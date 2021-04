Im Hinspiel führte Aue schon nach zwei Minuten mit 1:0 und siegte am Ende deutlich mit 4:1. Gibt es heute auch wieder viele Tore und vielleicht die Revanche der Karlsruher? Lassen wir uns überraschen!

Bei den gastgebenden Badenern gibt es zwei personelle Wechsel: Batmaz rückt im Mittelfeld in die Startformation, dazu feiert Rechtsverteidiger Jung sein Startelf-Debüt am 29. Spieltag.

Aue-Coach Schuster, der heute an seine alte Wirkungsstätte aus seiner aktiven Zeit als Spieler zurückkehrt, nimmt in seiner Startelf drei Wechsel vor: Bussmann sowie Gnajatic und auch Ersatzkeeper Klewin kommen ins Team, da Stammtorhüter Männel wegen Rückenproblemen ausfällt.

Definitiv sicher in der 2. Liga ist nächstes Jahr auch wieder Erzgebirge Aue mit dabei. Die Sachsen holten sich am vergangenen Spieltag mit einem 2:0-Sieg in Braunschweig die fehlenden Zähler zum Klassenerhalt und können mit 40 Punkten nicht mehr unter den roten Strich rutschen. Kurz vor der Abfahrt nach Karlsruhe gab es für die Veilchen daher auch nochmal ein Sonderlob von Präsident Helge Leonhardt, der beim Mannschaftstraining vorbeischaute und sich für das erreichte Saisonziel bedankte.