45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Julian Green (SpVgg Greuther Fürth)



45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 13. Aluminiumtreffer für Fürth in dieser Saison! Wieder fasst sich Seguin aus der Distanz ein Herz und hämmert das Leder lautstark an den Querbalken. Zingerle wäre bei diesem Versuch machtlos gewesen.

42 Eine ansehnliche erste Hälfte nähert sich ihrem Ende. Fürth hatte insgesamt die etwas besseren Chancen, während sich Paderborn vor dem Tor etwas kaltschnäuziger zeigte.

39 Führich zirkelt die Murmel aus 18 Metern halblinker Seite Richtung rechten Winkel. Der Schuss des Paderborners segelt knapp am Winkel vorbei.

38 Diesmal legt sich Seguin den Ball 25 Meter vor dem Tor zurecht. Doch auch dieser Schuss ist etwas zu hoch angesetzt und rauscht über den Kasten der Paderborner.

35 Halblinks steckt Srbeny den Ball auf Michel durch, der aus zehn Metern das kurze Eck anvisiert. Burchert kommt aus dem Tor gestürzt, macht sich breit und verhindert den Rückstand.

33 Nach einer Flanke von Raum von der linken Seite faustet Zingerle den Ball an die zentrale Sechzehnerseite. Dort drückt Green direkt ab und verfehlt den Kasten um einen halben Meter.

31 Wieder versucht sich Stach aus der Distanz und hämmert die Kugel aus 23 Metern aufs rechte Eck. Zingerle muss sich in seinem Kasten ganz lang machen, um den Einschlag zu verhindern.

29 Referee Jöllenbeck muss das Spiel unterbrechen, weil sich die beiden Trainer in die Haare bekommen haben. Nach einer kurzen Ermahnung für Baumgart geht das Duell schnell weiter.

26 Während Raum verletzt auf dem Boden liegt, kontert sich Paderborn fast zum Führungstreffer. Doch die Hereingabe von der rechten Seite rauscht am Elferpunkt knapp an Michel vorbei.

24 Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Chris Führich

Aus dem Nichts der Ausgleich! Auf der linken Seite passt Hrgota die Kugel genau in die Füße von Michel. Der Paderborner zieht blitzschnell nach innen und spielt das Leder Richtung Elferpunkt, wo Führich das Spielgerät einmal annimmt und mit links im flachen rechten Eck versenkt.

21 Guter Schuss! Aus 23 Metern zentraler Position visiert Stach mit dem rechten Schlappen den rechten Winkel an. Zingerle kann nur hinterherschauen und hat Glück, dass der stramme Schuss auf dem Tordach landet.

18 Auf der linken Seite spielen sich die Paderborner mal nach vorne, doch Okoroji flankt den Ball überhastet ins Toraus.

16 Greuther Fürth hat weiterhin alles im Griff. Im Mittelfeld bekommen die Paderborner überhaupt keinen Zugriff, sodass sich die Kleeblätter immer wieder blitzschnell ins letzte Drittel kombinieren.

13 Fast das 2:0! Über die rechte Seite kombinieren sich die Hausherren sehenswert nach vorne. Von rechts flankt Nielsen die Murmel flach an den Elferpunkt, wo Hrgota abdrückt und an einer starken Fußabwehr von Zingerle scheitert. Vom Keeper prallt das Spielgerät zu Dörfler, der den Ball per Bogenlampe aufs eigene Tor lenkt. Im Sitzen fängt der Schlussmann die Kugel wieder auf.

11 Der Treffer geht zu diesem frühen Zeitpunkt in Ordnung, weil die Kleeblätter die deutlich aktivere Mannschaft sind. Von den Paderbornern muss in der kommenden Spielzeit vor allem offensiv mehr kommen.

8 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Sebastian Ernst

Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte landet auf der linken Außenbahn bei Raum, der das Spielgerät mit viel Schnitt an den zweiten Pfosten schlägt. Während Nielsen am kurzen Pfosten zwei Bewacher bindet, köpft Ernst das Leder per Flugkopfball aus kürzester Distanz ins rechte Eck.

6 Die zwei Kontrahenten haben es mit einem rutschigen Untergrund zu tun. Bereits seit mehreren Stunden ist es in der Stadt in Bayern am Schneien.

3 Fürth hat Bock! Aus 22 Metern zentraler Position donnert Green die Kugel Richtung Tor. Der Volleyschuss ist etwas zu hoch angesetzt und rauscht einen Meter über den rechten Winkel.

2 Hrgota nickt einen Ball aus kürzester Distanz an den Außenpfosten, doch Nielsen stand bei seiner Hereingabe bereits einen Minter hinter der Grundlinie.

1 Los geht's in Fürth! Die Gastgeber agieren in weißen Trikots von links nach rechts, während Paderborn im dunkelblauen Dress gastiert.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Dr. Matthias Jöllenbeck, der in den kommenden 90 Minuten von seinen zwei Assistenten Justus Zorn sowie Tim-Julian Skorczyk unterstützt wird.

Die Paderborner wollen nach dem 2:1-Sieg gegen Aue den nächsten Dreier einfahren. Dafür schickt Trainer Baumgart die identische Mannschaft wie am vergangenen Wochenende ins Rennen. "Wir wollen klare Kante zeigen. Fürth gehört für mich zu den besten Teams in der 2. Bundesliga. Wir wollen in Fürth an unsere guten Leistungen anknüpfen und punkten.", sagte Baumgart vor dem Spiel.

Nach der vermeidbaren 2:3-Pleite in Karlsruhe wollen die Kleeblätter zurück auf die Siegerstraße. Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel verändert Coach Leitl seine Mannschaft auf lediglich einer Position: Hrgota rückt in die Anfangsformation und verdrängt Leweling vorerst auf die Bank.

Auch die Paderborner wollen einen Dreier in der Fremde einfahren, um sich endgültig im Aufstiegsrennen zurückzumelden. Mit 21 Zählern reihen sich die Baumgart-Männer aktuell im Mittelfeld der 2. Liga ein. Am vergangenen Spieltag zeigten der SCP eine bärenstarke Vorstellung und schlug Aue in der heimischen Arena mit 2:1. Das letzte Aufeinandertreffen mit Greuther Fürth entschieden die Paderborner mit 6:0 für sich.

Die Motivation der Fürther dürfte am heutigen Abend besonders groß sein. Bei einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung könnten die Hausherren zumindest für eine Nacht auf die erste Position in der Tabelle springen. Wichtiger als die Tabellenführung ist für die Kleeblätter allerdings erstmal, etwas Zählbares gegen die Paderborner mitzunehmen. Am vergangenen Spieltag mussten die Hausherren eine bittere 2:3-Niederlage in Karlsruhe hinnehmen.