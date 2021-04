13 Gelbe Karte für Fabian Holland (SV Darmstadt 98)



11 Der nächste starke Angriff der Darmstädter! Mehlem bringt eine Ecke von links scharf ins Zentrum, wo Mai das Leder nicht richtig erwischt. Die Kugel geht rechts gen Toraus, wo Skarke sich das Spielgerät aber erläuft und es erneut scharf macht. Er passt in den Rückraum, wo Berko lauert. Aus 22 Metern hält der einfach mal drauf und verfehlt den linken Pfosten denkbar knapp um wenige Zentimeter.

8 Dursun jagt Leitsch den Ball ab, spielt im Umschaltspiel dann aber einen Fehlpass. Beim anschließenden Vorstoß der Bochumer ist es dann Bockhorn, der über links nach vorne kommt und die Kugel scharf in den Sechzehner zieht. Allerdings zu nah ans Tor. Schuhen ist zur Stelle und kann das Leder siher unter sich begraben.

6 Die Lilien sind gut im Spiel und scheinen keineswegs gewillt dazu zu sein, dem Spitzenreiter beim Auswärtssieg Spalier zu stehen. Viel kommt vom VfL offensiv noch nicht.

3 Der erste Torabschluss gehört den Hausherren. Bockhorn verteidigt einen hohen Diagonalball direkt in die Füße von Skarke, der es aus 21 Metern halbrechter Position einfach mal direkt versucht. Der stramme Schuss rauscht allerdings gut drei Meter links am Kasten der Gäste vorbei.

1 Der Ball rollt im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Die Hausherren tragen ihre blau-weißen Trikots über den blauen Hosen. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet sind komplett in Rot gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Beide Teams stehen sich heute Abend zum 14. Mal gegenüber. Von den bisherigen 13 Partien gingen fünf Spiele an die Lilien (vier Remis und vier Niederlagen). Zuletzt blieb Bochum allerdings in sieben aufeinanderfolgenden Spielen gegen Darmstadt ungeschlagen. Der VfL gewann auch das Hinspiel am 2. Januar 2021 zuhause mit 2:1. Die letzten beiden Gastspiele der einstigen grauen Maus im Merck-Stadion am Böllenfalltor verliefen allerdings denkbar unspektakulär. Beide Partien endeten mit einem 0:0-Unentschieden.

Apropos Würzburg: Beim FWK siegten die Lilien am letzten Dienstagabend nach Schlussoffensive in Überzahl mit 3:1. Markus Anfang wechselt im Vergleich zu diesem Auswärtssieg drei Mal. Keeper Marcel Schuhen kehrt nach Wadenverletzung für seinen Vertreter Carl Klaus in den Kasten zurück, dem nur der Platz auf der Bank bleibt. Dort sitzen zunächst auch Tobias Kempe und Mathias Honsak. Für sie beginnen Tim Skarke und Marvin Mehlem.

Der SV Darmstadt 98 hat sich zuletzt der gröbsten Abstiegssorgen entledigt. Die Hessen gehen als Zwölfter in das Montagabendspiel und könnten im Fall eines Sieges den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte wiederherstellen. Nur eines der letzten sieben Ligaspiele haben die Lilien verloren, die 14 von 21 möglichen Punkten einfuhren. Lediglich ihre Heimbilanz könnte deutlich besser sein. Im Merck-Stadion am Böllenfalltor hat die Mannschaft von Markus Anfang sieben ihrer 15 Liga-Heimspiele verloren. Nur Karlsruhe, Würzburg und Osnabrück holten im eigenen Stadion weniger Punkte.

Die Mannen von Thomas Reis feierten sechs Siege in den letzten acht Ligaspielen und besiegten gerade erst am vergangenen Mittwoch den aufstrebenden 1. FC Heidenheim auswärts mit 2:0. Allerdings geht der VfL ohne seinen verletzten Stammtorwart Manuel Riemann in den Saisonendspurt. Zwischen den Pfosten steht heute Ersatzkeeper Patrick Drewes. Es ist einer von zwei Wechseln im Vergleich zum Heidenheim-Spiel. Außerdem startet heute Rückkehrer Danilo Soares für Danny Blum (Bank).

Vieles lief am Wochenende für den VfL. Von den drei Verfolgern Fürth, Hamburg und Kiel gewannen lediglich die Störche. Die Gäste aus Bochum könnten heute dementsprechend mit einem Auswärtssieg in Hessen einen großen Schritt in Richtung Rückkehr in die Bundesliga machen. Der Verein für Leibesübungen geht als Tabellenführer in den Spieltag und hat aktuell ein Polster von neun Zählern auf den auf Platz drei befindlichen Hamburger SV.