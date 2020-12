54 Es gibt immer mehr schnelle Angriffe der Düsseldorfer. Dieses Mal startet Appelkamp rechts, doch aus vollem Lauf flankt er viel zu hoch.

53 Wenn die Standards weiter so ungenau kommen, beraubt sich das Schultz-Team eine weitere Möglichkeit. Der nächste weite Schlag geht einfach ins Toraus.

51 Die Gastgeber haben eine gute Kontersituation, doch mehrere Pässe hintereinander sind zu ungenau. Dadurch springt nur eine ungenaue Flanke von links raus, obwohl viel mehr drin gewesen wäre.

49 Pledl hat rechts viel Platz und läuft los. Fünf Meter vor dem Tor legt er nach hinten ins Zentrum ab, wo Sobottka abzieht, doch der Flachschuss kann durch eine Grätsche von Ohlsson noch geblockt werden.

47 St. Pauli wechselt einmal, doch auf dem Rasen genau das gleiche Bild: Paqarada mit der weite Freistoß-Hereingabe aber Dittgen ist links zu früh gestartet und geht gar nicht erst hin.

46 Einwechslung bei FC St. Pauli: Lukas Daschner

46 Auswechslung bei FC St. Pauli: Finn Becker

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 0:1 geht es in die Kabinen! Die Fortuna belohnt sich für die gute Anfangsphase in der 10 Minute durch Zimmermann. Seitdem lassen sie das Spielgerät aber vor allem den Gastgebern aus Hamburg, die zwar selten in die Box kommen, in den letzten zehn Minuten aber immer gefährlicher werden. Setzt sich dieser Trend fort, kann sich für St. Pauli noch einiges ergeben, die Düsseldorfer müssen aufpassen, nicht zu passiv zu werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Nach langer Zeit Mal wieder ein Düsseldorfer Schuss. Zimmermanns Versuch mit links aus der Distanz geht aber weit rechts vorbei.

43 Links im Mittelfeld gibt es einen Freistoß für Paqarada, doch der hohe Ball nach links wird von Dittgen gar nicht erst versucht zu erkaufen, weil er weit im Abseits steht. Der Schütze hatte die freie Position gesehen, war aber mit der Ausführung viel zu spät.

41 Zimmermann bleibt nach einem Zweikampf direkt vor seinem Trainer an der Auslinie liegen und muss behandelt werden. Dittgen hatte nach dem Abspiel des Düsseldorfer Verteidigers nicht zurückgezogen.

39 Rösler reagiert und nimmt den offensiv auffälligen Peterson ohne Verletzung runter. Das könnte dadurch bedingt sein, dass fast jeder Pauli-Angriff über rechts läuft.

38 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Thomas Pledl

38 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kristoffer Peterson

36 Die Hamburger mit ihrer besten Phase. Dittgen geht rechts spektakulär an Danso vorbei und zeiht an der Grundlinie zum Tor. Er gibt direkt vorm Tor scharf rein und von Kastenmeiers Hand springt der freche Versuch ins kurze Ecke an den Pfosten! Von dort trifft das Leder sogar noch den Rücken des Keepers und stoppt dort, aber Zimmermann kann vor den Angreifern zur Ecke klären.

35 Rechts gibt es aus 14 Metern nach Foul an Ohlsson eine gute Freistoß-Position. Die Flanke von Paqarada sorgt für keine Gefahr! Die gibt es aber im folgenden Angriff: Kyereh ist rechts das erste Mal hinter der Abwehr und gibt scharf in die Mitte, Dittgen lauft ein, aber schießt aus neun Metern rechts vorbei!

33 Düsseldorf lässt das Spielgerät lange in der eigenen Abwehr laufen, um die Partie weiter zu beruhigen.

29 Auch wenn die Abschlüsse zuletzt auf Seiten der Gastgeber stattfinden ist das Tor von Kastenmeier nicht besonders bedroht. Die Gäste laufen gut an und haben auch ihrerseits Ballaktionen, doch im Mittelfeld verlieren sie aktuell die entscheidenden Duelle.

26 Gute Freistoßvariante: Aus 25 Metern wird auf Kyereh gechippt, der sich rechts an der Strafraumgrenze freigelaufen hat. Ihm gelingt aber erst im zweiten Anlauf die Hereingabe, da hat Dittgen am langen Pfosten aber kaum noch Zeit und scheitert per hektischem Flachschuss.

25 Kyereh ist der auffälligste Mann beim Heimteam, doch dieser Rechtsschuss aus 25 Metern war sicherlich nicht die beste Option.

24 Im Rückraum legt Kyereh auf Dittgen ab, er aus dem linken Halbfeld genau auf Kastenmeier flankt.

22 Peterson flankt einen Freistoß aus 21 Metern vom linken Flügel in die Mitte. Der erste Spieler in der Flugbahn ist Morales, der mit dem Hinterkopf aus neun Metern verlängert. Der Abschluss ist aber viel zu locker, um für Gefahr zu sorgen und so nimmt ihn Brodersen einfach auf.

20 Appelkamp zieht rechts nach Karaman Ablage i der Box nach innen. Seinem Linksschuss steht aber ein Verteidiger im Weg. Der Block landet bei Sobottka, der aus 19 Metern nur um Zentimeter über die Latte im linken Eck schießt.

18 Fortuna läuft den mutigen Aufbau der Gastgeber nach Auslösern wie schlechten Pässen früh an. Das Schultz-Team löst sich aber immer besser daraus.

16 Rechts kann Ohlsson Fahrt aufnehmen und an der Grundlinie scharf in die Mitte geben. Kastenmeier ist aber kurz vor dem Gehäuse als erster dran und fängt.

13 Nach einem Hamburger Ballverlust ist das Mittelfeld frei und vier Düsseldorfer können frei auf die Viererkette zulaufen. Peterson gibt flach auf Karaman, der einmal vorlegt und dann mit rechts aus 19 Metern abzieht. Der Flachschuss ist aber zu unplatziert, sodass Brodersen festhalten kann.

10 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Matthias Zimmermann

Ist das einfach! Peterson ist am linken Flügel an der Kugel und knickt zehn Meter vor der Grundlinie ein. Mit rechts gibt er auf den langen Pfosten, wo Zimmermann vom Flügel einrückt. Dadurch hat ihn keiner auf dem Zettel und er kann drei Meter vor dem Kasten einfach per Volley mit der rechten Innenseite ins linke Eck einschieben.

9 Das Rösler-Team führt die Zweikämpfe sehr energisch. Danso räumt Becker im Mittelfeld an der Auslinie ab, doch der Schiedsrichter belässt es bei der Ermahnung.

7 Beantelli fällt im Aufbau zwischen die beiden Innenverteidiger. Sein ungenauer Pass ins Zentrum auf Becker gibt der Fortuna fast die gute Umschalt-Gelegenheit.

4 Seitdem läuft das Spielgerät fast nur in den Reihen der Gäste, deren erste Flanke von links Zimmermann am langen Pfosten findet. Dieser kann damit aber wenig anfangen.

1 Los geht's mit der Großchance! Von links kommt ein scharfer Ball in die Pauli-Spitze, den Zimmermann per Querschläger in hohem Bogen verlängert, als der Ball über den Außenrist rutscht. Kyereh stellt seinen Körper vor dem Gegenspieler rein und kommt so aus 12 Metern links zum verheißungsvollen Abschluss. Er lässt den Linksschuss über den Spann rutschen und zielt aber mit dem hohen Abschluss knapp links vorbei!

1 Spielbeginn

Die Spieler kommen ins Millerntor-Stadion, in dem eine so wichtige Botschaft auf den Rängen steht: "Fußball lebt durch seine Fans!"

Uwe Rösler spricht vor der Partie über die Torwartfrage: "Für mich war klar, dass Flo im Tor bleibt" auch wenn Raphael Wolf ihn sehr gut ersetzt habe. Dies habe er auch Wolf in einem "Feedback-Gespräch" mitgeteilt. gegen Karlsruhe hielt er nach der Einwechslung für 20 Minuten in Unterzahl den Sieg fest und auch gegen Osnabrück stand die Null für ihn.

Angesprochen auf seine lockere Art gab der Trainer eine ausführliche Antwort: "Natürlich bin ich auch angespannt, wenn das Weg ist, brauche ich auch nicht mehr auf dem Fußballplatz stehen." Aus seiner Sicht sei es wichtig auch in diesen Zeiten eine gewisse innere Sicherheit und Zuversicht auszustrahlen.

Abseits des Rasens sind die Kiezkicker weiter vorbildlich: Weil es in der so drängenden Klimakrise keinen Hersteller gab, der den Ansprüchen der Hamburger in den Bereichen Fairness, Nachhaltigkeit und Transparenz genügte, produziert der FC St. Pauli seine Teamsportkollektion ab der kommenden Saison selbst.

Im Vergleich dazu nimmt Schultz drei Änderungen vor: Buballa, Knoll und Dittgen dürfen für Ziereis, Lawrence und Tashchy beginnen. Ihr Trainer macht in Düsseldorf und ihrer Serie ein Vorbild aus: "Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie man mit drei Siegen in der Tabelle nach oben klettern kann". Damit es heute erfolgreich werde, möchte er Eins-gegen-Eins-Situationen mit den Düsseldorfer-Top-Stürmern verhindern.

Die Paulianer hatten sich auf das so wichtige Kellerduell mit Würzburg unter der Woche eingestellt, doch dieses musste aufgrund einer Quarantäne der Kontrahenten kurzfristig abgesagt werden. Immerhin hatten die Spieler so eine längere Pause, ein Sieg gegen die Konkurrenz hätte aber sicher auch Auftrieb gegeben. Immerhin verlief das letzte Liga-Spiel gegen Aue am Sonntag ebenfalls hoffnungsvoll, schließlich konnte man innerhalb der letzten zehn Minuten einen 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 umwandeln.

Deutlich besser sind die Gäste aus Nordrhein-Westphalen in den letzten Wochen unterwegs: Sie gewannen fünf der letzten sieben Liga-Duelle und sammelten dabei 16 ihrer 20 Punkte. Am Mittwoch setzte sich das Team von Uwe Rösler mit 3:0 gegen Osnabrück durch, im Vergleich dazu zweimal: Im Tor steht Kastenmeier nach der kuriosen Gelb-Rot-Sperre wieder bereit und im Feld ersetzt Karaman Kownacki.

In diesem Zweitliga-Aufeinandertreffen stehen die Vorzeichen in beiden Großstädten sehr unterschiedlich: Die Hamburger stehen auf dem Vorletzten Tabellenplatz und sind seit neun Spielen ohne Sieg. Timo Schultz, der zu Saisonbeginn beim Amtsantritt noch große Hoffnungen ausgelöst hatte, steht inzwischen selbst etwas unter Druck.

St. Pauli gegen Düsseldorf, zwei Clubs mit großer Vergangenheit: Dieses Duell hat es schon in der Bundesliga (zuletzt 1997), aber eben auch 2004 bis 2007 in der Regionalliga gegeben.