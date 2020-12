50 Vielleicht war das der Auftakt für eine KSC-Offensive. Nach schwacher erster Halbzeit können die Karlsruher froh sein, nur mit einem Tor im Rückstand zu liegen. Im Angriff müssen die Gastgeber in den kommenden Minuten deutlich mehr zeigen.

47 Fast der schnelle Ausgleich! Nach einer Ecke donnert Wanitzek die Kugel Richtung rechten Winkel, wo Kastenmeier noch die Hand dazwischen bekommt. Anschließend versucht sich Groiß gleich zweimal am Nachschuss und bleibt aus kürzester Distanz an Kastenmeier hängen.

46 Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Beide Mannschaften kehren unverändert aus den Katakomben zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zum Pausentee führt Düsseldorf hochverdient mit 1:0 gegen Karlsruhe. In der Anfangsphase war der KSC das bessere Team, doch die Gäste gingen durch einen Kopfball von Krajnc aus dem Nichts in Front. Anschließend hatten die Rösler-Männer alles im Griff, die zahlreiche Hochkaräter liegen ließen. Mehrmals liegen die Gäste mit zwei Akteuren auf das gegnerische Tor, doch jedes Mal wurde das Leder verschludert. Solche Szenen rächen sich gerne mal im Fußball. Im zweiten Abschnitt muss von Karlsruhe mehr kommen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Was ein Chancenwucher der Fortuna! Nach einem langen Ball von Prib läuft Karaman alleine auf das gegnerische Tor zu. Karaman zieht in den Sechzehner und läuft mit dem Ball in die Arme vom herausstürzenden Gersbeck. Diesmal ist der mitgelaufene Appelkamp fuchsteufelswild.

43 Karlsruhe sehnt sich den Halbzeitpfiff herbei. Seit dem überraschenden Führungstor der Gäste sind die Düsseldorfer das bessere Team, das durchaus ein weiteres Tor hätte erzielen können. Im zweiten Abschnitt muss vom Gastgeber deutlich mehr kommen.

40 Da wäre es fast schon passiert! Von der linken Außenbahn schlägt Peterson eine Flanke kurz zwischen Elferpunkt und Fünferraum. Dort drückt Hennings direkt mit dem linken Schlappen ab und verfehlt das rechte Eck nur um wenige Zentimeter.

38 Düsseldorf schnürt den KSC an dessen Sechzehner fest und schlägt zahlreiche Flanken ins Zentrum. Bislang können die Hausherren die Bälle noch verteidigen, doch das 2:0 liegt in der Luft.

35 Dickes Ding aufs 2:0! Die Düsseldorfer gewinnen das Leder im Mittelfeld und drücken sofort aufs Gaspedal. Auf der linken Seite marschiert Peterson in den Sechzehner und schießt den Ball deutlich am rechten Pfosten vorbei. Hennings beschwert sich zurecht über den ausgebliebenen Querpass.

32 Weiterhin dasselbe Bild. Die Düsseldorfer schieben sich im Mittelfeld die Kugel hin und her und lassen die Karlsruher weiterhin laufen. Vom KSC muss hier offensiv deutlich mehr kommen.

29 Die Rösler-Mannschaft lässt den Ball entspannt durch die eigenen Reihen laufen und nimmt das Tempo aus der Partie. Aktuell spielt sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab.

26 Auf der linken Seite zieht Peterson in den Sechzehner ein. Der Düsseldorfer visiert aus zwölf Metern das rechte Eck an und schlenzt die Murmel knapp am Pfosten vorbei.

23 Der KSC versucht weiterhin gefährlich zu bleiben, doch die Defensive der Düsseldorfer steht sicher und lässt kaum Möglichkeiten zu. Auf den Gastgeber wartet am frühen Nachmittag ein hartes Stück Arbeit.

20 Auf der halblinken Seite setzt sich Heise stark gegen Morales durch und flankt das Leder in den Sechzehner. Dort kommt Hofmann noch mit den Stollen an den Ball und drückt das Spielgerät knapp rechts am Pfosten vorbei.

17 Von der rechten Außenbahn segelt eine Flanke in den Strafraum der Düsseldorfer. Die Flanke wird immer länger und landet am Ende ungefährlich in den Armen von Kastenmeier.

15 Bittere Anfangsphase für den KSC! Die Hausherren zeigen eigentlich einen schönen Fußball in den ersten Minuten, doch die Fortuna geht nach der ersten Standardsituation in Führung. Karlsruhe rennt wie beim letzten Spieltag einem Rückstand hinterher.

12 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Luka Krajnc

Mit der ersten Chance geht die Fortuna in Front! Von der linken Fahne schlägt Prib einen Eckball mit viel Schnitt vor den Fünfer in zentraler Position. Dort setzt sich Krajnc durch, der die Kugel aus kürzester Distanz ins rechte obere Eck, nickt.

9 Wanitzek kommt wieder zurück auf den Platz, doch wirklich rund läuft der KSC-Kapitän nicht. Vielleicht kann der Akteur den Schmerz in den nächsten Minuten rauslaufen.

7 In einem Zweikampf steigt Danso Wanitzek schmerzhaft auf den Spann. Der Karlsruher hat extreme Schmerzen und muss behandelt werden. Für Danso bleibt es bei einer letzten Ermahnung.

4 Aus knapp 25 Metern zentraler Position donnert Lorenz die Kugel zentral auf die Kiste. Der Schuss flattert gefährlich, sodass Kastenmeier das Leder nur noch vorne klatschen lassen kann, wo seine Kollegen klären.

4 In den ersten Minuten wirken die Karlsruher sehr dominant, die das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen lassen. Bislang stehen die Düsseldorfer im Mittelfeld massiv und lassen die Gastgeber kaum ins letzte Drittel.

1 Los geht's in Karlsruhe! Die Hausherren agieren im blauen Dress, während die Fortuna im roten Anzug gastiert.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Tobias Reichel, der in den kommenden 90 Minuten von seinen beiden Assistenten Asmir Osmanagic sowie Tobias Endriß unterstützt wird.

Auch die Düsseldorfer feierten am vergangenen Wochenende einen wichtigen Sieg nach einem wilden Sieg. Die Darmstädter lagen lange Zeit in Front, ehe Karaman Kownacki das Duell in der Schlussphase für die Fortuna entschieden. Im Vergleich zur Aufstellung gegen die Lilien verändert Trainer Rösler seine Männer auf drei Positionen: Danso, Morales und Peterson drängen in die Erste Elf.

Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg bei Osnabrück peilen die Karlsruher den nächsten Sieg an. Dafür verändert Coach Eichner seine Mannschaft auf zwei Positionen: Groiß und Kother rücken in die Anfangsformation und ersetzen Gondorf sowie Choi.

Mit zwei Punkten weniger liegt die Fortuna im Mittelfeld der Tabelle. Ein Sieg in der Fremde wäre wichtig, um im Gesamtklassement der 2. Liga einige Plätze gut zu machen. Offensiv fehlt es der Rösler-Mannschaft noch an der letzten Durchschlagskraft. Nach zehn Partien schossen die Gäste lediglich elf magere Törchen.

Der KSC ist gut in die Saison reingekommen und liegt nach zehn absolvierten Partien mit 16 Zählern auf der sechsten Position. Mit einem Erfolg gegen die Fortuna könnten sich die Hausherren an den Aufstiegsplätzen festbeißen. Am vergangenen Spieltag bewiesen die Süddeutschen Moral und drehten einen 0:1-Rückstand in Osnabrück in einen 2:1-Auswärtserfolg. Hofmann besorgte kurz vor Schluss mit seinem Tor den wichtigen Dreier.