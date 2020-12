48 Rashford gibt den Ball auf dem linken Flügel nur ungern auf und bleibt auch trotz großer Gegenwehr von Ndidi und Justin weiter am Leder. Kurz vor dem Strafraum geht dann ein Steilpass für Martial jedoch daneben.

46 Hinein in die zweiten 45 Minuten! Personelle Wechsel gibt es auf beiden Seiten zunächst nicht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Im ersten Spiel am Boxing Day geht es bei Leicester City und Manchester United erstmal mit einem 1:1 in die Halbzeit. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Marcus Rashford die Gäste in der 23. Minute zunächst aus dem Nichts in Führung. Leicester war zu diesem Zeitpunkt eigentlich etwas aktiver und schlug dann auch durch einen Distanztreffer von Harvey Barnes in der 31. Minute zurück. Der Spielstand geht zur Halbzeit absolut in Ordnung, da beide Mannschaften im Offensivspiel noch deutlich zulegen können und den Gegner bislang jeweils nur selten überraschen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Bruno Fernandes (Manchester United)

Frustfoul und Gelb! Bruno Fernandes wird von Schiri Dean bei einem Angriff zurückgepfiffen und kann die Entscheidung des Referees nicht akzeptieren. Der MUFC-Spielmacher verhindert die Freistoßausführung von Evans mit einem Tritt und sieht Gelb.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Geht es mit dem 1:1 in die Kabinen? Leicester City führt kurz vor der Pause den Ball und minimiert im Spiel nach vorne das Risiko. United steht tief in der eigenen Hälfte und lässt sich so kaum überraschen.

41 Nicht zu erreichen: Maddison will auf der linken Seite für Tempo sorgen und schiebt den Ball in den Lauf von Barnes. Der Torschütze vom 1:1 ist bereits zu weit weg und kann den Ball nicht mehr erhaschen.

39 Tielemans passt auf! Rashford schaut in einer Umschaltsituation nach rechts und sieht James lossprinten. Es folgt der lange Steilpass, den am Ende Tielemans in letzter Sekunde abgrätscht. Ganz wichtige Szene für die hier unsortierten Foxes.

37 Der Portugiese mit einer Kopfballchance! Bruno Fernandes überlässt Shaw einen Freistoß von links außen, der dann mit Schnitt in den Fünfer fliegt. Vor Schmeichel hebt Bruno Fernandes an und setzt den Ball mit Schwung über den Kasten.

36 Jetzt übernehmen mal Rashford und Co. die Pille und probieren sich am überlegten Spielaufbau. Hat Bruno Fernandes eine Idee?

33 Von den Spielanteilen her, geht das Resultat soweit in Ordnung. Die Foxes sind aktiver und belohnen sich nach dem etwas überraschenden 0:1 nun mit dem Ausgleich.

31 Tooor für Leicester City, 1:1 durch Harvey Barnes

Barnes knallt Leicester ins Spiel zurück! Bruno Fernandes verstolpert den Ball im Spielaufbau bei einem Tunnelversuch und ermöglicht Maddison am Sechzehner den Querpass für Barnes. Der Engländer legt sich die Kugel in der zweiten Reihe auf den linken Fuß und schweißt das Ding unhaltbar links in die Maschen!

30 James Justin fightet nach einem Ballverlust der Foxes und läuft Martial auf der linken Seite mit gutem Stellungsspiel ab. Wichtiger Ballgewinn, da der Franzose bereits für einen Konter startete.

27 Leicester schafft es bisher noch nicht, Zielstürmer Jamie Vardy irgendwie mit Bällen zu versorgen. Die Abwehr der Red Devils ist aufmerksam und hat sich auf die tiefen Laufwege von Vardy vorbereitet.

25 Der Treffer für United kommt aus dem Nichts und bringt die Foxes ins Wanken. Kurz nach dem 0:1 macht Martial auf der linken Seite Tempo und drischt den Ball aus der Drehung in die Mitte. Vor Schmeichel verpasst Bruno Fernandes nur knapp.

23 Tooor für Manchester United, 0:1 durch Marcus Rashford

Jetzt macht ihn Rashford rein! James erhöht nach einem Einwurf von das Tempo und treibt den Ball ins Zentrum. In der Mitte spitzelt Bruno Fernandes die Kugel ganz leicht weiter nach links und holt die Leicester-Abwehr damit aus der Ordnung. Rashford steht frei und versenkt den Ball flach rechts!

21 Doppelt irregulär: Tielemans haut nach einer Flanke aus der Distanz drauf und trifft dann Mitspieler Barnes am Arm. Neben dem offensichtlichen Handspiel steht Barnes dabei auch noch im Abseits.

20 Der LCFC kreiert auf der rechten Seite die erste Ecke der Partie. Nach dem Eckstoß von James Maddison klärt Luke Shaw im hinteren Strafraum-Bereich mit dem Kopf.

18 Im Offensivspiel beider Teams schleichen sich bis hierhin noch zu viele Fehler ein. Meist sehen die ersten und eröffnenden Pässe gut aus, ehe dann Ungenauigkeiten folgen.

15 Vardy wird zum Wandspieler und stoppt einen langen Steilpass stark mit der Brust ab. Danach will Albrighton links Barnes bedienen und gibt einem Querpass etwas zu viel Fahrt mit.

13 Leichte Entwarnung bei David De Gea, der erstmal weiterspielt.

12 Nach der Unsicherheit von David De Gea übernehmen so langsam die Foxes die Spielkontrolle. Direkt nach der Aktion bricht Vardy sogar mit einem Solo frei durch, steht jedoch im Abseits.

10 Hat sich De Gea bei seinem Fehlpass sogar verletzt?! Der Spanier blickt schmerzverzerrt ins Feld und hält sich die Hüfte. Draußen macht sich lieber schon mal Ersatzmann Henderson warm.

8 Wackler bei De Gea! Der United-Schlussmann trennt sich nach einem Rückpass von Maguire zu spät vom Leder und legt Leicester im eigenen Fünfer fast das 1:0 auf. Der Spanier hat großes Glück, dass Albrighton der tödliche Querpass ins Zentrum nicht gelingt.

6 Nach einem Vorstoß von Shaw landet das Spielgerät in der zweiten Reihe bei Martial. Der Franzose zieht aus 20 Metern ab, gibt dem Ball allerdings zu wenig Tempo mit. Schmeichel packt sicher zu.

4 Flotter Start! Auch die Hausherren erspielen sich schnell eine erste Gelegenheit und schicken Justin rechts die Linie runter. Es folgt die Flanke ins Zentrum, die Vardy im Duell mit Maguire nicht ganz erreichen kann.

2 Sofort die Großchance für United! Bruno Fernandes schaut am linken Sechzehner-Eck kurz hoch und chippt den Ball dann butterweich vor die Kiste. Rashford steht am rechten Pfosten direkt vor Schmeichel und köpft aus kurzer Distanz drüber! Den kann man auch machen...

1 Der Boxing Day läuft! Manchester United trägt heute das rote Trikot, Leicester City läuft in blauen Jerseys auf.

1 Spielbeginn

Leicester kassierte vier der fünf Saisonniederlagen zu Hause im eigenen Stadion. Und jetzt kommt die Auswärtsmacht Manchester United. Wie schlagen sich die Foxes gegen die Red Devils? Gleich erfahren wir mehr!

Bei ihren Startaufstellungen setzen beide Trainer heute auf das bewährte Liga-Personal. Leicester-Coach Brendan Rodgers nimmt gar keinen Wechsel vor und Ole Gunne Solskjær muss nur einmal verletzungsbedingt rotieren: Für den angeschlagenen Aaron Wan-Bissaka läuft Eric Bailly auf.

Während die Foxes so ein bisschen an das irre Meisterjahr 2026 erinnern, ist auch Manchester United nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Leipzig wieder auf Kurs. Die Red Devils feierten gegen Sheffield und Leeds zuletzt zwei Siege am Stück und gewannen einen Tag vor Heiligabend auch im Ligapokal gegen Everton. In Leicester will die Elf von Ole Gunnar Solskjær vor allem an die starke Auswärtsform anknüpfen: United gewann bisher alle sechs Auswärtsspiele der Saison und hat saisonübergreifend sogar einen Lauf von zehn Auswärtssiegen.

Für Leicester City läuft die spezielle Saison unter Corona-Bedingungen bisher sehr erfreulich. Die Foxes mischen etwas überraschend im Titelkampf mit und sind aktuell erster Verfolger von Meister Liverpool. „Wir wollen unsere Fans in dieser schweren Zeit glücklich machen“ sagte Leicester-Trainer Brendan Rodgers im Weihnachtsbrief auf der Vereinshomepage. Die Foxes legten über die Festtage im neuen Trainingszentrum sogar Sondereinheiten ein und trainierten an Heiligabend sowie am Weihnachts-Morgen. „Umso länger wir zusammen sind, desto mehr wachsen wir als Team“, erklärte Rodgers.