rechten Feldrand. Links taucht Holtmann auf, der das Leder mit vollem Risiko über das Tor volliert.

1 Jetzt geht der Kick im Ruhrpott los! Bei kalten vier Grad stoßen die Gäste an und tragen auffällige rot-gelbe Trikots. Der VfL ist etwas dezenter unterwegs und spielt in einem dunkelblauen Dress. Der Schiri ist Tobias Stieler.

1 Spielbeginn

Greifen die Bochumer heute sogar die Tabellenspitze an? Gleich geht's an der Castroper los, dann erfahren wir mehr!

Personell gibt es bei den Ostwestfalen heute zwei Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche: Linksverteidiger Chima Okoroji ist zurück in der Startelf. Auch Mittelfeldspieler Kai Pröger kommt neu ins Team. VfL-Trainer Thomas Reis verzichtet indes auf Wechsel und bietet seine eingespielte Startformation auf.

Beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn gleicht die Hinrunde indes eher einer Achterbahnfahrt: Die Ostwestfalen starteten erst schleppend in die Saison, holten dann aber drei Siege am Stück, ehe nun zwei Niederlagen ohne eigenes Tor folgten. Trainer Steffen Baumgart ist um mehr Stabilität bemüht und glaubt an seine Offensive: „Die Jungs werden Schritt für Schritt besser. Wir werden in Bochum unsere Ideenlosigkeit in Ideen umwandeln“, versprach Baumgart auf der PK.

Trotz der kürzlichen 1:2-Niederlage gegen Holstein Kiel belegt der VfL Bochum in der 2. Liga momentan einen starken 3. Platz. Trainer Thomas will mit seinem Team weiter oben mitmischen und geht selbstbewusst in die englische Woche kurz vor Weihnachten: „Wir wollen die Punkte gegen Paderborn hier behalten. Die Gier ist da“, sagte der VfL-Trainer auf der Pressekonferenz.