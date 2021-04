89 Geht hier sogar noch mehr für den Aufsteiger? Leeds gibt sich mit dem Remis nicht zufrieden und spielt weiter nach vorne. Von Liverpool kommt gar nichts mehr.

87 Tooor für Leeds United, 1:1 durch Llorente

Doch noch der verdiente Ausgleich für die Gastgeber! Ein Eckball von rechts landet am Fünfer genau auf dem Kopf des aufgerückten Innenverteidigers Llorente, der sich gegen drei Rote durchsetzt und per Aufsetzer aufs Tor nickt. Alisson wird auf dem falschen Fuß erwischt und kann nur hinterherschauen.

86 Einwechslung bei Leeds United: Pablo Hernández

86 Auswechslung bei Leeds United: Tyler Roberts

85 Da hat nicht viel gefehlt! Liverpool schaltet nach Ballgewinn vor dem eigenen Strafraum schnell um und schickt Salah auf die Reise. Verfolgt von zwei Verteidigern schließt der Ägypter aus 16 Metern ab und verfehlt das rechte Eck um Zentimeter.

82 Es geht jetzt hier fast im Minutentakt hin und her und es gibt Großchancen an beiden Endes des Platzes. Gelingt den Whites noch der Ausgleich oder macht Liverpool den Deckel drauf?

81 Einwechslung bei Liverpool FC: Alex Oxlade-Chamberlain

81 Auswechslung bei Liverpool FC: Diogo Jota

79 Einwechslung bei Leeds United: Mateusz Klich

79 Auswechslung bei Leeds United: Ezgjan Alioski

79 Auf der Gegenseite lässt der LFC zweimal die Entscheidung liegen! Erst spielt Robertson in Überzahl einen furchtbaren Pass, der bei Keeper Meslier statt bei Diogo Jota landet. Dann bekommt Salah die Pille von Meslier geschenkt und kriegt ihn aus zwölf Metern nicht rein.

77 Das nächste Riesending für Leeds! Der Ball wird von rechts in in die Box durchgesteckt und Roberts taucht ganz alleine vor Alisson auf. Der Keeper geht schon zur Parade runter als Fabinho noch mit der Grätsche ankommt und im letzten Moment blockt.

76 Die Latte rettet für Liverpool! Nach einer hohen Hereingabe kommt Bamford am Strafraum an die Kugel und jagt das Ding über Alisson hinweg an den Querbalken!

75 Mo Salah fügt sich gut ein und macht die Kugel auf rechts gegen zwei Weiße stark fest, bevor er weiterspielt. Der Ägypter hätte den Ball dann am Strafraum auch zurückbekommen sollen, doch das geht schief.

72 Liverpool gerät jetzt richtig unter Druck! Die Klopp-Elf wird tief in die eigene Hälfte gedrängt und verteidigt zu acht am eigenen Sechzehner.

71 Einwechslung bei Liverpool FC: Mohamed Salah

71 Auswechslung bei Liverpool FC: Sadio Mané

70 Alisson rettet! Roberts dribbelt sich links im Strafraum stark durch und bringt Harrison ins Spiel, der von links aus kurzer Distanz und spitzem Winkel abzieht und am ausgefahrenen Bein von Liverpools Keeper scheitert.

68 Einwechslung bei Leeds United: Ian Poveda

68 Auswechslung bei Leeds United: Hélder Costa

67 Kalvin Phillips zieht einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld scharf in den Fünfer, wo Freund und Feind verpassen.

65 Leeds wird so langsam wach und hat immer mehr Offensivaktionen. Das liet allerdings vor allem an den Reds, die einfach das Fußballspielen eingestellt haben.

62 Wenig später gibt es dann auch so die dicke Chance für den Aufsteiger! Eine Ecke von links wird von Bamford auf den Fuß von Hélder Costa verlängert, der die Kugel aus kurzer Distanz drüber jagt! Die Szene wäre allerdings auf Abseits überprüft worden, das war ganz eng.

60 Die Whites wollen einen Elfer! Und das ist durchaus verständlich! Nach einer hohen Hereingabe von rechts hat Alexander-Arnold den Arm am Ball und verhindert so, dass die Kugel zu Harrison durchkommt. Liverpools Außenverteidiger hatte noch versucht, den Arm wegzuziehen und das wird ihm offenbar angerechnet. Kein Strafstoß!

59 Liverpool hat jetzt einen gang zurückgeschaltet und überlässt Leeds zunehmend das Spiel. Die Gäste lauern auf den vorentscheidenden Konter.

57 Der nächste Flankenversuch von Alioski ist deutlich erfolgreicher und findet in der Mitte fast Bamford. Robertson klärt im letzten Moment zur Ecke. Im Anschluss an diese herrscht kurz Chaos im LFC-Strafraum, Alisson muss aber nicht eingreifen.

55 Diogo Jota und Sadio Mané wirbeln am gegnerischen Strafraum ordentlich und bereiten der LUFC-Abwehr immer größere Probleme. Es gibt den nächsten Eckball, diesmal aber wieder ohne Abschluss.

53 Jetzt zeigen die Gastgeber sich mal vorne und kombinieren sich ordentlich an die Box. Ezgjan Alioski versucht dann gleich zweimal, das Leder von links nach innen zu flanken, kriegt es aber nicht hin.

50 Leeds United macht zunächst nicht den Eindruck, als würden sie hier komplett verändert auftreten. Die Whites wirken nach wie vor träge und behäbig. Nach Milner-Hereingabe kommt Mané in der Mitte nur einen einzigen Schritt zu spät.

48 Gleich die dicke Chance zum zweiten Treffer für den LFC! Eine $cke landet genau auf dem Kopf von Diogo Jota, der die Kugel ziemlich freistehend knapp über den Querbalken köpft.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Liverpool führt beim Aufsteiger in Leeds zur Pause hochverdient mit 1:0! Die Reds waren von der ersten Sekunde an die spielbestimmende Mannschaft und ließen den Gastgebern kaum eine Chance. Starkes Pressing und flüssiges Kombinationsspiel zeichnete die Gäste im ersten Durchgang aus. Nur an echten Torchance mangelte es lange. Erst nach einer guten halben Stunde traf Mané mit Saisontor Nummer acht zur Führung. Leeds hält statistisch ganz gut dagegen, hat sogar mehr Ballbesitz und spielt mehr Pässe, ist aber völlig ungefährlich und längst nicht der unangenehme Gegner, den Jürgen Klopp erwartet hatte. Aber die Whites haben ja noch 45 Minuten, um zu zeigen, warum sie in dieser Saison so weit oben stehen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Ohne van Dijk und Co. sind die Liverpooler Standards einmal mehr nicht viel wert. Auch die dritte Ecke versandet ohne Abschluss.

42 Leeds wagt sich kurz vor der Pause nochmal vor und Harrison behauptet sich links im Sechzehner gut, bevor er im Rückraum Roberts bedient. Aus 15 Metern halblinker Position schiebt der das Spielgerät aber nur harmlos in Alissons Arme.

40 Llorente macht es mit einer riskanten Rückgabe Richtung Meslier fast selbst spannend, Diogo Jota kommt aber zu seinem Glück nicht mehr ganz dran.

39 Gelbe Karte für Roberto Firmino (Liverpool FC)

Zumindest zieht der Unparteiische seinen Stil auf beiden Seiten durch. Firmino arbeitet mit zurück und holt seinen Gegenspieler nahe der Seitenlinie von den Beinen.

37 Gelbe Karte für Ezgjan Alioski (Leeds United)

Schiri Taylor bleibt bei seiner eher kleinlichen Linie und verwarnt Alioski für eine Grätsche gegen Mané an der Außenlinie. Hart war's nicht, allerdings war der Ball da tatsächlich schon lange weg.

35 Mit der Führung im Rücken spielt es sich gleich noch eine Runde lockerer bei den Reds. Kabak und Fabinho treiben immer wieder an und leiten einige starke Passstaffetten der Klopp-Truppe ein.

33 Es hat ein bisschen gedauert und es war auch ein Geistesblitz von Diogo Jota notwendig, aber hochverdient ist die Führung für die Gäste allemal. Jota will gleich das zweite Tor nachlegen, feuert von der Strafraumkante aber klar drüber.

31 Tooor für Liverpool FC, 0:1 durch Sadio Mané

Jetzt ist das Ding drin! Diogo Jota lässt sich mal ins Mittelfeld fallen, bekommt die Kugel von Kabak und spielt einen traumhaften Diagonalball hinter die Abwehrkette und exakt in den Lauf von Trent Alexander-Arnold. Der ist vor dem herausstürzenden Illan Meslier am Ball und legt auf Strafraumhöhe von rechts quer nach innen. Dort ist Mané zuerst zur Stelle und schiebt aus 15 Metern locker ins leere Tor ein.

29 Der Aufsteiger kann bisher nicht an die starken Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Die sonst so kampf- und laufstarke Mannschaft von Marcelo Bielsa lässt sich tief hinten rein drängen und rennt fast nur hinterher.

27 Liverpool macht weiter Dampf und kombiniert bis an den Strafraum durchgehend stark. Die Reds kriegen den Ball aber ebenso konstant weiterhin einfach nicht aufs Tor.

25 Gelbe Karte für Stuart Dallas (Leeds United)

Dallas sieht für einen leichten taktischen Zupfer gegen Diogo Jota im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der Partie. Harte Entscheidung!

24 Und plötzlich gibt es die dicke Chance für die Hausherren! Nach einem Patzer von Fabinho ist Bamford plötzlich auf und davon und geht alleine auf Allison zu. Liverpools Keeper passt gut auf und eilt sofort raus als der Stürmer sich die Kugel ein wenig zu weit vorlegt. So kann der Goalie parieren!

23 Immer wieder reißen die Gäste mit einfachen Doppelpässen riesige Löcher in die Abwehr der Whites. Es hapert aber nach wie vor am letzten Pass bei den Reds.

20 Nach dem nächste hohen Ballgewinn wird Diogo Jota in die Box geschickt, schlägt am linken Fünfereck einen Haken nach innen und zieht ab. Im allerletzten Moment blockt ein gegnerischer Fuß zur Ecke. Die ist erneut harmlos.

18 Liverpool betreibt nach wie vor einen enormen Aufwand und hat viel Ballbesitz, ist im letzten Drittel aber noch zu harmlos. Roberto Firmino versucht es mal aus der Distanz, zwirbelt das Leder aber exakt in Mesliers Arme.

16 Milner bedient den hinterlaufenden Robertson in seinem 561. Premier-League-Spiel links stark mit der Hacke, doch auch die zweite Flanke des Schotten ist leichte Beute für die Abwehr der Whites.

13 LUFC-Knipser Patrick Bamford rückt erstmals ins Rampenlicht, setzt seine Direktabnahme nach Freistoßflanke aus 15 Metern aber vorbei. Zudem hätte der 14-Tore-Mann der Gastgeber auch im Abseits gestanden.

12 Die Reds stellen die Räume unheimlich konsequent und aggressiv zu und lassen Leeds überhaupt nicht ins Spiel finden. Bärenstarker Auftakt der Gäste, einzig ein Treffer fehlt.

10 Jetzt zeigt sich auch Leeds erstmals vorne und bringt Hélder Costa nach einem Konter am Strafraum in Position. Der Portugiese kommt aber an Ozan Kabak einfach nicht vorbei und es geht schon wieder in die andere Richtung.

8 Jetzt macht sogar schon Innenverteidiger Fabinho mit und dribbelt sich gegen schläfrige Gastgeber durch bis an den Fünfer! Sein Querpass zu Firmino ist dann etwas ungenau und der Brasilianer kann das Ding nicht verarbeiten.

7 Liverpool hat deutlich mehr vom Spiel und nähert sich weiter an. Mané schickt Robertson mit einem feinen Steilpass links in die Box, doch der Liverpooler Außenverteidiger findet mit seiner flachen Hereingabe keinen Mitspieler.

5 Den ersten Abschluss der Partie verbucht dann wenig später Thiago, der aus 25 Metern einfach mal abzieht und Meslier zum ersten Arbeitseinsatz zwingt. Mit den Fingerspitzen lenkt der Keeper den ball gerade noch zur Ecke. Diese bringt dann keine weitere Gefahr.

3 Die Reds beginnen forsch und spielen gleich ein paar gute Bälle in die Tiefe. Roberto Firmino kommt auch dran und spitzelt die Kugel am herausgeeilten Keeper Meslier vorbei, kommt dann aber nicht mehr dran, bevor sie ins Toraus trudelt.

1 Der Ball rollt! Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs - Leeds in Weiß, Liverpool in Rot.

1 Spielbeginn

Die Spannung steigt an der Elland Road! Schiedsrichter Anthony Taylor hat die beiden Teams bereits auf den Rasen geführt und steht mit den Kapitänen zur Platzwahl bereit. In wenigen Augenblicken geht's los!

Rund ums Stadion in Leeds sowie auch an der Anfield Road und überall im ganzen Land wird ausgiebig gegen die Super-League-Ankündigung aus der letzten Nacht protestiert. Transparente mit Aufschriften wie "RIP LFC" sind zu sehen. Jürgen Klopp hielt sich im Vorfeld bedeckt, stellte aber doch unmissverständlich klar, dass "Spieler und Trainer nicht an dieser Entscheidung beteiligt waren".

Die Whites haben ebenfalls ihre letzten drei Partien gewonnen und sind damit mittlerweile sogar in die obere Tabellenhälfte geklettert. Der Abstieg ist längst kein Thema mehr. Besonders beeindruckend war der jüngste 2:1-Erfolg beim designierten Meister Manchester City, den Leeds trotz einer kompletten Halbzeit in Unterzahl erringen konnte. Nun soll es nach der 3:4-Niederlage im Hinspiel auch gegen den anderen Giganten der Premier League etwas Zählbares geben. "Diesmal haben wir mehr Erfahrung und sind bereit für den Kampf gegen diese große Mannschaft", versprach Torhüter Illan Meslier.

In der Liga haben die Reds sich zuletzt gefangen und die vergangenen drei Spiele gewonnen. Dadurch hat man im Rennen um die Champions-League-Plätze wieder etwas Boden gut gemacht. Die Niederlage von West Ham in Newcastle und das Remis zwischen Everton und Tottenham haben Liverpool in den letzten Tagen in die Karten gespielt, sodass man mit einem Dreier heute auf Rang vier klettern könnte. "Wir kennen unsere Situation und wir sehen sie durchaus positiv", sagte Jürgen Klopp und ergänzte: "Wir müssen unsere Spiele einfach gewinnen und Druck auf die anderen Teams machen. Das ist alles was wir wissen und alles, was wir tun müssen. Sonst nichts."

Ein Blick auf die Aufstellungen: Leeds-Coach Marcelo Bielsa nimmt im Vergleich zum letzten Ligaspiel zwei Änderungen vor. Jack Harrison und Pascal Struijk beginnen für Liam Cooper und Raphinha (beide nicht im Kader). Auch Jürgen Klopp nimmt auf der anderen Seite zwei Veränderungen vor. Nathaniel Phillips angeschlagen fehlt, muss Fabinho in der Innenverteidigung aushelfen und Thiago startet im Mittelfeld. Außerdem beginnt vorne Diogo Jota für Mohamed Salah (Bank).

Interessant wird heute auch sein, wie die Reaktion der Liverpool-Spieler sowie von Jürgen Klopp auf die enorme Kritik an der jüngst angekündigten Teilnahme an einer neuen Super League ausfallen wird. Schließlich war es Klopp selbst, der noch vor zwei Jahren klarstellte: "Ich hoffe, diese Super League wird es nie geben."

Wer hätte das gedacht? Nach 31 Spieltagen liegen zwischen dem gastgebenden Aufsteiger und dem amtierenden Meister ganze sieben Punkte. Leeds United spielt eine grandiose Saison und lässt die Fans von alten Zeiten träumen, während die Reds bisher eine Spielzeit zum Vergessen hinlegen. Nach dem Aus in der Königsklasse ist klar, dass Liverpool diesmal ohne Titel bleiben wird. Wir dürfen uns also auf ein Duell auf Augenhöhe freuen, dass hoffentlich ähnlich spektakulär wird, wie das Hinspiel, das der LFC mit 4:3 gewann.