59 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 durch Patrick Mainka



58 Gelbe Karte für Tim Kister (SV Sandhausen)



55 Biada zirkelt den anschließenden Standard außen an der Mauer vorbei. Aus knapp über 20 Metern verfehlt er das Gehäuse allerdings recht deutlich.

55 Einwechslung bei SV Sandhausen: Nikolas Nartey

55 Auswechslung bei SV Sandhausen: Diego Contento

53 Gelbe Karte für Oliver Hüsing (1. FC Heidenheim 1846)

Behrens kriegt den Steckpass in die Lücke und startet in Richtung Sechzehner. Hüsing grätscht dazwischen, erwischt den Ball nicht und räumt den Angreifer von der Seite ab. Das gibt Gelb und eine passable Freistoßposition.

51 Heidenheim agiert auch nach dem Wiederanpfiff unglücklich. Kühlwetter übernimmt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld. Mit dem rechten Innenrist will der FCH-Top-Torjäger an den langen Pfosten flanken, aber trifft das Leder nicht optimal und jagt den Ball hoch und weit auf die Tribüne.

48 Kühlwetter tritt eine Ecke von der rechten Seite wuchtig an den zweiten Pfosten. Dort steht Thiel und der Joker kommt direkt zu seiner ersten Möglichkeit. Er kriegt den Kopfball jedoch nicht wirklich platziert und verfehlt das Ziel eindeutig.

46 Weiter geht's! Sandhausen kehrt unverändert zurück und bei Heidenheim gibt es einen Wechsel. Konstantin Kerschbaumer konnte keine Akzente setzen und sah im ersten Durchgang zudem die Gelbe Karte. Für den 28-Jährigen ist Maxi Thiel neu dabei.

46 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Maxi Thiel

46 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Konstantin Kerschbaumer

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Sandhausen profitiert von einem Müller-Fehler und führt zur Pause mit 1:0. Ein torloses Remis hätte dem Spielverlauf eigentlich entsprochen, aber Keita-Ruel hat sich kurz vor dem Gang in die Kabine für sein Anlaufverhalten belohnt und den SV Sandhausen doch noch in Führung gebracht. Ansonsten sind Torchancen auf beiden Seiten absolute Mangelware. Der Sieg wäre für Gerhard Kleppinger und seine Jungs ein riesen Schritt im Abstiegskampf. Allerdings konnten sie auswärts erst ein Mal gewinnen und Heidenheim wird sich noch nicht geschlagen geben. Es wartet also eine spannende zweite Hälfte. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Tooor für SV Sandhausen, 0:1 durch Daniel Keita-Ruel

Müller mit dem Mega-Bock! Heidenheim lässt sich beim Aufbau ganz viel Zeit. Müller kriegt den Ball an der Sechzehnerlinie und nimmt den Rückpass nochmal an. Der anschließende Befreiungsschlag wird von Keita-Ruel geblockt, der genau darauf gelauert hat. Vom Bein des Stürmers springt das Leder in den Strafraum. Der Franzose ist den entscheidenden Schritt schneller und drückt das Ding mit rechts ins verwaiste Tor.

40 Busch kann aus dem rechten Halbfeld in Ruhe flanken und findet den völlig freien Kleindienst am langen Pfosten. Das Timing des 25-Jährigen ist ausnahmsweise nicht optimal und der Angreifer lässt die Chance liegen. Der Kopfball ist zu unplatziert und landet nur am Außennetz.

37 Contento probiert es aus knapp 18 Metern mit dem Schlenzer über die Mauer. Die springt allerdings hoch und kann verhindern, dass Müller eingreifen muss. Anschließend bringt Contento den Ball noch einmal hoch herein und Behrens nickt das Ding über den Kasten.

36 Keita-Ruel kann den Ball in der gegnerischen Hälfte gut behaupten und setzt dann Diekmeier halbrechts an der Strafraumkante in Szene. Der SVS-Kapitän wird von Föhrenbach gefoult und es gibt den Freistoß aus aussichtsreicher Position.

33 Kleindienst kriegt die Kugel halblinks vor dem Strafraum, wird nicht angegriffen und schließt wuchtig ab. Mit dem rechten Innenrist bringt der Stürmer zwar viel Schwung in seinen Schuss, aber zielt viel zu zentral. Kapino wählt die Faustabwehr und macht damit alles richtig. Der Abpraller springt weit rechts raus und ist damit für keinen Heidenheimer zu verwerten.

31 Ein Föhrenbach-Eckstoß von der rechten Fahne wird vorne am Fünfer verlängert. In der Mitte steht dann aber kein Abnehmer bereit und auch die zweite Welle kann der SVS entschärfen.

29 Es ist wahrlich kein hochklassiges Duell. Es gibt zwar einige intensive Zweikämpfe, aber Torchancen sind absolute Mangelware.

26 Hüsing kriegt einen hohen Schlag nicht weggeköpft und Keita-Ruel kann in den Lauf von Biada verlängern. Der Spielmacher knallt von rechts im Sechzehner mit purer Gewalt auf das kurze Eck. Müller reißt die Hände hoch und kann irgendwie parieren. Im Nachhinein geht dann ohnehin die Fahne hoch und die Abseitsentscheidung ist völlig korrekt.

23 Kühlwetter ist wieder dabei und hat auf der linken Seite ein wenig Raum. Die Hereingabe ist jedoch zu ungenau und kann direkt vom ersten Akteur im schwarzen Trikot geklärt werden.

21 Gelbe Karte für Erik Zenga (SV Sandhausen)

Kühlwetter nimmt ein halbhohes Anspiel mit dem Oberschenkel an und wird dann bei der weiteren Ballkontrolle rüde von Zenga erwischt. Der 28-Jährige springt mit gestrecktem Bein und offener Sohle in das Duell und sieht vollkommen zurecht den gelben Karton. Kühlwetter muss behandelt werden.

19 Gerhard Kleppinger und seine Truppe sind mit dem Spielverlauf sicherlich zufrieden. Die Sandhäuser haben in der Fremde nur eine von 15 Begegnungen gewinnen können und alle weiteren Auswärtspartien verloren. Ein Remis wäre also bereits eine klare Verbesserung der Bilanz.

16 Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Klare Vorteile konnte sich noch keine der beiden Mannschaften erspielen. Im Moment gelingt es den Hausherren allerdings immer besser den SVS mit dem Gegenpressing vor Probleme zu stellen. Vor dem Tor sind Kleindienst und Co. aber noch viel zu harmlos.

13 Der FCH kommt über den rechten Flügel mit Tempo nach vorne. Die halbhohe Flanke ist eigentlich zu ungenau. Zhirov will am ersten Pfosten mit dem Kopf klären und verlängert die Hereingabe unglücklich. Die Bogenlampe senkt sich gefährlich auf das lange Eck und landet direkt auf dem Tordach. Die anschließende Ecke verpufft.

12 Gelbe Karte für Konstantin Kerschbaumer (1. FC Heidenheim 1846)

Kerschbaumer kommt knapp in der eigenen Hälfte einen Schritt zu spät gegen Diekmeier, erwischt den ehemaligen Hamburger mit den Stollen auf dem Fuß und wird dafür mit der ersten Gelben Karte der Partie bestraft.

10 Biada gehört auch der zweite SVS-Abschluss. Der 28-Jährige probiert es erneut aus der zweiten Reihe. Mit dem rechten Schlappen erwischt er das Rund aber nicht optimal und jagt den Ball deutlich links vorbei.

8 Die Heidenheimer beruhigen im Moment das Geschehen und lassen den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen. Raumgewinn erzielen sie dabei keinen.

5 Biada kriegt den Ball von halblinks in die Mitte gelegt. Der Mann mit der Zehn auf dem Rücken schließt aus der Distanz direkt ab, rutscht dabei jedoch aus und verfehlt das untere rechte Eck.

4 Der Start ist ein wenig zerfahren. Beide Teams suchen schnell den Weg nach vorne, aber kommen noch nicht richtig vor den gegnerischen Kasten, da in der gegnerischen Hälfte die Präzision fehlt.

1 Los geht's! Bei sommerlichen Bedingungen stoßen die Gäste an und spielen im gewohnten Rot-Weiß. Sandhausen hält in schwarzen Trikots dagegen.

1 Spielbeginn

Das Hinspiel konnte der SVS klar mit 4:0 für sich entscheiden. Dabei kassierte Kevin Sessa bereits in der 22. Minute die glatt Rote Karte und in Unterzahl boten die Heidenheimer nur noch wenig Gegenwehr. Vor knapp zwei Jahren gab es dieses Duell zudem ebenfalls am 32. Spieltag und die Vorzeichen waren vergleichbar. Der FCH war oben mit dabei und Sandhausen kämpfte um den Klassenerhalt. Im Mai 2019 konnten Taffertshofer und Co. mit 3:2 gewinnen und der Sieg war der entscheidende Schritt für den Verbleib in der zweiten Liga.

Sandhausen hat zuletzt zwei Niederlagen nacheinander kassiert. In Fürth gab es eine 3:2-Pleite und im Nachholspiel am Dienstag verloren die Schwarz-Weißen mit 2:0 in Kiel. Gegenüber dem Aufeinandertreffen mit den Störchen nimmt Gerhard Kleppinger zwei Veränderungen vor. Tim Kister und Diego Contento beginnen für Gerrit Nauber und Nikolas Nartey, die beide auf der Bank Platz nehmen.

Frank Schmidt wechselt im Vergleich zur 3:1-Niederlage in Nürnberg, die alle Aufstiegsträume endgültig begraben hat, gleich dreifach. Jan Schöppner, Denis Thomalla und Konstantin Kerschbaumer rücken für Andreas Geipl, Kevin Sessa und Tobias Mohr in die Startelf.

Die Sandhäuser können keinesfalls so entspannt in die letzten drei Spiele gehen. Der SVS belegt derzeit den 15. Rang und steht nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf dem Relegationsplatz. Den hat Eintracht Braunschweig inne und nur ein Pünktchen dahinter lauert auch noch der VfL Osnabrück. Vom sicheren Klassenerhalt bis zum direkten Abstieg ist also noch alles möglich. Die Konkurrenz hat allerdings bereits gestern gespielt. Deshalb könnten sich die Baden-Württemberger mit einem Dreier ein kleines Polster verschaffen und einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib schaffen.

Für die Heidenheimer geht es in den letzten Partien der Saison nur noch um die bestmögliche Platzierung. Bochum und Greuther Fürth sind für den FCH schon nicht mehr einzuholen und Kiel, das aktuell einen Vorsprung von acht Punkten hat, hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Dementsprechend sind alle Aufstiegshoffnungen nur theoretischer Natur. Frank Schmidt verkündete deshalb vor der Begegnung ein neues Ziel für den Schlussspurt: "Sollte sich noch eine Chance ergeben, uns noch zu verbessern, wollen wir diese versuchen zu nutzen. Aber ich glaube es ist jetzt wichtig, dass wir auch etwas verteidigen: Nämlich den Vorsprung auf die Mannschaften, die unmittelbar hinter uns stehen."