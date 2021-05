12 Das Gegentor zieht den Flingeranern im Moment etwas den Stecker. Nach fulminanten ersten Minuten brauchen die Hausherren sichtlich etwas Zeit, um den Rückstand zu verdauen.

9 Tooor für Karlsruher SC, 0:1 durch Kevin Danso (Eigentor)

Düsseldorf macht Druck, aber der KSC geht mit 1:0 in Führung. Thiede hat an der rechten Strafraumecke bei einem Vorstoß nach schneller Umschaltsituation viel Platz und vor allem auch viel Zeit. Er kann warten, bis Hofmann im Zentrum einläuft, und spielt dann den perfekten Pass in den Lauf. Danso ist am Karlsruher Goalgetter dran und versucht, die Kugel irgendwie wegzustochern. Bei seinem Ballkontakt schiebt er das Leder dabei unglücklich am gleichermaßen chancenlosen wie fassungslosen Kastenmeier vorbei ins Tor.

8 Nach Kobald-Ballverlust startet Sobottka über rechts. Sein flaches Zuspiel auf Peterson kommt perfekt. Aus 14 Metern könnte Peterson frei abschließen, leitet die Kugel aber auf Verdacht nach links weiter, wo keiner steht. Zu fahrlässig!

6 Die Hausherren sorgen für richtig viel Alarm. Peterson macht den Ball im Strafraum fest, schließt aber nicht selbst ab, sondern legt für den nachrückenden Kownacki quer. Dessen Rechtsschuss aus 14 Metern wird aber von der Karlsruher Defensive geblockt.

4 Prib löffelt einen weiteren Freistoß hoch in den Karlsruher Strafraum, wo Danso den Ball in der Luft aber nicht kontrolliert bekommt. Der Versuch landet deutlich im Toraus. Abstoß KSC.

2 Derweil netzt Hofmann beim direkten Gegenstoß im Düsseldorfer Tor ein. Der Goalgetter kommt aber deutlich aus dem Abseits, weshalb der Treffer nicht zählt. Ein erstes Ausrufezeichen ist es dennoch.

2 Heise checkt Klaus auf dem rechten Flügel weg, was den Flingeranern einen Freistoß einbringt. Prib zieht das Leder scharf aufs Tor, wo Gersbeck auf Nummer sicher geht und das Leder konsequent wegfaustet.

1 Der Ball rollt in der Merkur Spiel-Arena. Die Hausherren spielen heute ganz in Rot. Die Gäste aus Baden sind derweil ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Insgesamt stehen sich beide Mannschaften heute Abend zum 46. Mal gegenüber. Der KSC führt den direkten Vergleich mit 18 Siegen an (zwölf Remis, 15 Niederlagen). Seit drei Aufeinandertreffen konnten die Badener, die auch das Hinspiel am 13. Dezember 2020 zuhause mit 1:2 verloren, allerdings nicht mehr gegen die Flingeraner gewinnen. Letztmalig gastierten sie am 1. Oktober 2016 in Düsseldorf, wo die Fortunen nach drei Heimpleiten in Serie erstmals auch wieder zuhause gegen die Karlsruher punkten konnten (Endstand: 1:1).

Um die Serie von vier Auswärtsspielen in Düsseldorf ohne Niederlage weiter fortzusetzen, nimmt Christian Eichner drei Veränderungen an seiner Startformation vor, die letzten Donnerstag ein 1:1 beim HSV holte. Für Daniel Gordon, Babacar Gueye (beide Bank) und Benjamin Goller (wegen Knieproblemen nicht im Kader) spielen heute Philip Heise, Sebastian Jung und Philipp Hofmann von Beginn an.

Der Karlsruher SC wartet seit sieben Ligaspielen auf einen weiteren Dreier, hat aber kurioserweise bei gleich sechs Remis lediglich eine dieser Partien verloren. Bei nur sechs von 21 möglichen Punkten verabschiedeten sich die lange Zeit so formstarken Badener dennoch aus dem Aufstiegskampf. Aktuell befindet sich der KSC auf Platz acht und kann somit ganz entspannt in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt reisen. Dort lief es zuletzt übrigens bemerkenswert gut. Drei der letzten vier Gastspiele in Düsseldorf konnten die Baden-Württemberger ohne Gegentor gewinnen.

Für die Fortuna geht es heute Abend darum, die starke Heimbilanz weiter auszubauen. Bislang holten die Flingeraner 30 von 42 möglichen Punkten in der heimischen Merkur-Spiel-Arena. Uwe Rösler verändert sein Team heute Abend im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Paderborn auf zwei Positionen: Adam Bodzek und Felix Klaus erhalten den Vorzug vor Jakub Piotrowski und Brandon Borrello (beide Bank).

Die Flingeraner verloren zuletzt nach drei Siegen in Serie zwar auswärts beim SC Paderborn mit 1:2. Bei nur drei Punkten Rückstand auf den auf Rang drei befindlichen Hamburger SV spielt der Absteiger aber nach wie vor eine Rolle im Aufstiegsrennen. Ein Heimsieg gegen den KSC und Düsseldorf würde mit dem HSV, der aktuell ein Spiel mehr auf dem Konto hat, gleichziehen. Dazwischen befindet sich allerdings auch noch Holstein Kiel. Die Störche haben sogar noch drei Nachholspiele und könnten mit entsprechender Ausbeute gleich beide ehemaligen Bundesligisten hinter sich lassen.