84 Einwechslung bei Karlsruher SC: Dominik Kother

84 Auswechslung bei Karlsruher SC: Marc Lorenz

83 Kittel zieht aber nicht nur über die Mauer, sondern zentral auch weit über die Querstange. Das war nichts!

83 Einwechslung bei Hamburger SV: Robin Meißner

83 Auswechslung bei Hamburger SV: Manuel Wintzheimer

83 Rechts bekommt Kinsombi mit dem Rücken vom Tor den Fuß von Gordon in die Wade. Das gibt einen Freistoß.

80 Es wird wieder hektischer! Jatta treibt über den linken Flügel und gibt flach in die Mitte. Aus zehn Metern zieht der eingerückte Kittel mit links ab, per Grätsche kann ihn Verfolger Wimmer aber gerade noch blocken. Ein super Tackling!

78 Links flankt Lorenz einen Freistoß in die Mitte, den van Drongelen nach links vor den Strafraum köpft. Gondorf zieht per Drop-Kick hoch ab, den zentralen Versuch lenkt Ulreich mit der Parade über die Querstage. Das sah spektakulär aus, den muss er aber auch halten.

76 Die Rothosen erhöhen den Druck. Erst zieht Jatta stark von links in die Mitte, sein spitzer Pass nach links wird aber gerade noch von Wimmer abgefangen. In der nächsten Welle flankt Gyamerah kurz vor der rechten Eckfahne in die Mitte, doch die Kugel rauscht Zentimeter über Teroddes Kopf aus sechs Metern.

74 Gelbe Karte für Marvin Wanitzek (Karlsruher SC)



74 Von links gibt Lorenz nach seinem geblockten Schuss in die Mitte. Dieses Mal findet er Gordon jedoch nicht, dessen Aufstellung Eichner vor der Partie genau durch die Standards begründet wurde. Beim 1:1 hat sich das ausgezahlt.

73 Batmaz geht in den Sturm während Gueye angeschlagen ins Aus begleitet wird.

72 Einwechslung bei Karlsruher SC: Malik Batmaz

72 Auswechslung bei Karlsruher SC: Babacar Gueye

69 Auf die Außenbahn kommt jetzt Jatta für den unauffälligen Narey, der den Geschwindigkeits-Vorteil gegen Wimmer nie ausnutzen konnte. Jatta geht erstmal auf links und empfängt aus acht Metern gleich eine Flanke von seinem rechten Pendant Kittel. Aus spitzem Winkel drückt er aber ins kurze Eck genau auf Gersbeck.

68 Einwechslung bei Hamburger SV: Bakery Jatta

68 Auswechslung bei Hamburger SV: Khaled Narey

67 Einwechslung bei Hamburger SV: Amadou Onana

67 Auswechslung bei Hamburger SV: Klaus Gjasula

67 Die Gäste gehen auch wieder früher drauf, dadurch ergeben sich im Mittelfeld aber mehr Räume, die die Hamburger etwas besser zu nutzen wissen als in Halbzeit Eins.

64 Auf einmal ist richtig was los im Volksparkstadion! Karlsruhe hat durch den Ausgleich die eigene Offensive wiedergefunden, der HSV scheint aber auch angespornt!

61 Gueye kann NAchlegen. Am gegnerischen Sechzehner gewinnt er rechts die Kugel und geht dann in die Mitte. Aus zentralen 17 Metern rutscht sein Linksschuss über den Schlappen, sodass er weit links verfehlt.

57 Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Daniel Gordon

Postwendend der Ausgleich! Eine Ecke führt Wanitzek von links kurz aus, er bekommt den Ball aber gleich zurück und geht nach hinten Richtung Sechzehnereck. Scharf flankt er mit der rechten Innenseite auf den zweiten Pfosten. Gordon setzt sich aus fünf Metern in der Luft gegen Gjasula durch. Er köpft ins lange Eck zum 1:1 ein!

56 Einwechslung bei Hamburger SV: David Kinsombi

56 Auswechslung bei Hamburger SV: Aaron Hunt

56 Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Simon Terodde

Terodde im Nachsetzen! Kläglich vergibt er den Elfmeter mit einem Flachschuss mit der rechten innenseite ins rechte Eck. Den lockeren Versuch kann Gersbeck aber nicht festhalten, sodass der Mittelstürmer aus vier Metern abstauben kann.

56 Elfmeter verschossen von Simon Terodde, Hamburger SV



55 Gelbe Karte für Babacar Gueye (Karlsruher SC)



55 Elfmeter für den HSV! Handspiel von Gueye! Eine Ecke von Kittel wird in den Rückraum geklärt, wo Hunt aus 14 Metern ins linke Eck abzieht. In der Schussbahn befindet sich die Hand von Gueye die wohl den Treffer verhindert. Nicht zuletzt deshalb ist der Pfiff berechtigt.

54 Auf der anderen Seite geht mit der Kugel weiter nichts zusammen. Die Bälle sind immer wieder sofort weg.

51 Die nächste Ecke wird von links auf den kurzen Pfosten gegeben, mit dem Kopf verlängert ein Angreifer auf van Drongelen. Der Niederländer kann aus sieben Metern aus Hüfthöhe aber nicht stoppen, sodass der KSC erneut klärt.

50 Der HSV kommt als das bessere Team aus der Kabine. In den ersten Minuten erspielt er sich zwei Eckstöße durch geblockte Flanken. Beide bringen aber nichts ein außer einem weiteren Standard für Hunt...

47 Eine symptomatische Statistik für Durchgang Eins: van Drongelen hat alle acht seiner Zweikämpfe verloren. Als Innenverteidiger klingt das erstmal katastrophal, doch es ist eben auch dadurch bedingt, dass er nur im Spielaufbau gefordert ist. Da läuft dann aber wirklich sehr wenig zusammen. Er musste kein einziges Tackling ausführen.

46 Einwechslung bei Hamburger SV: Jan Gyamerah

46 Auswechslung bei Hamburger SV: Josha Vagnoman

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in die Kabinen. Das Nachholspiel geht munter los, weil beide Trainer ihre Spieler zu einem hohen Pressing anfeuerten. Nach intensiven zehn Minuten kehrte dann aber etwas Ruhe ein. Der HSV gab in der Folge deutlich mehr Schüsse ab, wirklich gefährlich wurde es gegen die gut organisierte Hintermannschaft aber nie. Noch weniger bringen die Gäste nach vorne, sodass die Partie mit der Zeit immer träger wurde. Im zweiten Durchgang muss vor allem dem HSV mehr einfallen, ihnen fällt als Favorit fast nichts nach vorne ein. Auch dem KSC dürfte der Punkt aber nicht genug sein, sie müssen im Umschalten nach Ballgewinn zielstrebiger werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 So gut die hohen Ballgewinne auch gelingen, so schlecht spielt es der KSC in der Folge aus. Ulreich bekommt nichts auf den Kasten. Wie auch, wenn die Flanken über alle Spieler hinwegrauschen. Jüngstes Beispiel: Gueye von links.

39 Vor allem technische Fehler machen die Bemühungen immer wieder zunichte. Vagnoman läuft zweimal umsonst nach vorne, weil Hunt und van Drongelen ihn mit dem Zuspiel nicht treffen.

36 Durch das tiefere Gäste-Pressing ist das Spiel etwas ruhiger geworden. Gerade bei den Hausherren geht kaum noch etwas nach vorne.

33 Noch gefährlicher wird es im Konter! Goller treibt das Spielgerät über den rechten Flügel in die Mitte und legt auf den hinterlaufenen Mitspieler nach rechts in den Strafraum. Von dort kommt aus 14 Metern der Querpass in die Mitte, den der ausrutschende Gueye aber verpasst. Aus dem Hintergrund kommt Wanitzek angeschossen und setzt aus 12 Metern halblinks mit der rechten Innenseite vor Vagnoman knapp links vorbei.

31 Den ersten Abschluss für den KSC gibt es nach einer Ecke von links. Am kurzen Pfosten probiert es Gueye ins lange Eck, doch der Ball geht zwischen Pfosten und dem völlig freien Goller vorbei ins Toraus.

29 Der HSV hat den Ball viel, die Gäste agieren dagegen im 4-3-1-2. Bei schlechten Pässen als "Auslöser" rücken alle nach vorne, ansonsten weichen sie immer weiter zurück in die eigene Hälfte.

26 Hunt spielt Wintzheimer am linken Flügel frei, der aus dem Lauf in die Mitte gibt. Mit dem Rücken zum Tor schirmt Terodde am kurzen Pfosten aus zehn Metern ab und hat dadurch viel Zeit auf seine Mitspieler zu warten. Er legt ins rechte Sechzehnereck zu Vagnoman, doch der Rechtsverteidiger wird mit seinem Rechtsschuss vom Gegenspieler geblockt.

25 Insgesamt sind die Karlsruher durch die hohen Ballgewinne etwas häufiger in der gegnerischen Hälfte, die Hamburger kommen aber deutlich besser in Strafraumnähe. So sind die Abschlüsse bislang sehr einseitig verteilt.

23 Wimmer rückt aus der Kette heraus und fängt mit dem Tackling einen Pass auf Narey in der gegnerischen Hälfte ab. Eine typische Szene.

20 Und der nächste Schuss auf den Gersbeck-Kasten! Dieses Mal ist es Wintzheimer, der den abgeblockten und zu ihm titschenden Ball direkt mit der Innenseite nimmt. Halblinks zieht er so aus zwanzig Metern über den Keeper ab, der freche Versuch geht jedoch knapp drüber aufs Tordach.

18 Aus zentralen 14 Metern zieht Terodde mit rechts per Drehschuss ab, doch der Strafraum ist vor ihm so voll, dass ein Verteidiger blocken kann.

15 Ein hoher Ball auf den linken Flügel wird kurz vor der Seitenauslinie von Lorenz mit dem linken Fuß per Volley aufs Tor geschickt. Weil er den Volley über den linken Außenrist rutschen lässt, dreht sich die Kugel gefährlich knapp an den rechten Pfosten. Ulreich kann ihn aber sicher ausgehen lassen.

13 Gelbe Karte für Khaled Narey (Hamburger SV)

Mit dem hohen Bein trifft er Wimmer am Kopf, der blutend behandelt werden muss.

12 Es bleibt dabei, dass Eichner seine Spieler gegen den Ball vorne sehen möchte. Es gibt viele hohe Ballgewinne, man merkt van Drongelen und Leistner an, das ihre Kernkompetenz nicht im Aufbauspiel liegt.

9 Zweiter Abschluss, wieder vom HSV. Ein Abschluss von Vagnoman wird am Elfmeterpunkt geblockt und fliegt hoch zurück. Aus 14 Metern setzt Hunt den Fallrückzieher an, doch er verfehlt deutlich rechts.

7 Die erste Chance gibt es für Terodde! Gordon wird im Aufbau nach einem hohen Zuspiel unter Druck gesetzt, sodass er ins Aus klärt. Den Einwurf bekommt Kittel links an der Grundlinie und flankt mit rechts scharf auf den kurzen Pfosten. Terodde verlängert mit dem Schädel, doch der Kopfball geht zwanzig Zentimeter rechts vorbei. Gersbeck hatte keine Chance, weil er wegrutschte.

5 Das lässt sich Thioune nicht bieten, auch er ruft seine Spieler lautstark nach vorne. Von außen kommt richtig Schwung auf den Rasen, das merkt man dem Spiel und seinen vielen gut geführten Zweikämpfen an.

3 Eichner peitscht seine Spieler lautstark in ein höheres Pressing. Er möchte sich in keinem Fall hinten reindrängen lassen. Das hohe Anlaufen führt gleich zu einem Ballgewinn gegen van Drongelen, doch die Flanke von rechts fliegt über alle Spieler.

1 Die Kugel rollt! Hamburg stößt in weiß-rot-blau an, Karlsruhe ist in schwarz gekleidet.

1 Spielbeginn

Die Spieler betreten den Rasen, gleich geht es im so wichtigen Nachholspiel los. Wahrt der KSC seine Restchance oder kommt der HSV wieder in die Aufstiegs-Spur?

Zum zehnjährigen Jubiläum des "schwul-bi-lesbischen" Fanclubs mit dem Namen 'Volksparkjunxx' laufen die Gastgeber heute mit einem Sondertrikot auf, auf dem sich der Hauptsponsor unter das Emblem des Fanclubs einordnet. Auf der Vereinshomepage wird der "Einsatz für Akzeptanz, Toleranz und Vielfalt" hervorgehoben.

Auch der HSV ist seit vier Spielen sieglos, nur zwei der letzten elf Spiele wurden überhaupt gewonnen. Nach der Covid-Unterbrechung folgte eine 2:1-Niederlage bei Sandhausen und das angesprochene 1:1 in Regensburg. Nach dem Pausen-Rückstand sprach Trainer Daniel Thioune vom "tiefsten Tiefpunkt", immerhin konnten die Hamburger noch einen Zähler retten.

Damit zu den Rothosen. Thioune verändert die Aufstellung nach dem 1:1 vom Sonntag auf drei Positionen: Gjasula beginnt für Heyer im Zentrum, offensiv startet Narey an Stelle von Dudziak und in der Innenverteidigung gibt van Drongelen sein Startelf-Comeback nach langer Verletzung. dafür wird Ambrosius nun lange ausfallen, der sich das Kreuzband gerissen hat.

Eichner nimmt nach dem 0:0 gegen Aue sechs Änderungen vor: Thiede, Gordon, Breithaupt, Lorenz, Goller und Gueye beginnen für Jung, Batmaz, Kother, Heise (Gelbsperre), Hoffmann (Verletzung) und Choi (Verletzung). Vor der Partie wurde zumindest die Vertragsverlängerung mit letztgenanntem bekanntgegeben.

Insgesamt entwickelt sich der KSC zum Unentschieden-König: Fünf der letzten sechs Ligapartien endeten ohne Sieger. Weil auch das verbleibende Spiel Anfang April gegen die Osnabrücker mit 0:1 verloren wurde, sind die Nordbaden seit Ende Februar sieglos.

Die Lage in der Tabelle ist also ziemlich kompliziert, Grund genug auf den Blick auf die Vereine selbst zu werfen. Nach 20-tägiger Pause spielten das Team von Christian Eichner am vergangenen Freitag erstmals wieder. Gegen das Schlusslicht aus Würzburg gab es zuhause nur ein mageres 2:2 Unentschieden. Am Montag folgte das nächste Remis gegen Aue (0:0).

Der KSC würde wiederum nur noch bei einem Sieg vom Aufstieg träumen dürfen. Bei einer Partie in der Hinterhand könnte der Abstand auf die heutigen Kontrahenten durch einen Auswärtserfolg auf vier Zähler verringert werden, dann läge man aber immer noch in der Verfolgerposition mit anderen Teams wie Düsseldorf und Heidenheim, die ebenfalls auf Patzer der Hamburger und Kieler hoffen müssen.

Die Hamburger rangieren momentan auf dem dritten Platz, der Vorsprung auf Holstein Kiel beträgt jedoch nur einen Zähler. Zudem spielten die Hanseaten schon zwei Partien mehr. Durch den gestrigen Sieg der Fürther beträgt der Rückstand auf Platz Zwei aktuell sechs Punkte im Vergleich zur den Kleeblättern hat der HSV aber ein Spiel weniger absolviert. Mit einem Sieg würde der Abstand also drei Spiele vor Saisonende auf drei Punkte verkürzt, anderenfalls kann man den direkten Aufstieg beinahe schon abhaken.

Während sich die Karlsruher durch zwei Remis in den ersten beiden Nachholspielen beinahe schon sicher um die Aufstiegshoffnungen gebracht haben, ist der Hamburger SV noch mitten im Aufstiegsrennen. Doch auch die Rothosen sind nach langer Pause noch nicht richtig in Tritt, sodass erneut eine späte Krise die bisherigen Saisonleistungen zu gefährden droht.