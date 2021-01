3 Auf der halblinken Seite will Keita-Ruel auf das Gehäuse der Bochumer zumarschieren, doch die Fahne geht nach oben, weil der Angreifer beim Anspiel knapp im Abseits stand.

1 Los geht's in Sandhausen! Die Hausherren agieren in weißen Trikots von rechts nach links, während Bochum im blauen Anzug aufläuft.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Michael Bacher, der von seinen zwei Assistenten Tobias Fritsch und Johannes Huber unterstützt wird.

Um den zweiten Platz in der 2. Bundesliga zu verteidigen, wollen die Bochumer in der Fremde nachlegen. Im Vergleich zum wichtigen 3:1-Erfolg gegen Nürnberg verändert Trainer Reis seine Mannschaft auf einer Position: Pantović rückt in die Anfangsformation und verdrängt Holtmann vorerst auf die Bank.

Nach der vermeidbaren 1:3-Schlappe in Regensburg, bei der die Sandhäuser gleich drei Tore binnen zehn Minuten schluckten, wollen die Gastgeber einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf einfahren. Dafür verändert Coach Schiele seine Männer auf drei Positionen: Kapino kehrt in den Kasten zurück und verdrängt Wulle auf die Bank. Halimi und Behrens dürfen sich ebenfalls von Beginn an beweisen und ersetzen Esswein sowie Biada.

Tabellarisch befinden sich die Bochumer in ganz anderen Gefilden. Der VfL liegt mit starken 32 Zählern auf der zweiten Position und will mit einem Dreier in der Fremde am Hamburger Sportverein dranbleiben. Nach längerer Abstinenz wollen die Gäste endlich wieder in die Bundesliga aufsteigen. Zuletzt schlugen die Reis-Männer Nürnberg mit 3:1 in der heimischen Arena.

Die Sandhäuser wollen die verkorkste Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis beenden. Nach 16 absolvierten Partien liegen die Gastgeber nur einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz auf der 15. Position. Am vergangenen Spieltag ging der SV mit einer 1:0-Führung bei Regensburg in die Katakomben und musste am Ende dennoch mit einer 1:3-Schlappe die Heimreise antreten.