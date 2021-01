57 Tooor für FC St. Pauli, 1:1 durch Rico Benatelli



56 Gelbe Karte für Dominic Baumann (Würzburger Kickers)



55 Feltscher spielt Paqarada auf den Bierdeckel an der rechten Eckfahne aus und bringt mit rechts in die Mitte. Am langen Pfosten ist Pieringer einköpfbereit, aber der Verteidiger kann gerade noch klären.

53 Gelbe Karte für Rico Benatelli (FC St. Pauli)



52 In den folgenden Minuten wird es dann ruhiger.

49 Auf der anderen Seite schlägt Sontheimer rechts einen Haken und geht so in die Mitte. Der Linksschuss vom rechten Sechzehnereck fliegt weit links drüber, mit etwas mehr Genauigkeit wäre es sehr gefährlich geworden.

48 Die Gäste zeigen immer wieder spielerische Ansätze und kommen dadurch gleich nach vorne. Rechts flankt Ohlsson kurz vor der Grundlinie. Aus neun Metern kann Kyereh ziemlich frei köpfen. Aus dem Zetrum lässt er das Leder über die Stirn rutschen, zielt dabei aber knapp links vorbei. Dennoch: So kann es gehen!

46 Personell unverändert geht es weiter!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führen die Würzburger Kickers zur Pause. Zudem haben können sie die zweiten 45 Minuten in Überzahl spielen, was ihrer defensiven Spielweise sehr gelegen kommen müsste. Schon im Elf-gegen-Elf schafften sie es nach dem Führungstor per Elfmeter durch Neuzugang Pieringer die Räume dichtzumachen. Timo Schultz muss sich für seine Hamburger nun etwas ausdenken, nach zwei Alu-Treffern in der Anfangsphase ließ die Torgefahr immer weiter nach, weil im Positionsspiel zu wenig Räume nach vorne geöffnet werden konnten. Es wird spannend ob sich die Kickers weiter aufs Zerstören fokussieren oder in Überzahl mehr eigene Aktionen wagen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Das Schultz-Team zieht sich weiter zurück und versucht mit diesem Spielstand in die Pause zu kommen.

43 Einwechslung bei FC St. Pauli: Adam Dźwigała

43 Auswechslung bei FC St. Pauli: Max Dittgen

41 Gelb-Rote Karte für Marvin Knoll (FC St. Pauli)

Jetzt wird es ganz schwer für St. Pauli, Der Kapitän muss vom Feld! In einem gegnerischen Konter rückt er raus, um das Zuspiel auf Baumann abzufangen, er tritt jedoch am Ball vorbei und trifft den Stürmer mit seiner Hüfte. Dieser geht schreiend zu Boden und provoziert so die vertretbare Gelb-Rote-Karte.

40 Würzburg hat dadurch oft leichtes Spiel, macht seine Sache mit der Führung im Rücken aber auch gut. Sie stellen die Passwege gut zu und sind immer direkt da. Dadurch müssen die Gegenspieler oft nach hinten klatschen lassen oder sich fallen lassen, so wie es eben Bentelli getan hat. Das schafft dann noch höhere Überzahl.

39 Gelbe Karte für Finn Becker (FC St. Pauli)



37 Beim Ballübergang von Abwehr in die Spitze fehlen den Kiez-Kickern aber immer wieder die Ideen. Benatelli lässt sich mal fallen, doch weil die Gastgeber erst ab der Mittellinie angreifen, fehlen so gleich drei Spieler im Spiel nach vorne, die ohne Gegner aufbauen.

35 Jetzt kommt Paqarada gegen Baumann zu spät, die Zweikämpfe werden weiterhin voll durchgezogen. Man kann beiden Teams nicht vorwerfen, dass sie sich nicht der Situation bewusst sind.

33 Ziereis trifft in einem Kopfballduell auch die Stirn von Sontheimer, der darüber erbost ist. Nach einem kurzen Gespräch mit dem souveränen Schiedsrichter geht es mit Einwurf weiter.

31 Insgesamt ist es ein richtig lebendiges Spiel mit vielen Gelegenheiten auf beiden Seiten. Die Hamburger sind etwas mehr an der Kugel.

28 ...Paqarada zieht das Spielgerät aber über die Latte. Er hat etwa einen Meter zu hoch gezielt, genug Tempo hatte der Schuss mit dem linken Innenspann.

27 Aremu wird halblinks fünf Meter vor dem Strafraum getroffen. Der folgende Freistoß verspricht Gefahr...

24 Der zweite Alu-Treffer für die Gäste! Ohlsson hat rechts Platz und flankt aus vollem Lauf am Sechzehnereck. Aus sechs Metern setzt sich Matanović im Zentrum durch, Bonmann kann die Hände aber gerade noch hochreißen und an die Oberkante der Latte lenken.

21 Becker zieht mit links aus dem Rückraum ab. Der Linksschuss rollt rechts einen knappen Meter am Pfosten vorbei, viel hat auch hier nicht gefehlt.

19 Hägele muss das 2:0 machen! Von rechts flankt Feltscher mit links aus 18 Metern. Die Hereingabe zieht mit Schnitt zum Tor, weil die gesamte Verteidigung sehr weit nach links verschoben und den Blick auf dem Flankengeber hat, ist am langen Pfosten der eingestartete Mittelfeldmann frei. Er muss die Kugel nur noch aufs Tor drücken, doch aus vier Metern stoppt er die Kugel im Fallen mit links mehr, als dass er sie ins lange Eck bringt. So kann Knoll neben dem Tor ohne Not klären.

18 Matanović geht nach einer Ecke von links am langen Pfosten zu Boden, als er der zu langen Hereingabe Paqaradas nachjagt. Auf den ersten Blick war das aber viel zu wenig.

17 Auch wenn es keinen Grund zum Jubeln gab, konnten die Paulianer immerhin das erste Mal Gefahr erzeugen. Bis dahin war der Ballbesitz zu nichts nutze.

14 Kyereh wird von rechts bedient und trifft den Pfosten! Mit dem ersten Kontakt stoppt er das Leder rechts im Strafraum aus neun Metern und lässt Feick damit ins Leere rutschen. Anstatt den Kontakt zu suchen entscheidet er sich für die freie Schussbahn und zieht ins kurze Eck ab. Der Flachschuss prallt an den rechten Pfosten und dann an Bormanns Fuß. Es gibt nur die Ecke.

12 Besser hätte es für das Trares-Team nicht losgehen können. Mit dem ersten Schuss gelingt gleich die Führung.

9 Tooor für Würzburger Kickers, 1:0 durch Marvin Pieringer

Der Gefoulte verwandelt sicher! Er läuft kurz an und verwandelt halbhoch ins linke Eck. Brodersen war auf dem Weg in die andere Ecke.

8 Elfmeter für Würzburg! Knoll trifft Pieringer! Von links wird halbhoch auf den Neuzugang durchgesteckt. Er legt sich den hohen Ball in der Luft einmal vor und kommt links im Strafraum dabei an Knoll vorbei. Der Kapitän des FCSP steht jetzt weiter weg vom Tor, versucht die Kugel zu klären, trifft dabei aber die Fußsohle seines Gegenspielers, der zu Boden geht.

8 Gelbe Karte für Marvin Knoll (FC St. Pauli)



6 Feltscher spielt flach die rechte Seite entlang auf Baumann, doch in der Mitte verhindert Ziereis per Kopf aus 14 Metern die erste Strafraum-Szene.

3 Bei den sogenannten Rothosen wird schnell klar, wie sie es angehen möchten: Gegen den flachen Aufbau der Hamburger ziehen sie sich in die eigene Hälfte, dort geht es intensiv in die Zweikämpfe. Die ersten beiden werden nach einem Einwurf gewonnen und lautstark gefeiert.

1 Auf in den Abstiegskampf! Die Gäste stoßen in grau-blau an, Würzburg trägt die rot-weißen Heimtrikots.

1 Spielbeginn

Die Spieler sind auf dem Rasen, gleich kann es losgehen.

Beide konnten erst ein Spiel gewinnen: Die Kiezkicker waren am zweiten Spieltag gegen Heidenheim erfolgreich, seitdem gab es sieben Niederlagen und vier Punkteteilungen. Aus den letzten sieben Spieltagen gab es gerade einmal einen Punkt. Die Kickers siegten am 8. Spieltag gegen Hannover, das waren die einzigen Zähler in den letzten neun Spielen.

Bei seinem Gegenüber Timo Schultz stand ebenfalls die Stimmung im Fokus der Pressekonferenz: Er möchte mit "voller Überzeugung " anreisen, um mit viel Energie die drei Pukte einzufahren.

Natürlich wissen auch die Trainer von der besonderen Bedeutung dieses Spiels: Bernhard Trares spricht vom "bisher wichtigsten Spiel in der laufenden Saison", in dem man alles reinwerfen und unbedingt gewinnen wolle. Von den Neuzugängen erwartet er, dass sie "befreit aufspielen können", da sie die negativen Erfahrungen der letzten Monate nicht mitgemacht hätten.

Auch die Gäste haben auf dem Transfermarkt bereits nachgelegt, gestern wurden die Leih-Verpflichtungen von Omar Marmoush (Wolfsburg) und Dejan Stojanović (Middlesbrough) bekannt gegeben. Marmoush hat es kurzfristig immerhin auf die Bank geschafft. In der Startelf gibt es ganze fünf Wechsel: Ziereis für Dźwigała, Benatelli für Zalazar, Becker für Daschner, Kyereh für Lankford und Matanović für Makienok.

Bei den Aufstellungen springt bei den Hausherren gleich die Torhüterposition ins Auge: Fabian Giefer muss den Platz zwischen den Pfosten räumen, für ihn steht Bonmann im Tor. Beim kuriosen 0:2 gegen Darmstadt, in dem die Würzburgen kaum Spieler zur Verfügung hatten, stand er ebenfalls im Tor und machte seine Sache sehr ordentlich. Giefer kassierte am Samstag hingegen vier Gegentreffer von Karlsruhe, bei denen er nicht immer gut aussah. Zudem dürfen Hendrik Hansen und die beiden Neuzugänge Rolf Feltscher und Marvin Pieringer beginnen, während es für Maierhofer und Hašek erstmal nur für die Bank reicht.

Die Partie hätte eigentlich am 12. Spieltag Mitte Dezember ausgetragen werden sollen, doch wegen eines Covid-Ausbruchs bei den Gastgebern wurde das Match kurzfristig verlegt. An Dramatik hat es allerding nicht verloren, denn beide Teams verloren beide nachfolgenden Spiele und stehen nach wie vor am als Nachbarn am Tabellenende.

Es braucht nur einen kurzen Blick auf die Tabelle, um die Dramatik dieser Begegnung zu verstehen: Der 18. empfängt den 17. zum Nachholspiel. Während die Hamburger mit einem Sieg auf den Relegationsplatz vorrücken könnten, würde dieses Szenario für die Kickers einen Rückstand von sieben Zählern auf den Vorletzten bedeuten. Bei einem eigenen Sieg wäre man hingegen auf einen Punkt an Pauli dran und müsste nur noch vier auf Sandhausen aufholen.