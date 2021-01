Bevor es losgeht gibt es noch eine Schweigeminute für den jurz vor Weihnachten verstorbenen Kapitän der Braunschweiger Meistermannschaft von 1967 Joachim Bäse.

Schiedsrichter der Partie ist Alexander Sather. An den Seitenlinien agieren Oliver Lossius und Daniel Riehl, Video-Assistent ist Johann Pfeifer. Die Unparteiischen stehen gemeinsam mit den 22 Akteuren auch bereits auf dem Rasen parat und in wenigen Minuten kann endlich gekickt werden in Braunschweig.

Bei der Fortuna ist die Lage deutlich rosiger. Nach dem peinlichen Pokalaus in Essen hat Düsseldorf sich stark zurückgemeldet und beim 2:1 über Paderborn den fünften Dreier in Serie eingeheimst. Um die Serie weiter auszubauen, will Uwe Rösler von seinen Jungs auch heute vollen Einsatz sehen. "Wir werden von der ersten bis zur letzten Minute an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um in Braunschweig zu gewinnen", glaubt der Coach der Rheinländer. "Wir müssen gewappnet sein, defensivstark auftreten und die Braunschweiger vorne vor Probleme stellen. Das Selbstvertrauen und die Klasse dazu haben wir", so Rösler.

Die Löwen verkauften sich im ersten Spiel des Jahres bei Erzgebirge Aue ordentlich, mussten sich aber nach Führung noch mit 1:3 geschlagen geben. "Wir konnten aus den Leistungssteigerungen der letzten Wochen kein Kapital schlagen", stellte Daniel Meyer fest und schickte mit Blick auf das anstehende Spiel hinterher: "Aber wir sind von unserem Weg total überzeugt und ich habe gar keine Zweifel, dass wir Düsseldorf wehtun können." Das glaubt auch Brian Behrendt. "Das Ziel wird sein, dass wir von der ersten Minute an eklig sind in den Zweikämpfen, aber dass wir auch unsere Chancen kreieren, um ihnen dann richtig wehzutun", so der Neuzugang aus Bielefeld vor seinem Debüt für die Eintracht.

Ein Blick aufs Personal: Daniel Meyer verändert seine Elf auf drei Positionen. Neuzugang Brian Behrendt gibt sein Debüt, zudem beginnen Suleiman Abdullahi und Martin Kobylanski. Yassin Ben Balla, Marcel Bär und Robin Ziegele rotieren raus auf die Ersatzbank. Bei den Gästen nimmt Uwe Rösler nur einen einzigen Tausch vor. Shinta Appelkamp steht aufgrund muskulärer Probleme nicht im Kader, für ihn beginnt Brandon Borrello.

Viel unterschiedlicher könnten die Formkurven der beiden Teams nicht sein. Braunschweig hat nur eines der letzten neun Pflichtspiele gewonnen und hängt im Tabellenkeller auf dem Relegationsplatz fest. Düsseldorf hingegen hat die letzten fünf Ligaspiele gewonnen und sich damit ins Aufstiegsrennen katapultiert. Bei einem Dreier am heutigen Abend würde F95 bis auf einen Zähler an Tabellenführer Hamburger SV heranrücken.