22 Das ist fahrlässig! Infolge eines hohen Ballgewinns durch Klaus haben die Rheinländer eine Überzahlsituation am gegnerischen Sechzehner. Hennings will von halbrechts nach halblinks zum freien Karaman verlagern, doch kann Bauer das ungenaue Anspiel abfangen und damit einen sehr gute Chance verhindern.

19 Nach etwas zurückhaltenden ersten Momenten bewegen sich die Franken hinsichtlich der Spielanteile mittlerweile auf Augenhöhe mit dem Gastgeber. Was das Aufbauspiel angeht, muss sich Fürth nicht vor der Fortuna verstecken.

16 Hrgota feuert den Ball von der linken Sechzehnerseite aus 13 Metern und spitzem Winkel an das Außennetz. Sein Passgeber Stach hat Verteidiger Hoffmann aber während seines Anspiels geschubst, so dass ein Treffer des Schweden nicht gezählt hätte.

13 Nielsen ist im Strafraumzentrum Adressat einer hohen Hereingabe Mavrajs von der linken Außenbahn. Der Norweger nickt das Leder aus gut 14 Metern im hohen Bogen über Kastenmeiers Gehäuse.

12 Nach einem Zusammenprall mit Krajnc muss Meyerhöfer auf dem Feld am Kopf behandelt werden. Glücklicherweise ist der gebürtige Saarländer schnell wieder auf den Beinen und wird wohl weitermachen können.

9 Nach Klaus' flacher Rücklage von der rechten Grundlinie lässt Karaman für Appelkamp durch, der aus zentralen 14 Metern zum Schuss ausholt. Dabei trifft er Innenverteidiger Mavraj; Referee Willenborg entscheidet auf Offensivfoul.

7 Appelkamp setzt sich auf der linken Außenbahn durch und flankt gefühlvoll vor den kurzen Pfosten. Hennings bringt nur einen unkontrollierten Kopfball zustande, der den Sechzehner als Bogenlampe nach rechts verlässt.

4 Nach direkten Pässen von Krajnc und Hennings tankt sich Appelkamp über halblinks in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel und vollem Lauf visiert er die flache rechte Ecke an, befördert die Kugel aber deutlich am Gästekasten vorbei.

1 Düsseldorf gegen Fürth – Durchgang eins in der Merkur-Spiel-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Franken, die seit mehr als fünf Jahren nicht mehr gegen die Fortuna verloren haben, in elf Anläufen seit 1997 aber noch nie in Düsseldorf gewinnen konnten, stellt Coach Stefan Leitl nach dem Unentschieden gegen Paderborn einmal um. Mavraj ersetzt den mit Oberschenkelproblemen ausfallenden Jaeckel.

Auf Seiten der Rheinländer, die 19 ihrer 30 Punkte in ihren bisherigen sieben Heimspielen holten und die in diesen 630 Spielminuten lediglich fünf Gegentore zuließen, hat Trainer Uwe Rösler im Vergleich zum 3:0-Sieg in Aue eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Kownacki beginnt Hennings.

Die SpVgg Greuther Fürth hat infolge der kurzen Winterpause bisher vier Zähler eingesammelt: Dem 2:1-Heimsieg gegen den FC St. Pauli und der 2:3-Auswärtsniederlage beim Karlsruher SC folgte ein 1:1-Heimunentschieden gegen den SC Paderborn 07. Nachdem Ernst früher Treffer (8.) noch in Durchgang eins egalisiert worden war, verpasste das Kleeblatt den Sieg nach der Pause trotz Chancenvorteilen.

Nach der Siegesserie im Dezember ist Fortuna Düsseldorf auch sehr ordentlich in das Kalenderjahr 2021 gestartet, zog aus den Spielen gegen den SC Paderborn (2:1), bei Eintracht Braunschweig (0:0) und beim FC Erzgebirge Aue (3:0) sieben Punkte. Bei den Veilchen lag die Rösler-Truppe nach Kownackis Führungstreffer in Minute 24 lange Zeit knapp vorne und entschied die Partie durch späte Treffer von Karaman (82.) und Pledl (89.).

Nachdem die nationale Eliteklasse ihre Hinrunde unter der Woche abgeschlossen hat, zieht das Unterhaus an diesem Wochenende nach und läutet damit eine Englische Woche ein. In der 2. Bundesliga stehen also heiße elf Tage an, in denen den Mannschaften neun Punkte winken. Fortuna Düsseldorf und die SpVgg Greuther Fürth gehören zur Verfolgergruppe von Spitzenreiter Hamburger SV und haben die Chance, den Januar auf Rang eins zu beenden.