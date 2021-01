61 Tooor für Hamburger SV, 5:0 durch Maurice Trapp (Eigentor)



59 Grote wechselt erneut doppelt. Unter anderem für Wolze, der an gleich drei Gegentoren entscheidend beteiligt war und einen gänzlich gebrauchten Tag erlebte, ist nun Feierabend. Um mehr als um Schadensbegrenzunz dürfte es allerdings ohnehin nicht mehr gehen.

59 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Ken Reichel

59 Auswechslung bei VfL Osnabrück: Niklas Schmidt

58 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Luc Ihorst

58 Auswechslung bei VfL Osnabrück: Kevin Wolze

57 Auf der anderen Seite lässt Santos jetzt eine Großchance liegen. Kerk setzt sich über links durch und flankt dann mustergültig auf den zweiten Pfosten, wo Santos das Leder aus fünf Metern eigentlich nur noch über die Linie drücken muss. In Rückenlage jagt er die Direktabnahme aber über die Querlatte hinweg. Abstoß HSV.

54 Tooor für Hamburger SV, 4:0 durch Josha Vagnoman

Der HSV erhöht auf 4:0 und diese Situation unterstreicht die Fahrigkeit der Gäste. Terodde spielt keinen allzu platzierten Pass, den Wolze eigentlich festmachen könnte. Weil er aber nicht zwigend genug hingeht, schnappt sich Vagnoman energisch das Leder. Mit viel Tempo stößt er rechts in den Sechzehner vor und platziert das Leder eiskalt mit rechts im linken Eck. Nichts zu machen für Kühn, der hier von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wird.

52 Gelbe Karte für Ludovit Reis (VfL Osnabrück)

Reis weiß sich auf der linken Abwehrseite nur mit einem Foul zu behelfen und sieht für dieses harte Einsteigen die erste Gelbe Karte einer ansonsten ausgesprochen fairen Partie.

51 Dieses dritte Gegentor zieht den Niedersachsen ein Stück weit den Stecker. Obwohl der HSV den Lila-Weißen das Spielgerät weiterhin bereitwillig überlässt, schleicht sich bei den Gästen zunehmend wieder die Pomadigkeit der ersten Halbzeit ein.

48 Tooor für Hamburger SV, 3:0 durch Bakery Jatta

Osnabrück drückt auf den Anschlusstreffer, fängt sich aber prompt die kalte Dusche. Der HSV erhöht mit einer Standardsituation auf 3:0. Kittel spielt einen perfekten Eckball von rechts scharf ins Zentrum, wo Jatta völlig ohne Gegenspieler ist. Der 22-Jährige schraubt sich in die Luft und nickt das Spielgerät aus fünf Metern platziert im linken Eck ein. Keine Abwehrchance für Kühn.

47 Der VfL kommt mit viel Wucht aus der Kabine. Erst startet Amenyido durch das Zentrum durch und kann erst am Strafraum gestellt werden, ehe Schmidt es anschließend einfach mal aus der Distanz probiert. Den strammen Rechtsschuss aus 20 Metern hat Ulreich aber im Nachfassen.

46 Osnabrück geht mit zwei frischen Kräften in den zweiten Durchgang. Amenyido und Taffertshofer übernehmen für Blacha und Gugganig. Der HSV kehrt unverändert aufs Feld zurück. Weiter geht's.

46 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Ulrich Taffertshofer

46 Auswechslung bei VfL Osnabrück: Lukas Gugganig

46 Einwechslung bei VfL Osnabrück: Etienne Amenyido

46 Auswechslung bei VfL Osnabrück: David Blacha

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit bittet der Unparteiische beim Stand von 2:0 für den Hamburger SV zum Pausentee. Die Gäste aus Osnabrück waren von Anfang an nur aufs Verteidigen aus und ließen mit ihrer nicht übermäßig stabil stehenden defensiven Fünferkette jegliches Tempo im Umschaltspiel vermissen. Die Niedersachsen legten zudem die Anfangsnervosität lange Zeit nicht ab und machten den HSV mit etlichen Fehlpässen stark, sodass das 1:0 nur eine Frage der Zeit war. Kittel vollstreckte nach Kinsombi-Zuspiel mustergültig im langen Eck. Anschließend nahmen die Hansestädter das Tempo zwar ein wenig raus, kamen gegen fahrige und im Aufbauspiel bisweilen pomadige Gäste aber immer wieder zu gefährlichen Vorstößen. Jatta jagte einen unsauber abgewehrten Ball kurz vor der Pause dann zum 2:0 in die Maschen. Bislang läuft alles nach Plan für die Gastgeber.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Der HSV möchte jetzt gerne mit dem 2:0 in die Pause. Während Osnabrück weiterhin erst ganz spät ins Pressing geht, lassen die Hansestädter das Leder flüssig in der eigenen Hälfte durch die eigenen Reihen laufen.

41 Tooor für Hamburger SV, 2:0 durch Bakery Jatta

Auf der anderen Seite erhöht der HSV auf 2:0. Mit einem Zuckerpass bedient Leibold Dudziak, der links in den Strafraum eindringt und mit rechts das rechte untere Eck anvisiert. Kühn ist schnell am Boden, kann den harten Schuss aber nur nach vorne abklatschen lassen. Jatta schaltet am schnellsten, rückt nach und hämmert den Nachschuss aus sieben Metern aus vollem Lauf mit Karacho in die Maschen. Kühn muss sich vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, das Spielgerät nicht zur Seite geschaufelt zu haben, kann aber bei diesem Nachschuss natürlich rein gar nichts mehr machen.

40 Lukas Gugganig stört nun empfindlich den Hamburger Spielaufbau und erobert das Leder, aber das Zuspiel auf Christian Santos ist dann abermals zu unpräzise. Der VfL ist im Umschalten bislang einfach viel zu pomadig.

38 Kittel schickt Leibold über links in die Tiefe, der sich Platz verschafft, indem er Engel mit den Händen umreißt. Offensivfoul. Freistoß Osnabrück.

36 Kinsombi holt im Tempodribbling gegen Engel einen weiteren Eckball heraus, den Dudziak allerdings in die Ein-Mann-Mauer jagt. Die anschließende Hereingabe verstolpert dann Terodde ins Toraus.

33 Offensiv ist es wirklich ganz schwere Kost, was die Niedersachsen bislang anbieten. Bei einem Missverständnis im Aufbauspiel passt Beermann ohne jegliche Not das Leder im eigenen Drittel ins Seitenaus. Die Osnabrücker verlieren nun sogar schon den Ball, ohne dass die Gastgeber weiterhin ihr bedingungsloses Pressing aufziehen müssen.

31 Eine halbe Stunde ist vorbei und mit Ausnahme des abgepfiffenen Eckball-Tores kam von den Gästen offensiv exakt gar nichts. Der HSV liefert einen unfassbar dominanten Auftritt ab und hat bislang alles fest im Griff.

29 Osnabrück erarbeitet sich bei einem Vorstoß einen Eckball, den Kerk von rechts mit viel Schnitt ins Zentrum bringt. Ein Mitspieler leitet das Leder per Kopf auf Santos weiter, der den Ball mit der Brust annimmt und gedankenschnell im kurzen Eck über die Linie drückt. Der Schiedsrichter pfeift aber noch vor dem Abschluss die Situation ab. Entweder will er bei der Kopfballweiterleitung schon ein Foulspiel gesehen haben oder bei Santos' Ballannahme war die Hand mit im Spiel.

27 Hamburg dominiert das Geschehen. Die Gäste nehmen weiterhin praktisch gar nicht am Spiel teil und müssen sich voll und ganz aufs Verteidigen konzentrieren. Der VfL kommt so gut wie gar nicht über die Mittellinie hinaus.

24 Trotz Rückstand konzentrieren sich die Niedersachsen weiterhin fast ausnahmslos aufs Verteidigen. Der HSV hat mit der Führung im Rücken nun alle Zeit der Welt und versucht, die Gäste irgendwie aus der Reserve zu locken, damit sich die Räume öffnen. Viel passiert gerade aber nicht.

21 Der VfL bekommt diese Nervosität partout nicht abgelegt. Immer wieder unterlaufen den Lila-Weißen viel zu einfache Fehler im Aufbauspiel.

18 Beinahe das 2:0! Schmidt spielt ohne Bedrängnis und ohne hinzugucken einen viel zu harten Rückpass auf das eigene Tor, das Kühn kurz davor verlassen hat, um sich auf der rechten Seite anzubieten. Der Keeper geht in den Sprint und kann mit einer absoluten Glanzparade den Einschlag noch verhindern. Osnabrück ist deutlich zu fahrig. Die Fehler häufen sich.

16 Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Sonny Kittel

Der HSV knackt das Osnabrücker Abwehrbollwerk und geht mit 1:0 in Führung. Reis verliert erst den Ball an Kittel, erobert sich das Leder aber postwendend wieder zurück, ehe Wolze direkt den nächsten Fehlpass spielt. Das Leder landet über Vagnoman an der Strafraumgrenze, wo Kinsombi das Auge für den völlig freien Kittel hat. Er legt quer auf links und Kittel kann sich aus elf Metern die Ecke aussuchen. Mit dem rechten Innenrist zirkelt er das Leder gefühlvoll aufs lange Eck. Kühn hat aus dieser Distanz gegen diesen platzierten Schuss keine Chance.

15 Hamburg erarbeitet sich zwar bereits die vierte Ecke, kann aber auch aus diesem ruhenden Ball nichts weiter herausholen. Kittel schlägt das Leder zu scharf an den ersten Pfosten, wo kein Spieler der Hanseaten steht. Kerk klärt zwar nur fahrig per Kopf, hat aber Glück, dass der verunglückte Ball im Sechzehner keinen Gegner vor die Füße springt, sondern Mitspieler Engel, der das Spielgerät sofort wegschlägt.

12 Gut zehn Minuten sind um und es zeichnet sich immer mehr ein Geduldsspiel für den HSV ab. Osnabrück agiert mit einer defensiven Fünferkette, deren Außenverteidiger konsequent im eigenen Drittel bleiben. Die Räume sind unfassbar eng, weil Osnabrück tief steht und sich erst sehr spät ins Pressing locken lässt. Die Hausherren lassen den Ball zwar gut durch die eigenen Reihen laufen, kommen aber noch nicht wirklich zwingend in den gegnerischen Sechzehner hinein.

9 Zur Abwechslung wagt sich Osnabrück im eigenen Aufbauspiel mal über die Mittellinie hinweg. Kerk sucht auch direkt Santos mit einem flachen Pass in die Tiefe, der aber zu steil ist. Ulreich macht die entscheidenden Schritte aus dem Kasten heraus und kann das Spielgerät sicher aufnehmen und vor dem Stürmer der Gäste festmachen.

7 Kittel setzt Dudziak mit einem sehenswerten Steckpass über links in Szene. Dessen anschließende Hereingabe in den Strafraum findet aber keinen Mitspieler. Konzentrierte und tief stehende Osnabrücker lassen bislang wenig anbrennen im eigenen Strafraum und köpfen auch dieses Zuspiel kompromisslos aus der Gefahrenzone.

5 Jatta schickt Vagnoman über rechts, der den nächsten Eckball herausholt. Auch dieser ruhende Ball von rechts verpufft aber. Terodde bringt den zweiten Ball per Flanke nicht ins Ziel. Die Hintermannschaft der Gäste hat keine Mühe, zu klären.

3 Nach einer Kittel-Ecke, die keinen Mitspieler findet, macht Leibold auf der anderen Seite das Leder zunächst fest, verliert es dann aber leichtfertig, sodass Osnabrück ins Umschaltspiel kommt. Dem nervös wirkenden VfL fehlt in dieser Situation aber das Tempo, um Profit aus der Situation zu schlagen. Ein unsauberer Pass in den Rücken von Schmidt nimmt dem Vorstoß die Gefahr.

1 Der Ball rollt in Hamburg. Die Hausherren laufen in ihren gewohnten weißen Trikots über roten Hosen und blauen Stutzen auf. Die Gäste aus Osnabrück sind komplett in Schwarz gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Letzte Saison holte der HSV übrigens nur einen von sechs möglichen Punkten gegen die Lila-Weißen. Im Hinspiel siegte der VfL an der Bremer Brücke mit 2:1, ehe das Rückspiel am 16. Juni 2020 mit einem 1:1-Remis endete. Immerhin die Heimbilanz gegen die Niedersachsen stimmt aber. Von bislang 18 Heimspielen gegen Osnabrück gewannen die Hansestädter 13 Partien. Aber: Der letzte HSV-Sieg datiert in einem Duell, das es vor der letzten Saison 59 Jahre lang lediglich auf Pokal-Ebene gab, auf September 1988 zurück. Damals schnürten für die Hamburger noch Thomas von Heesen, Manni Kaltz und Oliver Bierhoff die Fußballschuhe.

Daniel Thioune, dessen Mannschaft nach vier aufeinanderfolgenden Siegen im Ligabetrieb am vergangenen Wochenende nicht über das 1:1-Remis beim 1. FC Nürnberg hinaus kam, sieht derweil keinerlei Anlass für Veränderungen an seiner Startaufstellung. Er entsendet exakt die gleiche Elf aufs Feld wie vor neun Tagen.

Im Vergleich zu der unrühmlichen Heimpleite gegen den FWK wechselt Thioune-Nachfolger Marco Grote dabei auf lediglich einer Positionen. Für Etienne Amenyido (Bank) startet heute Maurice Trapp von Beginn an.

Die Gäste aus Niedersachsen könnten wiederum mit einem Auswärtssieg in der Hansestadt einen großen Sprung in der Tabelle machen und Punktgleichheit zum Karlsruher SC auf Rang sechs herstellen. Bereits zum Jahresauftakt gelang den Lila-Weißen ein Coup, als im Auswärtsspiel der Bayern-Bezwinger Holstein Kiel mit 2:1 im Nord-Duell besiegt werden konnte. Am vergangenen Wochenende jedoch fing sich der VfL eine überraschende 2:3-Heimpleite gegen Liga-Schlusslicht Würzburg.

Insbesondere für HSV-Coach Daniel Thioune ist es heute ein ganz besonderes Spiel. Der 46-Jährige saß zwischen 2017 und 2020 selbst auf der Trainerbank der Lila-Weißen und betreute die Niedersachsen in 100 Pflichtspielen. Gemeinsam mit Moritz Heyer heuerte er im vergangenen Sommer beim HSV an, wo es insgesamt gut läuft. Gelingt den Norddeutschen heute Abend der Heimsieg, überholt der sechsmalige Deutsche Meister den VfL Bochum und übernimmt die Tabellenführung in der 2. Bundesliga.