45 Halbzeitfazit:

Mit einer 1:0-Führung geht Hannover gegen Sandhausen in die Pause und das Ergebnis geht angesichts der Spielanteile definitiv in Ordnung. Die Kurpfälzer hatten zwar früh im Spiel eine richtig dicke Chance. Die Roten gewannen in der Folge aber nachhaltig die Oberhand und kamen zu etlichen guten Möglichkeiten. Ducksch konnte per Abstauber seine Torflaute beenden, während Wulle mit einer Glanzparade gegen Sulejmani einen höheren Rückstand verhinderte. Der knappe Rückstand bedeutet aber auch, dass die Gäste aus dem Hardtwald noch lange nicht geschlagen sind. Eine klare Leistungssteigerung muss dennoch her, wenn der SVS die nächste Niederlage noch abwenden will.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der Schiedsrichter hat allerdings kein Einsehen. Aufgrund der vielen Unterbrechungen gibt es noch drei Minuten Nachschlag in einem im Moment ausgesprochen langsamen, fast schon statischen Zweitligaspiel.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Von Tempo ist nach der Behandlungspause von Sulejmani überhaupt nichts mehr zu sehen. Es scheint, als seien beide Teams mental bereits beim Pausentee. Die Partie plätschert dem Halbzeitpfiff entgegen.

41 Draußen steht bereits Twumasi bereit und auch ein Offizieller hat schon die Wechseltafel in der Hand. Sulejmani zeigt dann aber an, dass alles in Ordnung ist, und kehrt aufs Spielfeld zurück. Weiter geht's.

40 Sulejmani hat sich ohne Gegnerkontakt verletzt und wird seit über einer Minute auf dem Feld behandelt. Noch ist unklar, ob er weitermachen kann.

37 Glanzparade Wulle! Ducksch macht einen hohen Ball fest und legt per Kopf quer auf Sulejmani ab, der sich aus 14 Meter die Ecke aussuchen kann. Sein hoher Rechtschuss nimmt Kurs aufs rechte obere Eck, aber Wulle bekommt irgendwie noch die Faust hochgerissen und kann den Schuss abwehren. Starke Aktion des Rückhalts der Kurpfälzer.

34 Ducksch nimmt Kaiser die Kugel ab und möchte den Freistoß von der Strafraumgrenze aus selbst ausführen, jagt das Leder aber nur in die Magengrube von Zhirov, ehe Sandhausen den Nachschuss zur Ecke klärt. Auch bei diesem ruhenden Ball wird es gefährlich. Kaiser findet Bijol, der aus sieben Metern nur knapp über die Querlatte hinweg köpft. Abstoß Sandhausen.

33 Gelbe Karte für Tim Kister (SV Sandhausen)

Schindler legt für Ducksch ab, der gerade in den Strafraum eindringen will, ehe Kister ihn von den Beinen holt. Das Foul ist nur haarscharf vor der Linie. Mit der Gelben Karte und dem Freistoß ist der SVS gut bedient.

32 Gelbe Karte für Denis Linsmayer (SV Sandhausen)

Immer wieder ist Schindler im Tempo-Dribbling nicht zu stoppen. Nun ist es Linsmayer, der den Hannoveraner mit einem taktischen Foul stoppen muss, ehe dieser in die Gefahrenzone vorstößt.

29 Auf einmal ist der Ball im Tor der Hannoveraner. Esser bringt Hübers mit einem unsauberen Zuspiel in die Bredouille und Esswein jagt ihm den Ball ab, der bei Biada landet, der Esser austanzt und das Tor erzielt. Der Unparteiische entscheidet allerdings auf Offensivfoul von Esswein gegen Hübers. Eine knappe, aber letztlich vertretbare Entscheidung.

28 Schindler prüft Wulle aus 18 Metern mit einem flachen Linksschuss aufs lange Eck. Ducksch sprintet in der Hoffnung auf einen weiteren Abpraller hinterher, aber der Keeper der Hardtwälder packt dieses Mal sicher zu und kann das Spielgerät festhalten.

26 Das Tor gibt den Gastgebern zusätzliche Sicherheit. Sandhausen wirkt angezählt und kommt seit dem Rückstand kaum noch über die Mittellinie. Die Roten haben aktuell alles unter Kontrolle.

23 Tooor für Hannover 96, 1:0 durch Marvin Ducksch

Die Hausherren gehen mit 1:0 in Führung und es ist Marvin Ducksch, der endlich seine lange Durststrecke mit einem Abstauber beendet. Bijol chippt das Leder hoch auf den zweiten Pfosten, wo Muroya den Ball annimmt und mit dem rechten Außenrist aus spitzem Winkel abschließt. Wulle kann das Leder nur nach vorne abprallen lassen, wo Ducksch steht, der mit links aus kürzester Distanz nur noch die Kugel über die Linie drücken muss. Mit einem harten Linksschuss jagt er das Leder hoch in die Maschen. Keine Chance für den bereits geschlagenen Wulle.

22 Nach Balleroberung gehen die Kurpfälzer in die Umschaltbewegung. Diekmeier holt gegen Hübers eine Ecke heraus, die Biada in Richtung zweiter Pfosten bringt. Bijol ist aber zur Stelle und klärt per Kopf.

20 Hult, Haraguchi und Sulejmani bearbeiten die linke Angriffsseite, kommen aber nicht entscheidend durch. Kister und Ouahim lassen mit konsequenter Defensivarbeit keine Flanke zu.

17 Ducksch legt einen hohen Ball für Haraguchi ab, der aus 19 Metern einfach mal kompromisslos mit rechts draufhält. Der zu zentrale Schuss rauscht direkt auf Wulle zu, der dieses Pfund per Faustabwehr entschärfen kann. 96 erhöht den Druck.

16 Gelbe Karte für Niklas Hult (Hannover 96)

Im direkten Gegenzug muss Hult das taktische Foul ziehen, um einen Konter zu unterbinden. Klare Gelbe Karte.

15 Kister hat einen Ball in der Rückwärtsbewegung eigentlich schon sicher, aber Schindler stößt dann doch mit extrem viel Tempo an ihm vorbei. Es kommt zum leichten Körperkontakt im Sechzehner, bei dem Schindler zu Boden geht. Der Unparteiische entscheidet allerdings auf Weiterspielen.

14 Wieder Freistoß von links und wieder tritt Kaiser an. Dieses Mal jagt er das Leder aber in die Mauer. Noch ist es zu harmlos, was die Roten offensiv anbieten.

12 Der SVS presst sehr hoch und drängt die Niedersachsen tief in die eigene Hälfte. Hannover hat zwar Mühe, kann sich aber spielerisch immer wieder aus der Bredouille befreien.

9 Wulle muss nach Kaiser-Freistoß aus dem linken Halbfeld rauskommen und die Kugel engagiert wegfausten. Dabei erwischt er seinen eigenen Mitspieler Kister heftig, der eine Minute lang auf dem Feld behandelt werden muss, dann aber weitermachen kann.

7 Nach flottem Beginn verlagert sich die Partie nun zunehmend ins Zentrum, wo sich beide Mannschaften beackern.

4 Auf der anderen Seite hat der SVS direkt eine Großchance. Biada findet bei einer Ecke von links den völlig freien Esswein am zweiten Pfosten. Er nimmt die Kugel drei Meter vor dem Tor der Niedersachsen volley, erwischt den Ball allerdings nicht richtig. Die Kugel streicht knapp über das Tor, Glück für die 96er.

3 Schindler treibt nach Balleroberung im Zentrum das Leder links an die Strafraumgrenze vor und schlägt dann eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten. Wulle passt aber auf, fängt das Spielgerät ab und macht es sicher fest.

1 Der Ball rollt in Hannover. Die Hausherren treten in ihren gewohnten roten Trikots über schwarzen Hosen an. Die Gäste aus der Kurpfalz sind heute ganz in Mintgrün gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Die Historie zwischen beiden Teams ist übrigens noch nicht allzu lang. Erst vier Mal standen sich Hannover und Sandhausen bislang in Pflichtspielen gegenüber – jeweils in den Spielzeiten 2016/17 und 2019/20 in der 2. Bundesliga. Nachdem die ersten drei Aufeinandertreffen stets mit der Punkteteilung endeten, setzte sich der SVS im bis dato letzten Duell am 30. Mai 2020 zuhause mit 3:1 durch. Die Niedersachsen sind gegen die Kurpfälzer also noch sieglos.

Auch die Hannoveraner zogen im Pokal am Abend vor Weihnachten beim 0:3 zuhause gegen Bremen gegen einen Bundesligisten deutlich den Kürzeren. Kenan Kocak wechselt gegenüber dieser Niederlage drei Mal: Ins Tor kehrt Michael Esser für Michael Ratajczak (Bank) zurück. Außerdem beginnen Niklas Hult und Kingsley Schindler für Simon Falette und Hendrik Weydandt (beide ebenfalls Bank).

Im Vergleich zur deutlichen 0:4-Pleite im Pokal in Wolfsburg reagiert Michael Schiele und verändert sein Team auf gleich fünf Positionen: Aleksandr Zhirov, Denis Linsmayer, Dennis Diekmeier, Anas Ouahim und Alexander Esswein kommen neu in die Partie. Draußen bleiben dafür Daniel Keita-Ruel, Nils Röseler, Erik Zenga (alle drei Bank), Diego Contento (Rotsperre) und Robin Scheu (nicht im Kader).

Sandhausen steckt schließlich massiv in der Krise. Inklusive DFB-Pokal verloren die Hardtwälder sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele. Lediglich im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Michael Schiele konnte der SVS bei dessen ehemaligem Arbeitgeber, dem aktuellen Schlusslicht Würzburg, einen knappen 3:2-Auswärtssieg feiern. Zuletzt blieben die Kurpfälzer bei vier aufeinanderfolgenden Niederlagen sogar torlos, fingen sich allerdings 13 Gegentreffer.

Für 96-Trainer Kenan Kocak, der zwischen 2016 und 2018 die Kurpfälzer erfolgreich betreute, ist es gewiss ein ganz besonderes Spiel. Geschenke darf er seinem ehemaligen Arbeitgeber allerdings nicht machen. Die Roten konnten nur zwei ihrer letzten acht Ligaspiele gewinnen und rutschten nach den gestrigen Ergebnissen ins untere Tabellendrittel ab. Gegen kriselnde Baden-Württemberger zählen dementsprechend nur die drei Punkte.