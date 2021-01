27 Wieder tauchen die Fortunen vor dem Gehäuse auf, sodass Peterson erneut zum Schuss kommt. Diesmal bleibt der Düsseldorfer hängen, doch ein Treffer hätte wegen einer Abseitsposition nicht gezählt.

25 Düsseldorf hat Blut geleckt und will den nächsten Treffer erzielen. Diesmal versucht sich Karaman von der linken Seite an einem Chipball ins Zentrum, wo die Baumgart-Männer die Situation bereinigt bekommen.

22 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Kristoffer Peterson

Der zweite Paderborn-Fehler führt zum 1:0 für Düsseldorf! Auf der linken Seite verlieren die Gäste das Spielgerät leichtfertig im Spielaufbau, sodass Karman bis zur Grundlinie marschieren kann. Seine Flanke verpasst Hennings noch am ersten Pfosten, ehe Peterson die Murmel aus kürzester Distanz mit dem linken Schlappen mittig unter die Latte nagelt.

20 Nach einer Ecke der Hausherren rollt der nächste Konter der Paderborner über Führich an. Auf Höhe der Mittellinie setzt Zimmermann zu einer sehenswerten Grätsche an und trennt Führich stark vom Ball.

18 Gelbe Karte für Chris Führich (SC Paderborn 07)

Im Mittelfeld verliert Führich fahrlässig den Ball gegen Morales und kassiert für sein taktisches Foul den Gelben Karton.

17 Ab auf die andere Seite! Diesmal zieht Karaman auf der rechten Seite im Sechzehner bis an die Grundlinie und passt die Murmel zurück in den Rückraum. Dort will Peterson abdrücken, doch Dörfler spritzt im letzten Moment dazwischen.

15 Da war mehr drin! Im Zentrum zündet Führich den Turbo und sprintet Richtung Düsseldorf-Tor. Vor dem Sechzehner passt der Paderborner die Kugel auf die linke Außenbahn, wo Michel das Spielgerät ins rechte Seitenaus jagt.

13 Was ein Fehler von Hünemeier! An der eigenen Sechzehnerkante legt der Verteidiger das Leder unfreiwillig in den lauf von Hennings. Der Stürmer marschiert Richtung linkes Eck und bleibt mit seinem strammen Schuss am linken Arm von Zingerle hängen.

11 Auch Paderborn zeigt sich mal und holt auf der rechten Seite die erste Ecke heraus. Die folgende Hereingabe von Führich klären die Düsseldorfer im Sechzehner im Verbund.

8 Beide Mannschaften gingen mit gemischten Gefühlen in die Winterpause. Während Paderborn mit einem 3:2-Sieg bei Union Berlin für einen Überraschungserfolg sorgte, blamierte sich Düsseldorf mit einer 2:3-Niederlage in Essen.

5 Kurzer Jubel in Düsseldorf! Im Zentrum marschiert Karaman nach vorne und passt die Kugel in den Sechzehner in den Lauf von Peterson, der das Spielgerät aus 13 Metern halbrechter Position ins flache linke Eck schießt. Beim Anspiel stand der Angreifer allerdings im Abseits, sodass zurecht die Fahne des Assistenten nach oben geht.

3 Die Fortunen drücken hier zu Beginn direkt aufs Gaspedal. Am linken Sechzehnereck zieht Peterson nach innen und visiert die rechte Ecke an. Der Schuss aus 13 Metern landet am Ende nur in den Armen von Keeper Zingerle.

1 Los geht's in Düsseldorf! Die Hausherren agieren im roten Dress von rechts nach links, während Paderborn im dunkelblauen Anzug gastiert.

1 Spielbeginn

Die zwei Teams stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Arne Aarnink, der in der kommenden Spielzeit von seinen zwei Kollegen Eric Müller sowie Andreas Steffens unterstützt wird.

Beide Mannschaften mussten sich im vergangenen Jahr aus der Bundesliga verabschieden. Auch die Paderborner wollen heute einen Dreier umfahren, um in der Tabelle einige Plätze gut zu machen. Dafür lässt Trainer Baumgart seine Männer nach dem 1:0-Erfolg gegen Osnabrück ebenfalls auf einer Position rotieren: Justvan rückt in die Erste Elf und ersetzt Schallenberg, der wegen seiner Gelb-Roten Karte gesperrt fehlt.

Nach zwei Siegen in der Liga zum Abschluss peilen die Düsseldorfer den nächsten Erfolg im eigenen Stadion an. Dafür verändert Coach Rösler seine Mannschaft im Vergleich zum 3:0-Erfolg bei St. Pauli lediglich auf einer Position: Prib kehrt in die Anfangsformation zurück und ersetzt Sobottka, der vorerst auf der Bank Platz nimmt.

Auch die Männer aus Paderborn starten mit breiter Brust in das Topspiel. Zuletzt trennten sich die Gäste 2:2 von Braunschweig, gefolgt von einem wichtigen 1:0-Erfolg in Osnabrück. Mit einem Dreier in der Fremde könnte sich der SCP endgültig von der gefährlichen Zone in der Tabelle lösen und bis auf die neunte Position vorschieben.

Die Düsseldorfer zeigten sich in den letzten beiden Zweitligapartien von ihrer Schokoladenseite. Osnabrück sowie St. Pauli wurden jeweils mit 3:0 geschlagen, im Zuge dessen die Fortunen ihre Aufstiegsambitionen trotz schwachem Saisonstart untermauerten. Aktuell liegt die Rösler-Mannschaft auf der fünften Position und könnte sich mit einem Sieg gegen den zweiten Absteiger aus Paderborn bis auf einen Zähler an die Aufstiegsplätze heranschieben.