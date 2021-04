Gute Erinnerungen haben die Fürther an die Hinrundenpartie vom 11. Spieltag. Mitte Dezember gab es einen 3:0-Erfolg am Hardtwald. In der vergangenen Saison jedoch verloren die Mittelfranken zu Hause gegen Sandhausen mit 1:2, womit der letzte Heimerfolg auf die Spielzeit davor zurückgeht. Im August 2018 behauptete sich das Kleeblatt mit 3:1.

Fürth hingegen ist die beste Auswärtsmannschaft, was den Franken heute aber nichts nützt, denn sie treten im heimischen Sportpark Ronhof an. Und dort holte das Kleeblatt sechs Punkte weniger als in der Fremde. Als drittbestes Rückrundenteam befindet sich die Spielvereinigung dennoch in der Spur – auch wenn am Sonntag auf St. Pauli mit 1:2 verloren wurde. Davor waren die Männer von Stefan Leitl fünfmal ungeschlagen geblieben – davon allerdings nur zweimal daheim. Die letzte Pleite auf eigener Wiese fing man sich Anfang März gegen Bochum ein (1:2).

Was den Gästen Sorge bereitet, der SVS ist die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Acht kümmerliche Tore hat man in der Fremde erzielt und spärliche drei Punkte errungen. Die stammten von einem Sieg Anfang Dezember in Würzburg (3:2). Darüber hinaus hätte man sich die Reisen komplett sparen können. Mehr als einen Treffer haben die Sandhäuser sonst nie erzielt. Inzwischen sammelten sich auch schon wieder acht Auswärtsniederlagen in Folge an. Mit dem Pokal-Aus in Wolfsburg sind es sogar neun. Zu Hause jedoch feierte das Team von Gerhard Kleppinger zuletzt drei Siege in Folge.

Für beide Mannschaften steht eine Menge auf dem Spiel, was schon die Tabellenpositionen verraten. Der Zweite hat den Fünfzehnten zu Gast. Natürlich würde die Spielvereinigung den aktuellen Platz gern verteidigen, verspricht der doch den direkten Aufstieg. Das Polster zu Verfolger HSV ist drei Punkte groß. Noch genauer muss allerdings auf Holstein Kiel geachtet werden. Die Störche haben zwei Partien weniger ausgetragen und liegen nur vier Zähler hinter dem Kleeblatt. Umso hilfreicher wäre für die Mittelfranken heute ein Dreier, der durchaus wegweisenden Charakter bekommen könnte. Doch auch die Sandhäuser würden gern etwas Zählbares mitnehmen. Momentan stehen die Kurpfälzer genau über dem Strich – mit einem Punkt vor dem Relegationsplatz und vier Zählern zur direkten Abstiegszone. Alle Verfolger haben bereits 31 Partien absolviert, der SVS mit der heutigen zwei weniger.

Auf Seiten der Hausherren nimmt Stefan Leitl im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Sonntag zwei Veränderungen vor. Anstelle von Sebastian Ernst (Bank) und Anton Stach (Gelbsperre) rutschen Luca Itter und Hans Nunoo Sarpei in die Fürther Startelf. Lediglich eine Umstellungen gibt es bei den Gästen. Gerhard Kleppinger setzt Erik Zenga auf die Bank und beordert dafür Janik Bachmann in Sandhausens Anfangsformation.