54 Chelsea mit der Riesengelegenheit auf das 2:0! Im ersten Versuch zieht Chilwell aus spitzem Winkel im Strafraum ab, scheitert aber an Alisson. Der zweite Ball landet bei Ziyech, der es aus elf Metern direkt probiert. Robertson klärt für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie!

52 Dennoch kommt Liverpool mit Druck aus der Kabine. Die Elf von Jürgen Klopp ist um den Ausgleich bemüht.

49 Die Reds fordern Elfmeter! Roberto Firmino flankt von der rechten Seite nach innen, wo Kanté die Kugel mit der Hand blockt, die schon leicht vom Körper absteht. Der VAR checkt die Situation, doch es bleibt bei der Entscheidung gegen einen Strafstoß. Eine extrem knifflige Szene, Glück für Chelsea.

47 Guter erster Vorstoß von Liverpool! Jones verlagert nach rechts in den Strafraum zu Alexander-Arnold, der flach an den Fünfer passt, wo Christensen aufmerksam verteidigt und vor Roberto Firmino am Leder ist.

46 Weiter geht's! Beide Coaches verzichten nach der Pause auf personelle Wechsel.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause an der Anfield Road! Nach 45 Minuten führt der FC Chelsea beim FC Liverpool mit 1:0. Nach knapp zehn Minuten übernahmen die Blues auch mehr die Spielkontrolle, hatten aber Pech, dass Werners Treffer aufgrund einer knappen Abseitsposition nicht zählte. Die Tuchel-Elf belohnte sich aber kurz vor der Pause durch einen blitzsauberen Konter durch Mount mit der Führung, die bis hierhin absolut in Ordnung geht. Vom amtierenden englischen Meister muss nach Wiederanpfiff doch noch einiges mehr kommen, soll nicht die fünfte Heimpleite in Serie folgen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Tooor für Chelsea FC, 0:1 durch Mason Mount

Dieses Mal zählt der Treffer, das 1:0 für Chelsea! Kanté spielt nach einem Ballverlust der Gastgeber einen herausragenden Diagonalball auf die linke Seite zu Mount, der sofort hinter die aufgerückte Kette durchstarten kann. Im Sechzehner angekommen zieht der Engländer in die Mitte, wird von Fabinho nicht wirklich attackiert und nagelt das Spielgerät dann akkurat per Aufsetzer rechts unten ins Eck! Alisson ist ohne Chance.

39 Liverpool probiert es immer wieder mit hohen Zuspielen hinter die Dreierkette der Londoner, doch noch fehlt es den Pässen an Genauigkeit. Bis auf die Chance von Mané wurde es so noch nicht gefährlich.

37 Azpilicueta sieht links im Strafraum Mount einstarten und hebt die Kugel zum Engländer rüber. Dieser nimmt das Spielgerät schön runter und schließt dann per Dropkick ab. Der Ball fliegt weit drüber.

33 Jetzt versuchen die Reds wieder mehr das Kommando zu übernehmen und drängen die Gäste in die eigene Hälfte. Liverpool lässt die Kugel in den eigenen Reihen laufen.

30 Curtis Jones zieht von der linken Flanke aus mal in die Mitte und probiert es dann mit dem Schlenzer in Richtung lange Ecke. Doch der Versuch misslingt ihm völlig, keine Gefahr für Chelsea und Keeper Mendy.

28 Plötzlich taucht Mané nach einem hohen Zuspiel von Alexander-Arnold frei am Elfmeterpunkt auf und will die Kugel direkt nehmen! Der Senegalese haut jedoch über den Ball, so kann Mendy das Spielgerät ohne Probleme sichern. Gute Chance für die Reds!

27 Dennoch hat die Tuchel-Elf seit der zehnten Minute die Kontrolle über das Spielgeschehen übernommen. Liverpool kommt aktuell nicht zu seinem gewohnten Spiel.

24 Nach einem hohen Zuspiel aus der eigenen Hälfte von Jorginho hebt Werner das Leder schön über den aus seinem Tor geeilten Alisson und schiebt den Ball dann im Zweikampf gegen Alexander-Arnold ins leere Tor ein. Nachdem Atkinson dem Treffer zuerst die Anerkennung gibt, schaltet sich der VAR ein und nimmt den Treffer zurück! Werner stand bei dem Zuspiel hauchzart im Abseits.

22 Einen Querschläger von Alexander-Arnold fliegt hoch in den eigenen Strafraum, wo Kabak von Werner angelaufen wird, die Situation aber routiniert per Kopfballrückgabe zu seinem Keeper lösen kann.

19 Chelsea hat aktuell eine kleine Drangphase. Werners Hereingabe von der linken Flanke rutscht nun aber an Freund und Feind vorbei in Richtung Robertson, der die Situation klärt.

16 Und auf einmal die große Chance auf das 1:0 für die Blues! Azpilicueta hebt einen Ball aus dem Halbfeld einfach nochmal zentral in den Sechzehner, wo sich Thiago verschätzt. Werner taucht so frei vor Alisson auf, erwischt den halbhohen Ball aber nicht voll und scheiter so mit seinem zentralen Versuch am Brasilianer, der die Murmel fest sichern kann.

14 James kommt mit gestrecktem Bein im Kampf um den Ball gegen Mané zu spät, doch Atkinson lässt die Gelbe Karte noch stecken.

11 Auch die Gäste verbuchen den ersten Torversuch. Chilwell spielt einen hohen Ball an den Strafraumrand zu Werner, der Kabak erst mit einem Haken stehen lässt, den Schlenzer dann allerdings knapp über die Latte bugsiert.

10 Jones behauptet sich an der Mittellinie stark gegen gleich vier Londoner und versucht dann Mané mit einem Steilpass auf die Reise zu schicken. Erneut ist Mendy zur Stelle.

7 Der erste Abschluss der Partie gehört den Gastgebern. Robertson ist mit aufgerückt und zieht aus 18 Metern halblinker Position ab, doch sein Flachschuss saust ein gutes Stück rechts vorbei.

6 Roberto Firmino schickt Salah von der rechten Flanke aus mit einem hohen Zuspiel in Richtung Chelsea-Strafraum, doch Keeper Mendy spielt gut mit und klärt noch vor dem eigenen Sechzehner per Fuß.

3 Salah und Chilwell liefern sich rechts an der Außenlinie ein kerniges Duell um das Leder, letztlich kann sich der Ägypter mit geschicktem Körpereinsatz gut behaupten und die Murmel sichern.

1 Der Ball rollt! Die Gäste haben ganz in Blau angestoßen, Liverpool ist in Rot gekleidet.

1 Spielbeginn

Gleich geht's los an der Anfield Road. Leiter der Partie ist Martin Atkinson.

Bei den Gästen tauscht Tuchel gegenüber dem torlosen Remis gegen Manchester United dreimal. Hudson-Odoi und Kovačić werden im Mittelfeld von James sowie Jorginho ersetzt. Zudem darf Werner für Giroud im Sturmzentrum beginnen.

Im Vergleich zum 2:0-Sieg bei Sheffield United nimmt LFC-Coach Klopp zwei Änderungen in der Startelf vor. Alisson rückt für Adrián wieder zurück zwischen die Pfosten, zudem ist Fabinho nach knapp einmonatiger Verletzungspause wieder fit und ersetzt Phillips in der Innenverteidigung.

Schließlich steht heute für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um die Champions-League-Plätze an. Es gastiert der Tabellenfünfte beim -siebten. Mit einem Sieg könnten sich beide Mannschaften zumindest vorübergehend auf Platz vier schieben, was für beide das Minimalziel ist. Die Formkurve beim amtierenden Meister zeigt allerdings eher nach unten. Aus den vergangenen fünf Spielen gab es für die Klopp-Elf nur einen Sieg, unter anderem verlor man gegen Manchester City und das Derby gegen Everton. Chelsea ist hingegen unter Trainer Tuchel noch ungeschlagen, verpasste jedoch auch in den letzten Spielen gegen Southampton und Manchester United jeweils die drei Punkte.

Es ist heute Abend nicht nur das Duell zwischen Liverpool und Chelsea sondern auch zwischen den beiden deutschen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Während Klopp schon fünfeinhalb Jahren überaus erfolgreich eine Ära bei den Reds prägt, hat Tuchel erst Ende Januar die Verantwortung bei den Blues übernommen. Zum insgesamt 15. Mal werden sich die beiden Übungsleiter nun als Verantwortliche an der Seitenlinie gegenüberstehen. Als Kollegen schätzen sich beide sehr, wollen aber im Vorfeld des Spiels nicht das Trainerduell in den Vordergrund stellen: „Wir treffen uns nicht für ein Tennismatch, sondern spielen mit unseren Mannschaften und müssen vorbereitet sein", sagte Tuchel.