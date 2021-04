46 Weiter geht's, und zwar gleich mit einem Ausrufezeichen: Nach Kopfballverlängerung von Hennings ist Kownacki urplötzlich vollkommen frei. Der Stürmer rennt auf Huth zu, scheitert aber an dessen Fußabwehr. Erst dann erfolgt der - richtige - Verweis auf seine Abseitsstellung.

46 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Rouwen Hennings

46 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jakub Piotrowski

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Paderborn, zwischen dem SCP und Fortuna Düsseldorf steht es noch torlos. Nach ausgeglichener Anfangsphase übernahmen die Ostwestfalen das Kommando. Beinahe über den gesamten ersten Durchgang hinweg waren sie die optisch überlegene Mannschaft. Die Gäste dagegen waren vornehmlich mit dem Verteidigen beschäftigt. Wenn sie allerdings vorne auftauchten, hatten sie in Summe die besseren Gelegenheiten. Insbesondere Kownackis Lattentreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte für Aufsehen. Auch die Hausherren testeten durch Antwi-Adjeis Pfostenschuss das Aluminium aus. Weil es aber wenige konkrete Abschlüsse gibt, ist hier noch etwas Luft nach oben. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Riesending für die Fortuna! Kourtis schiebt auf dem linken Flügel an und nimmt Peterson mit. Der wiederum bringt eine tolle Flanke in den Bereich zwischen Fünfmeterraum und Strafstoßpunkt. Kownacki steigt hoch und nickt die Pille an den Querbalken. Da wäre Huth machtlos gewesen.

42 ...Justvan hebt das Ding in die Mitte, wo der Abpraller links im Sechzehner bei Schallenberg landet. Dessen komplizierter Schussversuch landet klar links neben dem Gehäuse.

42 Borrello bekommt rechts defensiv nahe der Torauslinie ein Foul gegen sich gepfiffen. Das könnte interessant werden...

39 Bis zur Pause sind es nur noch wenige Minuten. Ein echter Kracher ist das Match noch nicht, dazu fehlen die regelmäßigen Abschlüsse. Trotzdem ist der Eindruck da, als ob jederzeit etwas passieren könnte.

36 Ein weiter Ball über halblinks in die Spitze findet Peterson. Der 26-Jährige dribbelt sich in die Box vor, bleibt mit seinem Flachschuss aus 15 Metern aber nur zweiter Sieger gegen Huth. Dann ertönt ein Abseitspfiff - strittig.

33 Was die Gastgeber gut machen: Sie zwingen die Gäste immer wieder zu langen Befreiungsschlägen aus der eigenen Hälfte. Damit gelangen sie auch immer wieder rasch in Ballbesitz.

30 Wenn die Rot-Weißen gefährlich nach vorne kommen, dann über Flanken. Immer mal wieder sausen hohe Bälle von den Außenbahnen ins Zentrum. Der SCP sieht dabei nicht immer sattelfest aus.

27 Gelbe Karte für Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn 07)

Antwi-Adjei senst Sobottka im Mittelfeld weg. Gelb.

26 Jetzt nimmt sich die Partie mal eine kleine Auszeit. Auch F95 befreit sich ein wenig aus der Umklammerung.

23 Dennoch hat die Rösler-Elf nach ausgeglichenen ersten Minuten Schwierigkeiten damit, die energischen Ostwestfalen vom eigenen Tor wegzuhalten. Offensiv kommt noch zu wenig zustande.

20 Und dann schießt Collins fast ein Eigentor! Bei einem schnellen Düsseldorfer Konter macht Piotrowski auf links mit. Seine halbhohe Flanke von links befördert der Paderborner nur knapp am eigenen Pfosten vorbei. Die folgende Ecke nickt Danso aus der Rückwärtsbewegung drüber.

18 Die Hausherren haben seit ca. zehn Zeigerumdrehungen das Zepter in der Hand. Sie drücken die Flingeraner seit einiger Zeit tief in die gegnerische Hälfte.

15 Wieder der SCP! Wieder ist es Antwi-Adjei, der diesmal von links im Sechzehner nach innen gibt. Akolo rauscht am Fünfer nur knapp an der Kugel vorbei.

14 Antwi-Adjei an den Pfosten! Der 27-Jährige zieht von links nach innen und hält aus 18 Metern drauf. Verdeckt durch Danso trudelt die Murmel an den linken Außenpfosten. Abstoß.

11 Erst segelt Krajnc bei einer Prib-Ecke am Elfmeterpunkt unter dem Ball hindurch. Anschließend sorgt auch Borrellos Flanke aus dem Spiel heraus von rechts für Gefahr. Beide Male kriegen die Fortunen keinen Druck dahinter.

10 Eine abgewehrte Ecke von rechts macht Akolo aus dem linken Halbfeld nochmal scharf. Nkaka scheitert am Fünfmeterraum freistehend per Kopf an Kastenmeier, stand aber auch klar im Abseits.

7 Wir sehen einen temporeichen Beginn in der Benteler-Arena. Beide Teams gehen mit extrem aggressiven Pressing zu Werke.

4 ...Prib schleudert den kurz ausgeführten Standard aber mit seiner Hereingabe von rechts direkt in Huths Arme.

3 Borrello holt mit einer scharfen und flachen Flanke von rechts eine erste Ecke heraus...

1 Los geht's

1 Spielbeginn

Auf der anderen Seite haben die Rheinländer gerade einen Lauf. Durch drei Erfolge am Stück schnuppern sie wieder an den Rängen, die am Ende der Saison für die Bundesliga berechtigen. Mit einem Auswärtssieg heute zögen sie vorübergehend am Hamburger SV vorbei auf den dritten Platz, wobei die Norddeutschen erst morgen beim SSV Jahn Regensburg gefordert sind. Angesichts des Restprogramms mit zwei Heimpartien am Stück gegen Eintracht Braunschweig und den FC Erzgebirge Aue sowie dem eventuellen Showdown bei der SpVgg Greuter Fürth ist ein Triumph heute umso wichtiger.

Der Trend zeigt bei den Ostwestfalen nach oben. Aus den letzten sechs Partien holten sie insgesamt neun Zähler - angesichts der vorherigen Niederlagenserie ein klarer Formanstieg. In diese aufsteigende Phase fallen Erfolge gegen das beste Rückrundenteam FC St. Pauli (2:0) und die zweitbeste Rückrundenmannschaft und den wahrscheinlichen Aufsteiger VfL Bochum (3:0). Zuletzt allerdings ließen sie gegen die Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig (0:0) und VfL Osnabrück (2:2) Punkte liegen. Auch wegen dieser Inkonstanz sprachen sie in dieser Spielzeit kein Wörtchen um den Aufstieg mit.