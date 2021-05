16 Geis prüft Drewes! Links neben dem Sechzehner übernimmt Geis einen Freistoß. Der defensive Mittelfeldspieler entscheidet sich gegen die Flanke und macht es stattdessen ganz frech direkt auf das kurze Eck. Drewes ist auf der Linie mit einer Hand dazwischen und haut den Ball dann mit dem Fuß weg.

14 Bochum kriegt einen Freistoß im linken Halbfeld. Der Standard wird ins Aus geklärt. Auch die zwei darauffolgenden Ecken können von den Hausherren problemlos entschärft werden. Über Hack geht es sogar schnell nach vorne, aber der 22-Jährige wird auf Höhe der Mittellinie gestoppt.

11 Die Anfangsphase ist komplett offen. Beide Teams suchen die spielerischen Lösungen und agieren ziemlich zielstrebig.

8 Nürnberg kommt nur wenige Augenblicke später auf der Gegenseite zur ersten eigenen Chance. Shuranov schließt von rechts im Sechzehner aus spitzem Winkel ab. Drewes ist schnell unten und pariert den Schuss auf das lange Eck.

7 Beinahe das 1:0 für den VfL! Bonga hat auf dem rechten Flügel etwas Raum und schlägt den Ball ganz weit in den Strafraum. Holtmann legt von der anderen Seite direkt quer und findet Žulj zentral vor dem Kasten. Der Österreicher nimmt das Ding volley und zielt aus etwa sieben Metern nur knapp zu hoch.

6 Der anschließende Eckstoß bringt Geis hoch herein. Auch die der FCN-Standard findet allerdings keinen Abnehmer und sorgt für keinerlei Gefahr.

5 Dovedan steckt auf dem rechten Flügel durch auf Krauß. Der 19-Jährige bringt den Ball fast von der Grundlinie direkt wuchtig nach innen. Bella-Kotchap passt am Fünfer auf und klärt ins Toraus.

2 Die erste VfL-Ecke tritt Žulj von der rechten Seite. Die Hereingabe gerät deutlich zu kurz und wird bereits am ersten Pfosten geklärt.

1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen heute ganz in Blau. Nürnberg hält in roten Trikots dagegen.

1 Spielbeginn

Nürnberg gegen Bochum ist ein Duell mit Tradition. Es ist bereits das 54. Aufeinandertreffen. In der zweiten Liga spricht die Bilanz ganz klar für den VfL. Der FCN konnte nur einen direkten Vergleich für sich entscheiden. Dazu gab es vier Unentschieden und zehn Siege für den Klub aus dem Pott.

Thomas Reis wechselt nur einmal. Anthony Losilla hat beim klaren 5:1-Erfolg gegen Regensburg seine zehnte Gelbe Karte gesehen und fehlt heute gesperrt. Der Routinier wird im zentralen Mittelfeld von Thomas Eisfeld ersetzt.

Zwei Veränderungen gibt es in der FCN-Anfangsformation. Mats Møller Dæhli fehtl angeschlagen. Zudem sitzt Lukas Mühl auf der Bank. Dafür sind Tim Latteier und Georg Margreitter von Beginn an dabei. Für den österreichischen Innenverteidiger ist es erst der zehnte Startelfeinsatz in dieser Saison und sein letztes Heimspiel für den Club. Der 32-Jährige wird den Verein nach sechs turbulenten Jahren verlassen und wird heute gebührend verabschiedet.

Beim VfL Bochum ist die Vorfreude natürlich riesig. Sie haben im Aufstiegsrennen die beste Ausgangslage und könnten mit einem Sieg bereits den Aufstieg perfekt machen. Dadurch würde der Klub aus dem Ruhrgebiet nach elf Jahren Zweitklassigkeit endlich wieder ins deutsche Oberhaus zurückkehren. Selbst bei einer eigenen Niederlage könnte das Szenario bereits heute eintreten, wenn Greuther Fürth in Paderborn nicht gewinnen sollte.

Der Club hat den Klassenerhalt bereits sicher. Deshalb geht es für die Nürnberger nur noch darum die bestmögliche Platzierung zu erreichen und die Saison mit ordentlichen Leistungen zu beenden. Das hat in der vergangenen Begegnung jedoch nicht wirklich funktioniert. Am Montag kassierte der FCN eine klare 5:2-Niederlage beim Hamburger SV und verlor dadurch erstmals nach sieben ungeschlagenen Partien in Folge. "Wir wollen uns dagegen stemmen. Nach dem HSV-Spiel sind wir auch gefordert und wollen zeigen, dass wir es gegen ein Top-Team besser können", gab Robert Klauß deswegen klar zu verstehen.