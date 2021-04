Halbzeitfazit: Mit einem torlosen Unentschieden geht's im Eintracht-Stadion in die Kabinen. Beide Mannschaften sind mutig und wollen nach vorne spielen, agieren dabei aber zu hektisch und ungenau. Zu Beginn hatte der SCP einige wenige Chancen, danach passierte nicht mehr allzu viel. Einen Elfmeterpfiff nach Foul an Proschwitz nahm der Unparteiische nach einer guten Viertelstunde richtigerweise wieder zurück. Beide Teams müssten im Spielaufbau mit mehr Ruhe und Konzentration vorgehen, um Torchancen zu kreieren. Wir freuen uns auf eine spannende zweite Hälfte.

Die Gastgeber kommen aktuell gar nicht erst ins letzte Drittel. Die 07er sind hinten gut organisiert und bieten kaum Räume an. Allerdings fehlt es beim BTSV auch an Kreativität im Spiel nach vorne.

Die Ostwestfalen machen Druck. Drei Ecken in Folge bringen allerdings keinen Erfolg mit sich. Entweder Keeper Fejzić oder ein Eintracht-Verteidiger - einer ist immer vor einem SCP-Akteur am Ball.

6

Michel geht links im Strafraum an Diakhité vorbei bis zur Torauslinie und flankt dann gefühlvoll in die Mitte. Dort ist ein Braunschweiger vor dem bereitstehenden Srbeny am Ball und kann per Kopf klären.