6 Die ersten Aktionen gehören klar den Ostwestfalen. Paderborn hat mehr Ballbesitz und setzt den VfL ganz früh unter Druck.

3 Der Ball kommt von links scharf herein. Schonlau kommt zum Kopfball und setzt das Ding recht klar links vorbei.

3 Ingelsson wird links im Sechzehner bei der Hereingabe gestört und geblockt. Deshalb gibt es eine frühe erste Ecke für die Gäste.

2 Osnabrück spielt wie gewohnt in lila. Der SCP hält in rot-gelb gestreiften Trikots dagegen.

1 Los geht's! Paderborn stößt an und spielt direkt hinten herum über Leopold Zingerle.

1 Spielbeginn

Auch bei den Gästen gibt es vier Veränderungen. Baumgart bringt Schonlau, Thalhammer, Ingelsson und Michel von Beginn an. Correia, Vasiliadis und Terrazzino sind dafür raus. Außerdem fehlt Antwi-Adjei, der gegen Braunschweig eine Gelb-Rote Karte kassiert hat.

Marco Grote nimmt vier Wechsel in seiner Startelf vor. Bryan Henning, Lukas Gugganig, David Blacha und Sebastian Kerk sind neu dabei. Dafür müssen Christian Santos, Niklas Schmidt und Ulrich Taffertshofer zunächst auf der Bank Platz nehmen. Zudem fehlt Bashkim Ajdini verletzt. Der Rechtsverteidiger hat sich am Mittwoch in einem Zweikampf unter anderem das Wadenbein angebrochen.

Die Formkurve des SC Paderborn zeigt aktuell nach unten. Nach drei Niederlagen in Serie, gab es am Mittwoch einen weiteren Rückschlag. Gegen Braunschweig lagen die Ostwestfalen früh mit 2:0 in Führung. Am Ende reichte es gegen den Abstiegskandidaten dennoch nur zu einem 2:2-Unentschieden. Dadurch belegt der SCP mittlerweile den 13. Rang und hat nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Leistungen des VfL schwanken in letzter Zeit extrem. Auf einen Sieg folgte zuletzt jeweils eine Niederlage. Sollte dieses Wechselspiel auch heute weitergehen, dann wäre wieder ein Dreier an der Reihe. Unter der Woche kassierten die Lila-Weißen eine 3:0-Niederlage in Düsseldorf. Dabei stand es lange Zeit nur 1:0. In den Schlussminuten erhöhten die Osnabrücker aber das Risiko und wurden noch mit einem Doppelschlag bestraft.