45 Halbzeitfazit:

Düsseldorf führt nicht unverdient mit 1:0. Die Fortunen waren im gesamten ersten Durchgang das überlegene Team und haben keine ernstzunehmende BTSV-Chance zugelassen. Im Angriff ist es den Gastgebern allerdings auch nur selten gelungen für Gefahr zu sorgen, da die Braunschweiger kompakt verteidigt haben. Dadurch lag ein Tor vor der Pause nicht unbedingt in der Luft und ein torloses Remis wäre auch möglich gewesen. Dawid Kownacki hat ein Elfmeter-Geschenk in der 42. Minute dann allerdings dankend angenommen und seine Farben doch noch in Front gebracht. Aufgrund des knappen Zwischenstandes ist für den zweiten Abschnitt noch alles drin. Die Eintracht muss im Angriff aber mehr riskieren. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Dawid Kownacki

Sicher verwandelt! Kownacki übernimmt die Verantwortung. Mit dem rechten Fuß drischt der Pole den Ball wuchtig halbhoch links ins Eck. Fejzić ahnt die Seite zwar, aber hat keinerlei Abwehrmöglichkeit.

41 Gelbe Karte für Benjamin Kessel (Eintracht Braunschweig)

Für das Foul an Kownacki sieht der Innenverteidiger zudem den gelben Karton.

41 Elfmeter für Düsseldorf! Appelkamp treibt an und steckt aus zentraler Position perfekt durch für Klaus. Kessel möchte das Anspiel im eigenen Strafraum weggrätschen. Dabei hat der 33-Jährige Kownacki, der von der linken Seite kommt, anscheinend übersehen und holt den Mann mit der Neun auf dem Rücken von den Beinen.

39 Gelbe Karte für Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf)

Ben Balla kann den Ball auf Höhe der Mittellinie gut behaupten und will den BTSV-Angriff initiieren. Bodzek unterbindet das regelwidrig und sieht dafür seine sechste Gelbe Karte.

35 Düsseldorf ist die spielbestimmende Mannschaft. Trotzdem gelingt es den Hausherren nur selten für Gefahr zu sorgen. Von den Löwen kam offensiv schon lange nichts mehr.

32 Tobias Reichel kann die Rudelbildung schnell wieder auflösen und nach einer kurzen Behandlung geht es auch für Fabio Kaufmann weiter.

31 Kaufmann blockt eine Flanke mit dem Kopf und bleibt benommen liegen. Die Partie läuft jedoch weiter und das erhitzt im Nachgang die Gemüter.

28 Der folgende Eckstoß segelt durch den kompletten Sechzehner und sorgt für keinerlei Gefahr.

27 Zimmermann spielt auf rechts einen klugen Doppelpass, hat direkt viel Raum vor sich und sprintet bis zur Grundlinie. Von rechts im Fünfer wählt der Außenverteidiger den flachen Pass in den Rückraum. Ein Braunschweiger Abwehrbein ist im letzten Moment noch dazwischen und kann zur Ecke klären.

25 Gelbe Karte für Yassin Ben Balla (Eintracht Braunschweig)

Appelkamp nimmt im Mittelfeld Fahrt auf und kriegt von Ben Balla ein Bein gestellt. Für das taktische Vergehen sieht der Franzose die erste Gelbe Karte der Begegnung.

22 Bereits im Hinspiel ist es den Braunschweigern gelungen das Düsseldorfer Angriffsspiel einzudämmen und sich ein 0:0 zu erkämpfen. Auch heute steht die Defensive gut organisiert.

19 Den Gastgebern fehlt in der Offensive noch das Tempo und die Kreativität, um den BTSV ernsthaft zu fordern. Für Uwe Rösler und seine Jungs wird das ein richtiges Geduldsspiel.

16 Abdullahi kriegt den Ball zentral am gegnerischen Strafraum und schließt aus der Drehung ab. Der Versuch des Nigerianers ist unplatziert und stellt Kastenmeier vor keine Probleme.

14 Braunschweig traut sich im Moment weiter hinten raus und kann sich zwischenzeitlich sogar in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Eine Abschlussmöglichkeit kriegen sie dennoch nicht kreiert.

11 Es ist eine intensive Partie. Chancen fehlen nach den ersten zehn Minuten aber noch völlig.

8 Die Eintracht ist aktuell beinahe ausschließlich in der Defensive beschäftigt. Mit langen Bällen auf den schnellen Abdullahi lauern sie allerdings auf Konter.

5 Die erste F95-Ecke kommt von der rechten Fahne scharf an den ersten Pfosten. Dort kann noch einer verlängern, aber findet keinen Abnehmer in der Mitte.

4 Zum ersten Mal kann die Fortuna ruhig aufbauen. Die Eintracht steht aber kompakt und Abdullahi läuft knapp innerhalb der gegnerischen Hälfte an. Dahinter verschiebt der BTSV mit einer Fünferkette im Mittelfeld und einer Viererreihe in der Verteidigung.

2 Beide Teams spielen in ihren gewohnten Farben. Düsseldorf trägt rote Trikots und Braunschweig hält in Blau-Gelb dagegen.

1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und Schlüter kann nach wenigen Sekunden von der linken Seite flanken. Die Hereingabe verpasst Abdullahi um wenige Zentimeter und die Fortuna kann klären.

1 Spielbeginn

Daniel Meyer reagiert auf die 2:0-Niederlage gegen Aue und wechselt gleich dreifach. Benjamin Kessel, Marcel Bär und Fabio Kaufmann ersetzten Dominik Wydra, Dong-won Ji und Nick Proschwitz.

Im Vergleich zum späten 3:2-Erfolg gegen den Karlsruher SC gibt es zwei Veränderungen in der Startelf der Düsseldorfer. Sobottka fehlt mit einer Gelbsperre und wird von Appelkamp, der gegen den KSC das entscheidende Tor erzielt hat, ersetzt. Zudem beginnt Karaman für den angeschlagenen Peterson.

Die Probleme der Fortuna hätte die Eintracht gerne. Die Braunschweiger belegen derzeit den Relegationsplatz und haben nur drei Pünktchen Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang. Der SV Sandhausen ist liegt allerdings auch nur einen Zähler vor dem BTSV. Die Niedersachsen wollen den Abstieg in die dritte Liga natürlich verhindern. Dafür müssen sie vor allem in der Offensive zulegen. Die Löwen blieben zuletzt dreimal in Folge sieglos und erzielten dabei noch nicht einmal ein Tor.

Am 26. Spieltag verlor die Fortuna mit 3:0 gegen Bochum. Es schien das endgültige Ende aller Aufstiegschancen für den Bundesliga-Absteiger. Darauf folgten vier Siege aus den letzten fünf Partien und die Konkurrenz an der Spitze hat einige Punkte liegen gelassen. Deshalb haben die Düsseldorfer zum Hamburger SV aufschließen können. Allerdings sind die Norddeutschen mittlerweile aus den Aufstiegsrängen rausgerutscht, da Holstein Kiel die Nachholspiele erfolgreich absolviert hat. Die Störche haben sogar immer noch eine Begegnung weniger bestritten und liegen bereits jetzt vier Punkte vor dem HSV und F95. Die SpVgg Greuther Fürth, die aktuell den zweiten Platz belegt, ist jedoch nur einen Zähler weiter entfernt. Für den Wiederaufstieg dürfen sich Uwe Rösler und seine Truppe also keine Ausrutscher mehr erlauben und müssen weiterhin auf Patzer der anderen hoffen.