25 Es scheint so, als hätte der FCH Bella-Kotchap als Schwachpunkt ausgemacht. Der Defensivmann wird besonders hart angelaufen, prügelte deswegen schon mehrere Bälle unter Druck einfach weg und ließ sich fast von Kühlwetter überrumpeln.

23 Reis treibt seine Mannschaft an und will Heidenheims Spielaufbau schon am gegnerischen Sechzehner stören. Auch die Gäste stehen bei gegnerischen Ballbesitz sehr hoch. Hier verkriecht sich niemand.

20 Durch eine Einzelaktion liegt der VfL jetzt vorne. Für Heidenheim ist das nach einem eigentlich soliden Beginn ein Nackenschlag, da hatte man Blums linke Klebe einfach unterschätzt und zu viel Platz gelassen.

17 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Danny Blum

Ein Distanzhammer bringt die Hausherren in Führung! Gamboa spielt steil an den Sechzehner, dort legt Zoller zurück auf Blum. Der Mittelfeldspieler zieht kurz nach links und hält aus 25 Metern einfach drauf. Das Leder klatscht an den Innenpfosten und landet dann im Netz - Müller fliegt vergeblich ins Eck. Tolles Ding!

17 Glück für Bella-Kotchap! Der junge Verteidiger verstolpert als letzter Mann eine Ballannahme und lädt Kühlwetter fast zu einer Großchance ein. Der Stürmer kommt jedoch nicht richtig in Position und wird dann doch noch entscheidend gestört.

14 Erste gute Möglichkeit für den FCH! Eine Flanke von Kühlwetter fliegt weit in den Strafraum und Gamboa verpasst die Kugel knapp. Dahinter lauert Thomalla, drischt die Direktabnahme aber nur gegen das Bein des Verteidigers.

13 Einfach wird es für den VfL nicht. Das letzte Drittel wird komplett abgeriegelt, vor allem im Zentrum öffnet sich keine Lücke für Žulj und Zoller. Verteidiger Bella-Kotchap versucht, das Spiel an der Mittellinie aufzubauen und Kapitän Losilla bietet sich als Antreiber an - noch ohne Erfolg.

11 Bilderbuch-Grätsche von Danilo Soares, der mit seinem Einsatz Leipertz an der Flanke von rechts hindert. Es war der erste kontrollierte Angriff der Hardtwälder, die es vor allem über die Flügel versuchen wollen.

8 Bislang laufen die Gäste meist hinterher, stehen aber gerade in der Zentrale sehr dicht gestaffelt. Gegen die heimstarken Bochumer ist man gut beraten, es nicht sofort mit offenem Visier zu versuchen.

5 Žulj! Da wird es direkt gefährlich! Der VfL-Spielmacher verzögert am Sechzehner kurz und versucht es dann platziert aufs rechte Eck, allerdings passt Keeper Müller auf und wehrt zur Seite ab. Die Hausherren beginnen mit Druck!

2 Blum mit dem ersten Foul an Theuerkauf, der Bochumer war deutlich zu spät. Gräfe pfeift kurz und greift nicht weiter ein, obwohl das Einsteigen schon sehr hart war.

1 Es geht los! Bochum spielt in dunkelblau, Heidenheim it rot und weiß.

1 Spielbeginn

In wenigen Minuten wird Schiedsrichter Manuel Gräfe die Partie anpfeifen. Für den VfL ist es der vorletzte Auftritt in 2020 - am Mittwoch geht es im Pokal noch gegen Bundesligist Mainz 05. Für den FCH ist es das letzte Spiel in diesem Jahr.

Bochum als eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison, Heidenheim als formstarker Gegner - kurz vor Weihnachten kommt es zu einem sehr wichtigen Spiel für beide Teams. Es dürfte äußerst spannend werden! In der Vorsaison war der Klub aus dem Pott gleich doppelt erfolgreich (3:2, 3:0) - einer der Gründe, warum es für die Heidenheimer am Ende "nur" in die Relegation ging.

Die Körner sind vor dem letzten Heidenheimer Spiel in diesem Jahr nach dem harten Programm der letzten Wochen natürlich knapp. Trainer Schmidt wechselt deswegen munter durch und bringt vier neue Spieler nach dem Regensburg-Spiel. Jonas Föhrenbach, Kevin Sessa, Dženis Burnić und Robert Leipertz beginnen. Dafür rücken Konstantin Kerschbaumer, Andreas Geipl und Tobias Mohr auf die Bank, David Otto ist heute nicht mit dabei. Mit Christian Kühlwetter gehört selbstverständlich auch der Angreifer zum Ensemble, der neun der 17 Saisontreffer erzielt hat.

Reis nimmt drei Veränderungen in der Startelf zum Ende der englischen Woche vor. Kapitän Anthony Losilla, Erhan Mašović und Armel Bella-Kotchap beginnen für Robert Tesche, Vassilios Lambropoulos und Raman Chibsah und sollen für mehr Stabilität im defensiven Zentrum sorgen. Vorne sollen es die Top-Scorer Robert Žulj und Simon Zoller wieder richten.

Auch Heidenheim hat inzwischen wieder Schlagdistanz zu den vordersten Plätzen, auch wenn es unter der Woche bei einem 0:0 gegen Regensburg blieb. Der Fehlstart ist verkraftet, seit sechs Spielen sind die Hardtwälder ungeschlagen. So langsam ist der FCH wieder in der Verfassung, die in der Vorsaison bis in die Relegation führte. Mit einem Dreier könnten die Heidenheimer zumindest über Nacht wieder auf den hiesigen dritten Platz springen - das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk für Trainer Frank Schmidt.

Es war ein Rückschlag für Bochum. Am Dienstag setzte es ein 0:2 in Hannover und damit die zweite Niederlage in drei Spielen. Für den VfL zerschlug sich dadurch die Hoffnung, die Liga zwischenzeitlich sogar anzuführen. Heute ist es an der Zeit für das Team von Thomas Reis, wieder in die Spur zu finden. Noch sind die Bochumer mitten in der Spitzengruppe.