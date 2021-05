30 Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Robin Meißner

Jetzt fällt das Tor doch und der HSV geht mit 1:0 in Führung. Leistner erobert nach Ballverlust im Aufbauspiel das Leder energisch zurück und passt auf Kinsombi, der Kittel auf dem anderen Flügel bedient. Der legt für den freien Meißner ab, der aus 14 Metern scharf mit links abzieht. Sørensen steht noch im Weg und fälscht den Schuss, der tendenziell eher knapp am Tor vorbeigegangen wäre, unhaltbar für Mathenia ins lange Eck ab. Ausgerechnet der von Hrubesch gebrachte 21-jährige Startelfdebütant bringt die Norddeutschen damit in Führung. Was für eine Geschichte!

28 Der HSV arbeitet sich über den rechten Flügel nach vorne. Mit viel Zutun der Nürnberger Defensive, die hier keine gute Figur macht, rutscht die Flanke auf den freien Meißner durch, der das Leder aber eine Nuance zu sehr in den Rücken bekommt. Beim Abschluss aus fünf Metern steht er dementsprechend nicht gut und setzt den Ball knapp am Kasten der Franken vorbei.

26 Jetzt zappelt das Leder erstmals im Netz. Jatta schiebt nach Kittel-Pass und Meißner-Verlängerung aus vier Metern am chancenlosen Mathenia vorbei ein, stand aber zum Zeitpunkt des finalen Zuspiels knapp im Abseits, was die VAR-Überprüfung auch umgehend bestätigt.

25 Die bislang eigentlich sehr temporeiche Partie gönnt sich jetzt eine etwas langsamere Phase. Beide Teams wollen offensiv noch nicht aufs Ganze gehen und agieren mit viel defensiver Disziplin, wodurch beidseitig nicht allzu viel anbrennt.

22 Der VAR schaltet sich ein und prüft, ob beim Block eine Hand im Spiel war. Dann kommt aber die Entwarnung: Alles ging mit rechten Dingen zu. Die anschließende HSV-Ecke bringt übrigens nichts weiter ein.

21 Meißner sieht den freien Vagnoman auf dem rechten Flügen, der aus 14 Metern etwas zu lange zögert mit dem Abschluss. Bei seinem Linksschuss aus 15 Metern sind gleich zwei Nürnberger im Weg, wodurch letztlich nur eine Ecke herausspringt.

18 Dovedan führt den Freistoß selbst aus und zieht die Kugel von der linken Strafraumecke aus aufs kurze Eck. Der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei ans Außennetz. Ulreich wäre sonst aber wohl auch zur Stelle gewesen.

18 Gelbe Karte für Josha Vagnoman (Hamburger SV)

Dovedan dringt über links mit viel Tempo in Richtung Sechzehner vor. Vagnoman zupft leicht am Trikot, was dem Club einen Freistoß aus gefährlicher Position einbringt. Die Gelbe Karte hingegen wirkt etwas zu hart.

16 Auf der anderen Seite macht Hack einen Pass in die Tiefe fest, zieht mit einer Körpertäuschung an Leistner vorbei nach innen und sucht dann aus 13 Metern den Abschluss. Der stramme Rechtsschuss geht nur einen halben Meter über die Querllatte hinweg. Abstoß HSV.

14 Die HSV-Ecke ist durchaus gefährlich. Onana springt bei dem ruhenden Ball am höchsten, erwischt das Leder per Kopf aus acht Metern aber nicht optimal. Der Aufsetzer wird dennoch lang und scharf, fliegt über Mathenia hinweg und titscht auf der Latte auf.

13 Leistner spielt einen starken Pass in die Tiefe. Die Hamburger kommen damit zwar nicht zur ersten Torchance. Eine abgeblockte Jattery-Hereingabe führt dafür zur ersten Ecke.

10 Die erste nennenswerte Chance der Partie gehört dem Club. Møller Dæhli und Krauß sorgen über rechts für viel Alarm. Die HSV-Abwehr hat zwar zunächst alles im Griff, ein Klärversuch von Kinsombi landet dann aber in den Füßen von Geis, der aus 18 Metern einfach mal scharf aufs linke Eck abzieht. Ulreich kann den Einschlag mit einer starken Flugeinlage verhindern und den halbhohen Schuss nach außen abwehren.

9 Geis bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld nach Foul an Hack hoch in den Sechzehner. Die HSV-Defensive hat aber alles im Griff und kann mühelos per Kopf klären.

7 Der Club ist nicht in den Norden der Republik gekommen, um Geschenke zu verteilen. Nürnberg befreit sich zunehmend spielerisch und lässt den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Die Hamburger fahren das Pressing der ersten paar Minuten merklich zurück und sind vielmehr auf Sicherheit bedacht. Insbesondere die Außenverteidiger schalten sich noch gar nicht in den Angriff ein.

4 Die Gastgeber beginnen druckvoll und laufen den Club hoch an. Die Franken werden früh in der eigenen Hälfte festgeschnürt, halten den Laden defensiv aber am Laufen.

1 Der Ball rollt in Hamburg. Die Hausherren tragen ihre gewohnten weißen Trikots über den roten Hosen. Die Gäste aus Franken sind ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Insgesamt stehen sich beide Teams heute übrigens zum 73. Mal gegenüber. Der HSV führt den direkten Vergleich sehr eindeutig mit 39 Siegen an (17 Remis, 16 Niederlagen). Aktuell wartet der Club seit sieben Aufeinandertreffen auf einen weiteren Sieg gegen die Norddeutschen. Das Hinspiel in Nürnberg endete am 9. Januar 2021 mit einem 1:1-Unentschieden.

Trainer Robert Klauß wechselt im Vergleich zum 1:1-Remis gegen Holstein Kiel drei Mal: Lukas Mühl, Nikola Dovedan und Erik Shuranov erhalten den Vorzug vor Georg Margreitter (Bank), Fabian Nürnberger (Hüftverletzung) und Dennis Borkowski (Zahn-OP).

Beim 1. FC Nürnberg steht zwar nur Platz elf in der Tabelle zu Buche. Zuletzt lief es für die Franken aber ausgesprochen gut. Der Club ist seit inzwischen sieben Ligaspielen in Folge ungeschlagen (drei Siege, vier Remis) und holte zuletzt gegen die beiden Aufstiegsaspiranten Heidenheim und Kiel vier von sechs möglichen Punkten. Nachdem es vor einem Jahr noch in die Abstiegsrelegation ging, sind die Rot-Weißen dieses Mal schon vorzeitig gerettet. Dementsprechend können sie in Hamburg befreit aufspielen.

Das einstige Kopfballungeheuer, das als Trainer unter anderem die U19-Nationalmannschaft 2008 und die U21 2009 zur Europameisterschaft führte, krempelt die HSV-Startaufstellung ordentlich um. Fünf Wechsel gibt es im Vergleich zum letzten Spiel unter Daniel Thioune: David Kinsombi, Amadou Onana, Moritz Heyer, Bakery Jatta und Robin Meißner kommen neu in die Partie. Draußen bleiben dafür Rick van Drongelen, Khaled Narey, Klaus Gjasula, Manuel Wintzheimer (alle vier Bank) und Aaron Hunt (Muskelfaserriss).

Dabei geht es heute nur noch für die Norddeutschen um etwas. Der HSV geht nach den bisherigen Ergebnissen des 32. Spieltags nur noch als Tabellenfünfter in die Partie, nachdem zuletzt nur drei von 15 möglichen Punkten aus den letzten fünf Spielen geholt wurden (drei Remis, zwei Niederlagen). Nach dem jüngsten 1:1 gegen den KSC musste sogar Daniel Thioune seine Koffer packen. Interimsweise sitzt heute die 70-jährige Vereinsikone Horst Hrubesch auf der Trainerbank, unter dem die Rothosen auf die maximale Ausbeute hoffen, um mit viel Glück und Schützenhilfe vielleicht noch unter die Top drei zu rutschen.

Es handelt sich um das 850. Montagsspiel in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, das gleichzeitig einen vorläufigen Schlusspunkt markiert. Die Partien der finalen beiden Spieltage finden schließlich allesamt zeitgleich an den nächsten beiden Sonntagen statt und zur Saison 2021/22 sind keine weiteren Monatsspiele geplant. Dementsprechend gebührt es mit Hamburg und Nürnberg heute zwei ehemaligen Deutschen Meistern, die Ära der Montagsspiele zu beenden.