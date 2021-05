22 Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Fin Bartels

Dieses Mal trifft Bartels den Ball! Einen hohen Ball an den Berghs von links fängt Wahl kurz vor dem Gegenspieler ab. Er setzt sich aus 35 Metern gegen zwei Sandhäuser durch und geht in der Folge mit Schwung auf die Abwehr zu. Weil er kaum unter Druck gesetzt wird, hat der Innenverteidiger den Blick für Bartels im Zentrum. Er nimmt einmal nach rechts mit und schiebt aus 13 Metern mit dem rechten innenspann flach neben den linken Pfosten. Eine tolle Vorarbeit seines Kapitäns!

20 Eine weitere Flanke von rechts geht ins nirgendwo, doch weil Wahl und Neumann sich beinahe über den Haufen rennen, klärt der Innenverteidiger sicherheitshalber mit dem Kopf links neben sein Tor zur Ecke. Die bringt nicht ein, auch wenn es im Nachschuss aus 25 Minuten den ersten Schuss bzw. Kullerball aufs Tor gibt.

17 Das erste Mal kann Sandhausen einen Angriff bis zum Ende ausspielen, doch dabei fehlt den Spielern in schwarz das Tempo. So endet der Angriff in einer harmlosen Diekmeier-Flanke, die Neumann am langen Pfosten nach hinten verlängern kann.

13 Arslan lässt sich erst an die Mittellinie fallen, um dann mit Tempo auf die Kette zuzugehen. Er steckt zwischen zentralem und rechten innenverteidiger auf den durchgestarteten Neumann, der im Strafraum aber zu lange für die Ballkontrolle braucht.

10 Das Offensivspiel der Männer von Kleppinger ist bislang völlig harmlos: Symptomatisch der Einwurf von Nartey, für den erst ich erst 20 Sekunden nimmt, um dann genau auf Meffert zu werfen.

7 Durcheinander im Gäste-Strafraum! Links flankt van den Bergh kurz vor der Grundlinie und Bartels hat aus sechs Metern alle Zeit der Welt. Erneut trifft er den Ball aber nicht gut, sodass sein zentraler Kopfball genau auf Zhirov geht, der wenige Meter vor ihm steht. Der abgeblockte Ball wird halbherzig zu Wahl geklärt, doch weder sein Nachschuss, noch der zu hohe Linksschuss von van den Bergh aus 14 Metern finden das Ziel. Es geht mit einem Abstoß weiter, weil der Linksverteidiger von links deutlich drüber schießt.

6 Bartels mit dem ersten Abschluss. Von rechts wird er vom aufgerückten Neumann bedient, der Linksschuss aus 22 Metern kullert aber weit links vorbei, weil der Ex-Bremer die Kugel nicht richtig trifft.

5 Dabei ziehen sich die Sandhäuser aber nicht weit zurück, das Aufbauspiel setzen sie schon kurz hinter dem Strafraum unter Druck.

3 So verlaufen auch die ersten Minuten. Die Gäste legen den Fokus auf ein Zusammenziehen, die Kugel liegt vor allem bei den Störchen.

1 Der Ball rollt, Sandhausen im schwarzen Auswärts-Dress an und gleich weit nach vorne. Kiel kann in blau-weiß-rot aber abfangen und das Spiel aufbauen.

1 Spielbeginn

In wenigen Augenblicken geht es los! Können die Kieler das DFB-Pokal-Halbfinale aus den Knochen schütteln, um im Aufstiegskamp an Position Zwei zu bleiben und Düsseldorf und den HSV zu überholen? Oder gelingt Sandhausen das nächste gute Spiel als Außenseiter und damit ein riesiger Schritt im Abstiegskampf. Gleich wissen wir mehr.

Gäste-Coach Kleppinger schätzt die Partie im Vorfeld etwas unterschiedlich ein. "Das Team, das auf dem Platz den größeren Willen an den Tag legt, wird am Ende die besten Chancen haben, die Partie erfolgreich zu gestalten." Man werde heute sehen, wie die Kieler das DFB-Pokal-Spiel verkraftet hätten.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass es noch in den Klamotten hängt" sagt Ole Werner vor der Partie angesprochen auf die heftige Niederlage beim BVB. mental sei sein Team auf der Höhe, es könnten höchstens "körperliche Faktoren" eine Auswirkung haben.

Die bisherigen Duelle der beiden sind mit einem Wort zusammenzufassen: "ausgeglichen"! Von neun Spielen konnten beide zwei gewinnen, fünfmal trennte man sich Unentschieden. Das Torverhältnis dieser Aufeinandertreffen: 13:13.

Bei den Gästen gibt es nach dem knappen und unglücklichen 3:2 in Fürth wenig Grund zum Wechseln. Die einzige Veränderung stellt der Wechsel von Kister zu Zenga dar.

Immerhin konnten die Störche so im zweiten Durchgang ein paar Kräfte sparen: das Offensiv-gespann um Reese, Lee und Bartels wurde vorzeitig ausgewechselt und steht heute in der Startelf. Auch Serra, dessen verletzungsbedingte Auswechslung nach einer halben Stunde für einen Schreck-Moment gesorgt hatte, kann heute wieder beginnen. getauscht wird dennoch dreimal: Auf den Außenverteidigerpositionen beginnen Neumann und van den Bergh für Dehm und Komenda, Arslan nimmt den Platz von Hauptmann im Mittelfeld ein.

Anders als Sandhausen hatten die Spieler von Ole Werner am Wochenende keine Pause, schließlich durften sie zum Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund antreten. Die sensationelle Pokal-Saison inklusive dem Weiterkommen gegen die Bayern nahm im Westfalenstadion jedoch ein wenig romantisches Ende: Schon nach einer Halbzeit stand es 5:0 für die Dortmunder, die sich mit diesem Endergebnis für das Pokalfinale qualifizieren konnten.

Der Treffer von Hrgota in der 86. Minute ärgerte auch die Kieler, die die Kleeblätter in den verbleibenden Spielen gerne noch einholen würden, um den direkten Aufstiegsplatz zu sichern. Um die Fürther noch einzuholen, benötigt die KSV sieben Zähler in den drei Nachholspielen. Hamburg und Düsseldorf stehen mit jeweils zwei Punkten Vorsprung auf den Plätzen Drei und Vier.

Dabei sieht es für beide Teams nach ihren Quarantäne Unterbrechungen gut aus. Die Sandhäuser liegen mit einem Spiel in der Hinterhand einen Punkt vor Braunschweig auf dem Relegationsplatz. Nach der langen Pause startete das Team von Gerhard Kleppinger mit zwei überraschenden Siegen gegen den Hamburger SV und Hannover 96. Am vergangenen Mittwoch verlor man dann gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth knapp mit 3:2. Der direkte Abstieg ist durch einen Vier-Punkte-Vorsprung inklusive besserer Tordifferenz somit in weite Ferne gerückt worden.

Für beide Teams geht es im Saison-endspurt noch ums Ganze: Die Kieler möchten die herausragende Saison in den letzten Spielen durch einen Aufstieg zum krönenden Abschluss bringen. Für Sandhausen geht es am anderen Ende der Tabelle um den Klassenerhalt.