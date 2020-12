69 Firmino kann Darlows Fehler nicht bestrafen! Nachdem sich der NUFC-Keeper bei einer Gästeecke von der rechten Fahne verschätzt und den Ball an der mittigen Fünferkante verpasst hat, will der Brasilianer vor dem langen Pfosten aus fünf Metern in den halbleeren Kasten köpfen. Er nickt jedoch knapp am linken Pfosten vorbei.

68 Einwechslung bei Liverpool FC: Georginio Wijnaldum

68 Auswechslung bei Liverpool FC: Curtis Jones

66 Einwechslung bei Newcastle United: Miguel Almirón

66 Auswechslung bei Newcastle United: Jacob Murphy

66 Salah mit der nächsten hundertprozentigen Chance! Der Ägypter wird im Rahmen eines schnellen Gegenstoßes durch Firmino steil in den halbrechten Raum geschickt. Er taucht frei vor Darlow auf, schiebt die Kugel aber aus 14 Metern knapp links am Kasten vorbei.

65 Gelbe Karte für James Milner (Liverpool FC)

Milner lässt Joelinton im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo über die Klinge springen.

64 Infolge eines kurz ausgeführten Freistoßes im linken Halbfeld flankt Robertson zwar in Richtung Elfmeterpunkt. Schär steht genau richtig und nickt das Leder vor Salah aus der Gefahrenzone.

61 Newcastle liefert auch nach einer guten Stunde eine sehr ordentliche Partie gegen den Meister ab, bietet ihm am und im eigenen Sechzehner weiterhin nur wenige Räume an. Der erste Punktgewinn gegen die Reds seit Oktober 2017 ist nur noch eine halbe Stunde entfernt.

58 Liverpool zieht die Zügel wieder an, erhöht das Tempo in seinen Kombinationen. Zudem sorgen die Gäste mit präzisen Flugbällen in den gegnerischen Sechzehner für Gefahr.

55 Mané an das Außennetz! Der Senegalese nickt nach Alexander-Arnolds Eckstoßausführung von der rechten Fahne vom kurzen Fünfereck auf die kurze Ecke. Das Leder rauscht Zentimeter am Pfosten vorbei.

52 Die ersten Minuten nach der Pause sind aufgrund sehr zerfahren. Newcastle kann die Kräfteverhältnisse wieder deutlich ausgeglichener gestalten, als in der Schlussphase des ersten Durchgangs.

49 Gelbe Karte für Fabinho (Liverpool FC)

Fabinho lässt Yedlin auflaufen, der sich gerade mit hohem Tempo auf dem Weg in Richtung der ungeordneten Gästeabwehr befindet. Referee Tierney zückt die Gelbe Karte.

48 Weder Steve Bruce noch Jürgen Klopp haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im St James‘ Park! Die Klopp-Truppe hat sehr verhaltene erste 25 Minute hingelegt, wurde hierfür aber nicht bestraft. Newcastles Pressingmethoden waren in der Folge seltener effektiv, wodurch der Favorit immer mehr Kontrolle ausüben konnte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der jahresabschließenden Premier-League-Partie zwischen dem Newcastle United FC und dem Liverpool FC. Die Magpies erwischten den deutlich besseren Start und kamen durch Wilson zu ersten Gelegenheiten (7., 14.). Die Reds verzeichneten zunächst nur ganz wenige Ballkontakte im letzten Felddrittel und zeigten jenseits der Mittellinie erst nach einer guten halben Stunde etwas mehr Präsenz. Diese Steigerung wandelten sie in der 36. Minute zu einer ersten sehr guten Chance um, die Salah aber ungenutzt ließ. In der Schlussphase war der Meister das zielstrebigere Team und erarbeitete sich durch Firmino in der Nachspielzeit eine weitere Möglichkeit der höchsten Kategorie. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Firmino mit der zweiten sehr guten Chance der Reds! Nach Robertsons scharfer Hereingabe von der linken Außenbahn nickt der Brasilianer aus zentralen elf Metern wuchtig auf die obere halblinke Ecke. Darlow verhindert den Einschlag mit einer tollen Flugeinlage.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

42 Nach einem Doppelpass mit Firmino gelangt Salah über halblinks vor die letzte gegnerische Linie, klebt dann aber mangels Anspielstation zu lange am Ball und wird durch Schär gestoppt.

41 Murphy probiert sein Glück aus halbrechten 17 Metern. Sein Schuss auf die kurze Ecke ist mangels hoher Geschwindigkeit leichte Beute für Gästekeeper Alisson.

39 Ganz allmählich hat Liverpool in den letzten Minuten die Kontrolle übernommen, ist nun in fast allen Bereichen deutlich schneller unterwegs als zuvor. Belohnt sich der Meister noch vor dem Kabinengang mit dem Treffer?

36 Salah mit der Riesenchance zur Gästeführung! Nach einem Flugball Hendersons auf den Elfmeterpunkt hat der Ägpyter nach schwieriger Annahme nur noch den herausstürmenden Darlow vor sich. Er will unten links einschieben, doch der Torhüter lenkt das Leder mit der rechten Hand um den Pfosten.

34 Hayden nimmt infolge eines Ritchie-Passes von der linken Außenbahn aus zentralen 19 Metern Maß. Mit dem rechten Innenrist setzt er das Leder nicht weit am linken Pfosten vorbei; Alisson wäre aber wohl zur Stelle gewesen.

31 Robertson schlägt eine Ecke von der linken Fahne, die Mané herausgeholt hat, viel zu nahe an den Heimkasten. Darlow macht einen Schritt nach vorne und pflückt das Spielgerät aus der Luft.

29 Liverpool kann die Kugel erstmals länger in den eigenen Reihen halten und geordnet die Mittellinie überqueren. Newcastle arbeitet aber sehr konzentriert gegen den Ball und verhindert, dass die Reds zwischen den Linien auftauchen.

26 Nach Robertsons hoher Verlagerung aus dem linken Halbfeld auf die rechte Strafraumseite will Alexander-Arnold für Mané ablegen, doch der für das Zentrum vorgesehene Pass landet direkt in den Händen des NUFC-Torhüters Darlow.

24 Die Klopp-Truppe ist immer noch nicht richtig in diesem Match angekommen. Newcastle hält den Meister in dessen Hälfte, sorgt durch konsequent hohes Pressing für viele Aufbauprobleme beim Gast.

21 Der Schotte ist zurück auf dem Rasen und treibt das Leder direkt im Rahmen eines Konters mit viel Tempo über die linke Seite nach vorne. Seine Flanke auf die rechte Sechzehnerseite ist zu hoch angesetzt für Salah und Henderson.

19 Robertson ist mit dem linken Fuß umgeknickt und muss auf dem Rasen behandelt werden. Dem Reds droht in ihrer Abwehrabteilung der nächste Ausfall.

17 Milner aus der zweiten Reihe! Nachdem Fernández eine Flanke vom rechten Flügel in den zentralen Bereich vor den Sechzehner geklärt hat, zieht der LFC-Profi mit der sieben auf dem Rücken aus 20 Metern mit dem linken Fuß direkt ab. Darlow packt in der halbrechten Ecke sicher zu.

14 Wilson mit der zweiten Chance Newcastles! Der aus dem Mittelfeld mit einem steilen Anspiel in den halblinken Offensivkorridor geschickte Neuzugang aus Bournemouth kann die Kugel zunächst gegen Phillips behauptet und dem Ex-Stuttgarter dann unweit der Grundlinie im Sechzehner entweichen. Aus spitzem Winkel zieht er ab; Fabinho bekommt im letzten Moment den rechten Fuß dazwischen.

12 Gelbe Karte für Ciaran Clark (Newcastle United)

Clark hält den durchstartenden Milner fest, um eine Unterzahlsituation zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht die erste Verwarnung der Partie nach sich.

10 Mit zwei Ecken gelingt dem Favoriten der erste längere Ausflug an den gegnerischen Sechzehner. Er verpasst es aber, der Heimabwehr größere Probleme zu bereiten.

7 Wieder wird es nach einem ruhenden Ball gefährlich! Wilson befördert eine Freistoßflanke vom rechten Flügel aus halblinken 13 Metern per Stirn in Richtung langer Ecke. Das Spielgerät verfehlt das Aluminium nur knapp.

4 Nach der Ausführung von der rechten Fahne kommt Ex-Hoffenheimer Joelinton gut sechs Meter vor dem langen Pfosten per Kopf zum Abschluss. Er erwischt den Ball aber nicht richtig und verlängert ihn deutlich links neben den Kasten.

3 Wilson taucht auf der tiefen rechten Außenbahn auf und will eigentlich vor den Kasten flanken. Die Kugel segelt aber direkt auf die kurze Ecke. Alisson kommt gerade noch rechtzeitig und lenkt die Kugel mit der linken Hand zur Ecke ab.

1 Newcastle gegen Liverpool – das letzte Premier-League-Match vor dem Jahreswechsel ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Reds, die die jüngsten fünf Vergleiche mit Newcastle allesamt für sich entschieden und die nur in vier ihrer letzten 13 Auswärtsspiele in der Premier League triumphierten, stellt Coach Jürgen Klopp nach dem 1:1 gegen West Bromwich Albion zweimal um. Anstelle von Matip (Adduktorenprobleme) und Wijnaldum (Bank) beginnen Phillips und Milner.

Auf Seiten der Magpies, die seit Juni in elf Heimspielen nicht mehr ohne Gegentor sind und die nur zwei ihrer letzten 17 Jahresendspiele gewannen, hat Trainer Steve Bruce im Vergleich zur 0:2-Auswärtspleite beim Manchester City FC eine personelle Änderung vorgenommen. Wilson verdrängt Almirón auf die Bank.

Für den Liverpool FC geht morgen ein besonderes Jahr zu Ende, schließlich konnte die erste nationale Meisterschaft seit 30 Jahren gefeiert werden. Nach 15 Spieltagen sind die Reds auf einem guten Weg zur Titelverteidigung, sind sie doch aktuell mindestens zwei Punkte besser als die Konkurrenz. Am Sonntag gab es allerdings einen ärgerlichen Punktverlust, reichte es im Heimspiel gegen West Bromwich Albion nach früher Führung doch nur zu einem 1:1-Remis.

Der Newcastle United FC war mit zwei Siegen vielversprechend in die Adventszeit gestartet, doch mit nur einem Punkt aus den jüngsten drei Begegnungen gab es zuletzt wenig Grund zur Freude. So folgte der 2:5-Auswärtsniederlage beim Leeds United FC mageres ein 1:1-Heimunentschieden gegen den Fulham FC, in dem die Magpies den Sieg trotz halbstündiger Überzahl verpassten. Am Boxing Day unterlagen sie wenig überraschend mit 0:2 beim Manchester City FC.

Nachdem das für 19 Uhr angesetzte Spiel zwischen dem Tottenham Hotspur FC und dem Fulham FC wegen neuer Coronafälle im Lager des Aufsteigers kurzfristig ausgefallen ist, hält der Tag vor Silvester nur noch das Spätspiel zwischen dem Newcastle United FC und dem Liverpool FC bereit. Während die Magpies das Polster auf die Abstiegszone vergrößern wollen, können die Reds ihre Verfolger an der Tabellenspitze auf fünf Zähler distanzieren.