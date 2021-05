40 Der Druck wird immer größer. Chelsea intensiviert das Gegenpressing und bleibt nun fast durchgehend in der gegnerischen Hälfte. Bei Arsenal ist Aubameyang 30 Meter vor dem eigenen Tor momentan der vorderste Spieler.

37 Chilwell setzt sich links nahe der Grundlinie gegen Saka durch und bringt sofort eine scharfe Hereingabe nach innen. Leno fischt das Ding mit einer Hand raus und bevor Mount nachsetzen kann, klärt Arsenal gerade noch zur Ecke. Die bringt keine Gefahr.

35 Mikel Arteta ist mit seiner Mannschaft sichtlich unzufrieden. die Gunners wissen mit ihrem ballbesitz nichts anzufangen und geben das Leder immer wieder schnell her. So kann Chelsea immer wieder neue Angriffe starten.

32 Nächste Chance für die Gastgeber! Ein Eckball von links landet auf dem Kopf von Kurt Zouma, der weiterleitet zu Christian Pulišić. Der US-Amerikaner beweist dann aber eindrucksvoll, dass das Kopfballspiel nicht zu seinen Stärken gehört und nickt aus drei Metern deutlich drüber.

30 Arsenal bekommt hin und wieder Kontergelegenheiten, macht daraus aber wenig. Richtig gefährlich sind die Gäste bisher nur mit Chelseas Hilfe geworden.

28 Jetzt aber! Chelsea kombiniert sich mal mit Tempo in die Box und Havertz steckt halblinks durch auf Mount, der auch den dritten Blues-Abschluss in dieser Partie verzeichnet. Von links will der 22-Jährige ins lange Eck treffen, doch Leno reagiert gut und pariert mit zwei Händen.

27 Die Blues haben in dieser Phase enorm viel Ballbesitz, spielen aber kaum zielstrebig nach vorne.

25 Pierre-Emerick Aubameyang muss mit blutiger Lippe am Spielfeldrand behandelt werden. Scheint aber nichts wildes zu sein.

23 Fast der Ausgleich! Azpilicueta schiebt mal mit an und steckt durch auf Pulišić, der rechts bis an die Grundlinie durchgeht, ehe er fein in den Rückraum für Mount ablegt. Der schließt aus sieben Metern sofort ab und wäre auch an Keeper Leno vorbeigekommen, schießt aber Holding an.

20 So richtig bei der Sache sind die Jungs auf dem Platz heute nicht. Jetzt ist es Chilwell, der das Leder an der Linie stoppen will und es einfach ins Aus durchrutschen lässt.

18 Beide Mannschaften haben sich in der Abwehr bereits einen unglaublichen Fauxpas geleistet, doch nur die Gunners haben daraus Kapital geschlagen.

16 Tooor für Arsenal FC, 0:1 durch Emile Smith Rowe

Jetzt leisten sich auch die Blues einen dicken Bock und der wird von Arsenal bestraft! Jorginho verschätzt sich bei einem Rückpass Richtung Kepa komplett und netzt fast selbst ein. In letzter Sekunde kratzt der Keeper den ball noch von der Linie, bringt diesen damit aber zu Aubameyang. Der Gabuner behält die Übersicht und serviert mustergültig für Smith Rowe, der aus fünf Metern mit links einschiebt.

14 Die Gäste bleiben weiter mutig und versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Bis an den Sechzehner sieht das auch ganz ordentlich aus, doch dann fehlt die Zielstrebigkeit. Eine Flanke nach der anderen bleibt ohne Abnehmer.

11 Auf der Gegenseite muss Havertz das 1:0 machen! Der Ex-Leverkusener erahnt einen schwachen Pass von Gabriel, spritzt dazwischen und geht alleine auf Leno zu. Vor seinem Landsmann angekommen, verliert Havertz aber die Nerven und jagt den Ball über den Kasten!

10 Nach einem Patzer von Jorginho darf Martin Ødegaard mal unbedrängt von rechts flanken, landet aber genau bei Thiago Silva.

9 Die Tuchel-Truppe übernimmt zunehmend die Kontrolle und lässt Arsenal kaum noch zur Entfaltung kommen. Den Gunners bleibt nur ein langer Ball, den Aubameyang aber in Abseitsposition empfängt.

6 Jetzt schiebt auch Chelsea das Pressing so langsam an und erobert den Ball mal in der gegnerischen Hälfte. Christian Pulišić zieht über links in die Box und serviert dann für Mason Mount, der aus spitzem Winkel aber harmlos genau auf Leno feuert.

4 Taktisch sieht es in diesen ersten Minuten so aus, als würde Mikel Arteta das System der Gastgeber spiegeln und ebenfalls im 3-4-3 antreten.

3 Die Hausherren lassen es ruhig angehen und sind erstmal um Passsicherheit bemüht. Arsenal hingegen beginnt durchaus mutig und läuft hoch an.

1 Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs. Chelsea in Blau, Arsenal in Rot-Weiß.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Andre Marriner. Der 50-Jährige hat die beiden Teams soeben bereits auf den Rasen geführt und in wenigen Minuten rollt der Ball an der Stamford Bridge!

Die Gäste stehen nach dem enttäuschenden 0:0 und dem damit verbundenen Aus im Rückspiel gegen Villarreal mit leeren Händen da. Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht, spielt Arsenal im kommenden Jahr nicht international. Momentan liegen die Gunners fünf Punkte hinter Liverpool auf Rang sechs, haben aber auch bereits ein Spiel mehr absolviert als die Reds. Nur bei einem Auswärtssieg am heutigen Abend dürfte die Hoffnung bei Aubameyang & Co. am Leben bleiben. Vor dem Kurztrip an die Stamford Bridge gab sich Coach Mikel Arteta allerdings eher ehrfürchtig. "Chelsea war in den letzten Monaten das beste Team der Liga. Was Thomas Tuchel dort erreicht hat, ist außergewöhnlich", so der Spanier.

Chelsea ist nach wie vor das Team der Stunde. Von 25 Pflichtspielen unter Thomas Tuchel haben die Blues nur zwei verloren, wobei die Niederlage gegen Porto im Viertelfinale der Champions League auch noch bedeutungslos war. Mit dem FA-Cup-Finale gegen Leicester und dem Königsklassen-Endspiel gegen Manchester City stehen den Gastgebern dieser Partie noch zwei Highlights bevor. Umso wichtiger ist es für Chelsea, die erneute Qualifikation für die Champions League in der Liga so schnell wie möglich klarzumachen, um dann den Fokus voll auf die Endspiele zu richten. "Es geht nicht um Samstag, sondern um heute. Wir sind mitten im Rennen um die Top Vier", stellte Tuchel klar.

Gästecoach Mikel Arteta nimmt nach dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen West Brom insgesamt fünf Änderungen vor. Pablo Marí, Thomas Partey, Kieran Tierney, Martin Ødegaard und Pierre-Emerick Aubameyang beginnen für Calum Chambers, Dani Ceballos, Nicolas Pépé, Willian und Gabriel Martinelli (alle Bank).

Ein Blick auf die Startformationen: Thomas Tuchel hatte zwar angekündigt, keine Rücksicht auf das anstehende FA-Cup-Endspiel am Samstag zu nehmen, tauscht aber im Vergleich zum jüngsten 2:1-Coup bei den Citizens dennoch siebenmal. Antonio Rüdiger, Andreas Christensen und N'Golo Kanté stehen gar nicht im Kader, während Timo Werner, Hakim Ziyech, Marcos Alonso und Keeper Edouard Mendy auf die Bnk rotieren. Für ihn beginnt Kepa, dazu starten Thiago Silva, Kurt Zouma, Jorginho, Ben Chilwell, Mason Mount und Kai Havertz.

Die Ausgangslage könnte vor diesem Derby zwischen Blues und Gunners unterschiedlicher kaum sein. Während Chelsea seit Monaten in Topform ist, noch um zwei Titel spielt und in der Liga heute die erneute Teilnahme an der Königsklasse mehr oder weniger klarmachen kann, ist die Saison für Arsenal nach dem Aus im Halbfinale der Europa League quasi gelaufen. Zwar hat die Arteta-Truppe noch theoretische Chancen, die Europa oder die Conference League zu erreichen, doch dafür müsste schon ziemlich viel zusammenkommen.