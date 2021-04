45 Halbzeitfazit:

Nach einer einseitigen 1. Hälfte führt St. Pauli vollkommen verdient mit 3:0 gegen die Würzburger Kickers. Seit der ersten Minute drückten die Gastgeber das Gaspedal durch, im Zuge dessen der Führungstreffer bereits nach vier Minuten durch Marmoush fiel. Die Norddeutschen blieben weiter am Drücker und legten nach zahlreichen wunderschönen Kombinationen zwei weitere Treffer durch Benatelli sowie Paqarada nach. Von den Würzburgern war in den ersten 45 Minuten offensiv überhaupt nichts zu sehen, während die Hintermannschaft durchgehend am Schwimmen war. Kurze Pause und bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

42 Aktuell tut sich nicht viel auf dem grünen Parkett. Auf der rechten Seite holen die Norddeutschen nochmal eine Ecke raus, die im Sechzehner verpufft.

39 Aktuell gönnen sich die Hausherren eine kleine Auszeit, im Zuge dessen die Würzburger den Ball mal etwas länger in den eigenen Reihen halten. Offensiv fehlt es dem Underdog jedoch deutlich an Kreativität.

36 Erste Szene der Würzburger! Nach einer Flanke von der rechten Seite springt der Ball zu Hašek, der die Murmel aus 16 Metern halbrechter Position deutlich über den Kasten donnert.

35 Aus dem Zentrum chipt Becker das Spielgerät über die gegnerische Hintermannschaft in den Sechzehner zu Kyereh, der allerdings nicht mehr an den Ball kommt.

32 Benatelli und Dittgen spielen vor dem Sechzehner einen sehenswerten Doppelpass, doch ein Würzburger Bein kommt noch an die Kugel, sodass das Leder zu Giefer springt.

30 Diesmal zündet Kyereh im Mittelfeld den Turbo und passt die Kugel vor dem Sechzehner zu Marmoush, der mit seiner Flanke hängen bleibt.

28 Die Würzburger sind hier komplett unterlegen und wollen nur noch irgendwie in die Halbzeit kommen. Die Bälle werden einfach nur aus der Gefahrenzone gedonnert, sodass eine Angriffswelle nach der anderen über die Kickers-Defensive schwappt.

25 St. Pauli schnürt Würzburg an deren Sechzehner fest und kombiniert sich in den Sechzehner. Während der Ball von rechts nach innen segelt, kracht Giefer mit Ronstadt zusammen und hat Glück, dass es nicht 0:4 steht.

22 Tooor für FC St. Pauli, 3:0 durch Leart Paqarada

Überragender Fußball von St. Pauli! Diesmal passt Zander das Spielgerät von der rechten Seite ins Zentrum auf Paqarada. Der Kiezkicker wird erneut nicht angegriffen, sodass Paqarada das Runde aus 20 Metern unhaltbar in die linke Ecke jagt.

21 Die Kickers müssen aufpassen, dass es am heutigen Nachmittag nicht eine richtige Packung in Hamburg setzt. Die Norddeutschen haben richtig Bock auf Tore, während beim Schlusslicht der Liga nicht viel zusammenläuft.

18 Tooor für FC St. Pauli, 2:0 durch Rico Benatelli

Jetzt ist es passiert! Nach einer Ecke landet das Spielgerät über Umwege bei Ziereis am Elferpunkt. Der Kapitän drückt sofort ab und findet seinen Meister in Giefer, der den Schuss noch irgendwie zur Seite klärt. Allerdings pennt die Kickers-Defensive im Verbund, sodass Benatelli die Murmel aus fünf Metern ins rechte Eck grätscht.

17 Fast das 2:0! Ein abgefälschter Schuss von Zalazar aus zehn Metern halblinker Position wird vor dem Fünfer noch abgefälscht und trudelt in Zeitlupe am rechten Pfosten vorbei.

14 Pieringer passt den Ball im Angriff schön durch die Schnittstelle Richtung Hašek, der jedoch nicht mehr an die Kugel kommt. Keeper Stojanović packt im Sechzehner sicher zu.

12 Erneut spielen sich die Sankt Paulianer über die rechte Seite überragend nach vorne. Am Ende bleibt der Schuss von Dittgen hängen, doch Zander zieht vor der rechten Sechzehnerkante ein Foul. Der folgende Freistoß von Zalazar landet in den Armen von Giefer.

9 Wieder kombinieren sich die Norddeutschen sehenswert über die linke Seite nach vorne. Die Flanke von Dittgen gerät jedoch deutlich zu lang und fliegt ins rechte Seitenaus.

7 Die Gastgeber haben natürlich Blut geleckt und wollen sofort den zweiten Treffer nachlegen. Auf der rechten Außenbahn zündet Marmoush den Turbo, stolpert das Spielgerät allerdings ins Toraus.

4 Tooor für FC St. Pauli, 1:0 durch Omar Marmoush

Bei Sankt Pauli läuft es einfach! Von der Mittellinie marschiert Marmoush durch die gegnerische Hälfte, ohne dabei angegriffen zu werden. Von der Sechzehnerkante drückt der Ägypter einfach mal ab und trifft die Hacke von Kraulich, von wo das Leder im hohen Bogen über Giefer in die Maschen segelt.

2 Fast die frühe Führung für St. Pauli! An der zentralen Sechzehnerseite steckt Becker die Kugel auf Marmoush durch, der aus zehn Metern halbrechter Position die lange Ecke anvisiert. In letzter Sekunde grätscht Kraulich dazwischen.

1 Los geht's am Millerntor! St. Pauli agiert die in gewohnt braunen Trikots, während die Würzburger im roten Anzug gastieren.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Geschehens ist Christian Dingert, der von seinen zwei Assistenten Benedikt Kempkes sowie Nikolai Kimmeyer unterstützt wird.

Die Würzburger lagen am vergangenen Wochenende lange Zeit gegen Nürnberg zurück, ehe Dietz in der Schlussphase den Ausgleich besorgte. Heute wollen die Gäste erneut etwas Zählbares für den Klassenerhalt sammeln. Im Vergleich zum Match gegen den Club verändert das Trainerduo Santelli sowie Schuppan ihre Mannschaft auf fünf Positionen: Giefer, Feltscher, Hägele, Hašek und Pieringer dürfen sich in der Fremde von Beginn an beweisen.

Am vergangenen Wochenende zeigte St. Pauli eine bärenstarke Vorstellung in Aue und schlug die Erzgebirgler mit 3:1. Auch heute wollen die Hausherren wieder überzeugen und drei Zähler einfahren. Dafür verändert Coach Schultz seine Mannschaft auf zwei Positionen: Lawrence sowie Dittgen rücken in die Anfangsformation und ersetzen Dźwigała und Burgstaller.

Auch bei Würzburg keimte zuletzt wieder Hoffnung im Abstiegskampf auf. Die Kickers liegen mit 20 Zählern sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer und brauchen auch heute dringend etwas Zählbares. Aus den letzten zwei Duellen sammelte das Schlusslicht der 2. Liga vier Zähler, da in Hannover mit 2:1 gewonnen wurde und auch Nürnberg ein Punkt abgeluchst wurde.

Kann St. Pauli doch nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen? Die Kiezkicker reihen sich aktuell mit 41 Zählern auf der achten Position ein und liegen neun Zähler hinter dem Erzrivalen Hamburg. Die letzten drei Duelle konnten die Sankt Paulianer alle für sich entscheiden, sodass die Hausherren mit breiter Brust in das Spiel gegen die Würzburger starten. Heute muss unbedingt ein Dreier her, wenn man noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden möchte.