Schon besser! Einen langen Ball köpft Fernández ungenügend vor den eigenen Sechzehner. Dort pflückt Jesus den Ball aus der Luft und jagt die Kirsche hauchzart am linken Pfosten vorbei.

In den ersten Minuten sind die Magpies das deutlich bessere Team, das den schnellsten Weg in die Spitze sucht. Nach dem überragenden 4:2 bei Leicester City wollen die Gastgeber nachlegen.

Los geht's in Newcastle! Die Hausherren eröffnen die Partien in schwarz-weißen Jerseys, während City im himmelblauen Dress gastiert.

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Geschehens ist Kevin Friend, der von seinen zwei Assistenten Simon Beck sowie Adrian Holmes unterstützt wird.

Trotz der bereits feststehenden Meisterschaft wollen die Guardiola-Männer ihre letzten Spiele in dieser Saison erfolgreich bestreiten. Dafür verändert der spanische Trainer im Vergleich zur 1:2-Pleite gegen Chelsea seine Mannschaft auf fünf Positionen: Carson, Walker, García, Gündoğan und Silva sollen heute frischen Schwung in das Team bringen. Carson bestreitet damit nach zehn Jahren wieder ein Premier League-Spiel in der Startelf.