19 Gelbe Karte für Bruno Fernandes (Manchester United)

Glück und Dunkelgelb für Bruno Fernandes! Der Topscorer der Red Devils hilft als Verteidiger aus und reißt Ivan Cavaleiro auf dem linken Flügel mit einem taktischen Foul zu Boden. Zehn Meter weiter vorne gibt es dafür sogar Rot...

16 Genau SO dürften sich die Fans die Rückkehr ins Old Trafford vorgestellt haben. Schon der Hackenpass von Bruno Fernandes ist das Eintrittsgeld wert, und was Cavani dann macht, ist einfach nur irre!

15 Tooor für Manchester United, 1:0 durch Edinson Cavani

Gänsehaut-Tor von Cavani! Der Uruguayer mit einem Kunstschuss: Cavani nimmt einen Hackenpass von Bruno Fernandes (!) im Mittelfeld mit und lupft den Ball aus locker 35 Metern unhaltbar über Aréola in die Maschen!

14 War da was? Wan-Bissaka macht über rechts Alarm und verfrachtet den Ball ins Zentrum. Dort bearbeitet Adarabioyo United-Stürmer Cavani, der auch zu Fall kommt. Der Schiri pfeift aber nicht!

12 United übernimmt jetzt die Spielkontrolle und legt sich Fulham in der eigenen Hälfte zurecht. Folgt gleich die erste Topchance für die Mannen von Ole Gunnar Solskjær?

10 Langes Ding! Lindelöf lupft einen Heber vom eigenen Strafraum bis in die gegnerische Gefahrenzone und sucht dort Bruno Fernandes. Aréola im Fulham-Tor spielt mit und kassiert den Ball ein.

8 Nun landet ein Steilpass bei Cavani, der sich auf der linken Sechzehner-Seite davonstehlen will. Lemina funkt gerade noch rechtzeitig dazwischen und stellt den Uruguayer.

6 Erster Torschuss von Manchester United! Wan-Bissaka löffelt die Kugel vom rechten Feldrand in die Mitte, wo Pogba zum Kopfball ansetzt und knapp verzieht. Der Ball fliegt über die Latte hinweg ins Toraus.

5 Die Gäste aus West-London wollen das Kombinationsspiel der Hausherren früh unterbinden und gehen United in der eigenen Hälfte sofort energisch an.

4 Pogba will bei den Red Devils für den ersten Vorstoß sorgen und treibt den Ball schnell in die Spitze. Auf der rechten Seitenlinie zeigt Cavani seine freie Position an, scheitert dann aber an der Ballannahme.

1 Gänsehaut! Als der Ball rollt, rasten alle Fans im Stadion sofort aus und feiern den Anstoß der Partie wie bei einem WM-Finale. Yes, der Fußball hat den Menschen gefehlt...

1 Und los! Manchester United schnappt sich den Ball und stößt an. Die Red Devils tragen heute ihr bekanntes Heimtrikot in Rot, Fulham gastiert ganz in Gelb.

1 Spielbeginn

Pure Vorfreude im Old Trafford! Die rund 10.000 Fans im Stadion singen sich schon lange vor Anpfiff lautstark warm und tun einfach richtig gut! Endlich wieder Fußball mit Fans!

Für den Fulham FC ist es heute erstmal der vorerst letzte Auftritt im Old Trafford: Die Cottagers müssen nach ihrem Aufstieg im vergangenen Jahr direkt wieder runter in die zweitklassige Championship. Zu den bekanntesten Akteuren bei Fulham gehört Ex-Leipziger Ademola Lookman, der bei den West-Londonern immerhin auf acht Scorerpunkte kommt.

Besonders erfreulich ist die Rückkehr der Zuschauer heute für die United-Stars Cavani und Bruno Fernandes, die bisher kaum vor den eigenen Fans spielen durften. Während Topscorer Bruno Fernandes in knapp eineinhalb Jahren immerhin auf vier stimmungsvolle Heimspiele kommt, feiert Cavani indes erst heute seine Premiere vor den United-Fans.

Sportlich gesehen ist für United das Heimspiel gegen Fulham bereits eine erste Generalprobe für das Europa-League-Finale in acht Tagen. Die Red Devils können mit einem Heimsieg gegen den bereits feststehenden Absteiger zudem die Vizemeisterschaft hinter Stadtrivale City klarmachen.

Im Old Trafford wird es heute endlich mal wieder laut: Dank der Corona-Lockerungen in England darf Manchester United sein Heimspiel gegen Fulham wieder vor Fans austragen. Nach über einem Jahr ohne Zuschauer kehren heute immerhin 10.000 Fans ins Old Trafford zurück. Aufgrund der Fan-Unruhen vor dem Liverpool-Spiel vor zwei Wochen ist die Rückkehr der Zuschauer allerdings auch mit ein paar Sorgen vor erneuten Protesten verbunden.