45

Halbzeitfazit:

Nach einer temporeichen und intensiven ersten Hälfte führt der VfL Osnabrück mit 2:1 gegen den FC Ingolstadt. Die Osnabrücker begannen furios und gingen durch Heider früh in Führung. Durch lautstarke Unterstützung der Fans gelang dem VfL auch der zweite Treffer - wieder durch Heider. Bilbija bremste die Euphorie im Stadion an der Bremer Brücke durch seinen schönen Kopfballtreffer nach einer guten halben Stunde. Dadurch benötigt die Elf von Markus Feldhoff drei weitere Treffer im zweiten Durchgang. Eine schwierige Aufgabe für die aufopferungsvoll kämpfenden Niedersachsen, die auch in Halbzeit zwei mutig und risikoreich nach vorne spielen müssen.