46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Wildparkstadion! Der HSV hat von zahlreichen sehr guten Chancen lediglich die allererste genutzt, während der defensiv anfällige KSC vorne sehr effizient unterwegs ist. Sollte der Gast, an dessen Vorstößen fast immer der starke Jatta beteiligt ist, das offensive Niveau der ersten halben Stunde nach der Pause bestätigen können, ist er erster Ansprechpartner für den dreifachen Punktgewinn.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der jahresabschließenden Zweitligapartie zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV. Die Hanseaten starteten furios, gingen nicht nur schon in der 3. Minute durch Jatta in Führung, sondern schrammten noch in der Anfangsphase durch Jatta (5.) und Dudziak (8.) nur hauchdünn an ihrem zweiten Treffer vorbei. Die Badener antworteten noch in der ersten Viertelstunde, nutzten durch Hofmann ihre erste nennenswerte Strafraumszene, um auszugleichen (14.). Auch in der Folge blieb die Thioune-Team das deutlich gefährlichere Team, verpasste trotz bester Gelegenheiten durch Terodde (21.) und Narey (28.) den erneuten Vorteil. In der jüngsten Viertelstunde gestalteten die Hausherren die Kräfteverhältnisse ausgeglichener und verhinderten bei gestiegener eigener Durchschlagskraft weitere klare Abschlüsse der Rothosen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Goller aus mittlerer Distanz! Nach Gjasulas Ballverlust im Aufbau nimmt der Leihspieler aus Bremen auf halbrechts an Fahrt auf und knallt das Spielgerät mit dem rechten Spann aus 21 Metern in Richtung flacher linker Ecke. Es rauscht nur knapp am Aluminium vorbei.

42 Lorenz sucht Hofmann! Der Karlsruher mit der sieben auf dem Rücken flankt vom linken Flügel halbhoch an das kurze Fünfereck. Hofmann will die Kugel mit dem rechten Fuß auf den Kasten verlängert, doch Leistner kann dies verhindern.

39 Nach einem Missverständnis mit Torhüter Ulreich klärt Leistner eine harmlose Flanke von Karlsruhers linker Außenbahn per Kopf auf Kosten einer Ecke. Nach Heises Ausführung ist Gjasula am Elfmeterpunkt mit dem Kopf zur Stelle.

38 ... nach Nareys scharfer Flanke an die mittige Fünfmeterkante befördert Torhüter Gersbeck das Spielgerät mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.

37 Jatta wird auf der tiefen linken Außenbahn durch Thiede zu Fall gebracht...

34 Dudziak aus der zweiten Reihe! Der Ex-Paulianer hat nach einem Querpass des starken Jatta von der linken Außenbahn aus mittigen 18 Metern sehr viel Platz. Nach einer Annahme nimmt er mit dem linken Spann Maß. Der Versuch rauscht nicht weit am rechten Pfosten vorbei.

31 Vagnoman bewirbt sich für eine erste Verwarnung, indem er Batmaz in der Rückwärtsbewegnung zu Fall bringt, um einen schnellen Konter der Badener zu stoppen. Referee Günsch belässt es aber bei einer Ermahnung.

28 Narey beinahe mit dem 1:2! Jatta tankt sich über links hinter die gegnerische Abwehrkette und gibt butterweich im hohen Bogen vor den langen Pfosten. Narey kommt aus vier Metern unbedrängt zum Kopfball, nickt aber nur zentral auf den Kasten. Gersbeck reißt die Arme hoch und wehrt den Ball ab.

26 Goller muss im Rahmen eines Gegenstoßes des KSC das Tempo herausnehmen. Er bringt aber trotzdem noch einen Abschluss zustande, probiert sich aus mittigen 23 Metern mit dem rechten Spann. Ulreich greift in der halblinken Ecke sicher zu.

25 Die Rothosen setzen sich vorne fest, drängen die Badener weit an deren Sechzehner. Narey flankt innerhalb kurzer Zeit zweimal von der rechten Fahne zu niedrig vor den Kasten.

22 Lorenz ist auf der linken Strafraumseite Adressat eines Heise-Passes vom Flügel. Mit dem linken Spann feuert er das Leder aus gut 13 Metern weit rechts am Gästekasten vorbei.

21 ... und der führt zum einem Pfostentreffer! Nareys effetreiche Ausführung verlängert Terodde aus zentralen neun Metern mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Dort klatscht die Kugel frontal gegen die Stange. Gjasula ist zu überrascht, um den Abpraller zu verwerten.

20 Nach Gondorfs Schubser gegen Narey bekommen die Hanseaten auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen, der sich für eine Flanke eignet...

17 Das Thioune-Team muss sich schon ein wenig ärgern, dass er aus dieser ersten Viertelstunde nicht mit einem Vorteil hervorgeht. Mit einem Unentschieden würde es Weihnachten und den Jahreswechsel übrigens auf Rang drei verbringen.

14 Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Philipp Hofmann

Karlsruhe schlägt zurück! Gegen aufgerückte Gäste wird Batmaz durch Lorenz steil in den halblinken Offensivkorridor geschickt. Das Eigengewächs spielt im richtigen Moment flach nach innen. Der blanke Hofmann schiebt aus mittigen 15 Metern präzise unten links ein.

13 Batmaz behauptet den Ball im halblinken Offensivraum gegen Leistner und legt quer für Wanitzek, der aus gut 19 Metern mit dem rechten Spann schießt. Das Spielgerät fliegt weit über Ulreichs Kasten.

11 Nach durchaus ansprechenden ersten Momenten ist der KSC durch das Gegentor völlig aus der Spur geraten und muss höllisch aufpassen, diese Partie nicht schon ganz früh zu verlieren. Im Falle der dritten Pleite in Serie betrüge der Vorsprung auf Rang 16 weiterhin fünf Zähler.

8 Dudziak mit der Riesenchance! Jatta setzt sich an der rechten Grundlinie gegen Heise durch und legt flach zurück für den Ex-Paulianer, der aus mittigen zwölf Metern unbewacht abnehmen kann. Wegen starker Rücklage jagt er die Kugel über den Heimkasten.

5 Jatta beinahe mit dem 0:2! Der 22-Jährige wird durch Kinsombi mit einem Steilpass auf die linke Sechzehnerseite geschickt und will aus vollem Lauf und spitzem Winkel netzen. Gersbeck verhindert den Einschlag in der kurzen Ecke.

3 Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Bakery Jatta

Die Rothosen jubeln schon in der 3. Minute! Nach Gersbeck langem Schlag in den Mittelkreis gewinnt Leistner das Kopfballduell. Jatta dribbelt ohne echte Gegenwehr bis an die mittige Sechzehnerkante und vollendet aus gut 18 Metern mit dem linken Innenrist in die halblinke Ecke.

1 KSC gegen HSV – Durchgang eins im Wildparkstadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Hanseaten, die in der Vorsaison sowohl in (4:2) als auch gegen Karlsruhe (2:0) gewannen und die Weihnachten im Falle eines Sieges auf dem zweiten Tabellenplatz verbringen würden, stellt Coach Daniel Thioune nach dem Sieg gegen Sandhausen viermal um. Anstelle von Leibold (Adduktorenprobleme), Ambrosius (bakterieller Infekt), Hunt (Magenprobleme) und Wintzheimer (Bank) beginnen Gyamerah, Kinsombi, Narey und Jatta.

Auf Seiten der Badener, die nur sechs ihrer 16 Punkte im eigenen Stadion geholt haben und die sich mit einem heutigen Erfolg auf acht Punkte vom Abstiegsrelegationsplatz absetzen würden, hat Trainer Christian Eichner nach der Niederlage in Sachsen zwei personelle Änderungen vorgenommen. Bormuth und Batmaz verdrängen Gordon und Fröde auf die Bank.

Der Hamburger SV hingegen ist seit dem dritten Adventswochenende in die Erfolgsspur zurückgekehrt, nachdem er zuvor drei aufeinanderfolgende Niederlagen kassiert hatte. Beim SV Darmstadt 98 gewannen die Rothosen vor neun Tagen dank eines späten Terodde-Doppelpacks (70., 87.), mit 2:1; gegen den SV Sandhausen feierte er am vergangenen Dienstag nach Toren von Terodde (30., 67.), Onana (78.) und Vagnoman (90.) einen 4:0-Erfolg.

Nach zuvor vier Siegen in Serie verläuft die Englische Woche für den Karlsruher SC bisher ohne Ertrag: Infolge der 1:2-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf verlor er am Donnerstag mit 1:4 beim FC Erzgebirge Aue. Bei den Veilchen lagen die Blau-Weißen schon nach 19 Minuten mit 0:2 hinten. Auf das dritte Gegentor kurz nach dem Seitenwechsel antwortete sie zwar durch Goller (58.), doch der Anschluss gelang ihnen nicht; kurz vor dem Ende ließen sie noch den vierten Auer Treffer zu.

Fast schon zwangsläufig bestreiten der Karlsruher SC und der Hamburger SV das letzte Montagsspiel der 2. Bundesliga vor der kurzen Winterpause, schließlich kamen sieben der acht anderen Begegnungen des 13. Spieltags nicht in Betracht, waren an diesen doch Vereine beteiligt, die morgen oder übermorgen in der 2. Runde des DFB-Pokals antreten. KSC und HSV verabschiedeten sich bereits im September aus dem nationalen Cup-Wettbewerb.