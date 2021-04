Nürnberg hat den Klassenerhalt nahezu sicher. Für den Tabellendreizehnten sprechen neun Punkte Vorsprung sowie ein viel besseres Torverhältnis gegenüber Eintracht Braunschweig. Die niedersächsischen Löwen haben aktuell den Abstiegsrelegationsplatz inne und nur noch drei Partien zu bestreiten. Dem FCN fehlt also nur noch ein Punkt, um auch alle rechnerischen Zweifel zu beseitigen. Das 3:1 am Samstag daheim gegen Heidenheim war also Gold wert. Überhaupt zeigten sich die Mittelfranken zuletzt in guter Form, sind seit sechs Partien ungeschlagen. Die letzte Pleite fing man sich Anfang März in Düsseldorf ein. Zu Hause steht die Serie bei vier Begegnungen ohne Niederlage. Letztmals das Nachsehen hatte der Club im Max-Morlock-Stadion Mitte Februar gegen St. Pauli (1:2).

Ein Großteil der Zweitligateams hat 31 Partien absolviert. Kiel steht gerade bei 27 Begegnungen. Erst am Samstag sind die Störche nach zweieinhalb Wochen Zwangspause in den Spielbetrieb zurückgekehrt, fanden überraschend gut in den Rhythmus und gewannen beim VfL Osnabrück mit 3:1. Der Tabellenvierte weist aktuell zwei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz auf. Der direkte Aufstieg ist fünf Zähler entfernt. Man ist dem Hamburger SV und der SpVgg Greuther Fürth also auf den Fersen, hat gegenüber diesen beiden Mannschaften drei Partien weniger ausgetragen. Sollte die KSV tatsächlich alle ihre noch offenen Nachholspiele gewinnen, wäre sogar der Spitzenreiter VfL Bochum – derzeit elf Punkte voraus – noch erreichbar.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Samstag nimmt Robert Klauß auf Seiten der Hausherren zwei Veränderungen vor. Anstelle von Nikola Dovedan und Erik Shuranov, die auf der Bank Platz nehmen werden, rutschen Robin Hack und Dennis Borkowski in die Nürnberger Startelf. Drei Umstellungen gibt es bei den Gästen. Ole Werner verschafft Jannik Dehm, Fin Bartels und Fabian Reese (alle Bank) zunächst eine Pause. Dafür rücken Phil Neumann, Finn Porath und Joshua Mees in die Kieler Anfangsformation.