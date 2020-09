35 Die Schanzer überlassen dem KFC nach dem Führungstreffer mehr und mehr die Spielkontrolle und fokussieren sich auf die Defensive. Bislang wissen die Krefelder daraus noch kein Kapital zu schlagen.

32 Zum wiederholten Male arbeitet Kutschke defensiv mit. 20 Meter vor dem eigenen Tor verhindert er mit einem schönen Tackling den möglichen Abschluss von Mörschel.

29 Gelbe Karte für Tim Albutat (KFC Uerdingen 05)

Nächste Verwarnung für die Krefelder. Diesmal erwischt es Albutat, der Kutschke im Mittelfeld von hinten umräumt.

25 Tooor für FC Ingolstadt 04, 1:0 durch Maximilian Beister

Im Anschluss an den fälligen Freistoß geht Ingolstadt in Führung! Die Hereingabe auf den zweiten Pfosten segelt an allen vorbei, kurz bevor der Ball im Toraus landet grätscht Paulsen das Leder zurück in die Mitte. Am Fünfer steht Beister dann völlig alleine und schiebt mühelos zum 1:0 ein.

23 Gelbe Karte für Gino Fechner (KFC Uerdingen 05)

Elva legt sich das Leder auf der linken Seite im Sprint an Fechner vorbei. Der Uerdinger stoppt den Flügelspieler darauf hin per Grätsche. Klare Sache, Gelb.

22 Das Spielgeschehen ist mittlerweile deutlich ausgeglichener. Nach der starken Anfangsphase der Gastgeber fanden die Gäste nicht zuletzt nach der Doppelchance in der 12. Minute mehr und mehr in die Partie.

19 Starke Aktion von Feigenspan, der sich auf der rechten Seite gegen vier Ingolstädter durchsetzt. Bevor er allerdings zur Hereingabe ansetzen kann, ist Schröck zur Stelle und knöpft ihm das Spielgerät ab.

17 Einen langen Ball von Paulsen legt Kutschke per Kopf auf Beister ab. Der Flügelstürmer nimmt den Ball aus knapp 30 Metern zentraler Position per Volley. Sein Abschluss fliegt aber zwei Meter links vorbei.

15 Gelbe Karte für Adriano Grimaldi (KFC Uerdingen 05)

Grimaldi wird über die linke Seite ins Laufduell mit Schröck geschickt. Nach einem kleinen Schubser entscheidet der Referee auf Offensivfoul. Der Stürmer regt sich über die Entscheidung heftig auf und wird deshalb verwarnt.

12 Doppelchance für Uerdingen zur Führung! Über links kombinieren sich die Krefelder schön in den Strafraum. Grimaldi legt letztlich für Dorda auf, der aus knapp elf Metern von links den Abschluss sucht. Buntić kann den zentralen Abschluss parieren. Der Abpraller landet dann am Sechzehner bei Mörschel, der direkt abzieht und den linken Pfosten trifft.

10 Jetzt zeigen sich auch mal die Gäste in der Offensive. Traorè kommt über rechts und sucht Grimaldi im Zentrum, aber Schröck passt auf und kann die Hereingabe klären.

6 Beister schickt Kutschke aus dem Mittelfeld in Richtung KFC-Strafraum. Velkov und Königshofer sind sich nicht wirklich einig, wer den Ball klären soll. Letztlich befördert der Innenverteidiger das Leder ins Seitenaus.

5 Die Schanzer machen in den ersten Minuten ordentlich Druck. Die Gäste sind noch nicht wirklich im Spiel.

1 Erster gefährlicher Abschluss des Spiels. Der KFC verliert den Ball in der eigenen Hälfte. Maximilian Beister schaltet am schnellsten und probiert es aus knapp 30 Metern, der Flachschuss geht aber links am Tor vorbei.

1 Die Partie läuft! Uerdingen hat in weißen Trikots angestoßen, Ingolstadt ist in roten Jerseys unterwegs.

1 Spielbeginn

Für den KFC steht heute hingegen das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Stefan Krämer setzt dabei auf frisches Blut und vertraut insgesamt sieben Neuzugängen in der Startelf. Lediglich Lukas Königshofer, Christian Dorda, Adriano Grimaldi sowie Ali Ibrahimaj waren auch letzte Saison schon für die Krefelder aktiv.

Im Vergleich zum Pokalaus gegen Düsseldorf ändert FCI-Coach Tomas Oral seine Startelf auf zwei Positionen. Für Nico Antonitsch rückt Maximilian Beister in die Anfangsformation. Außerdem kehrt Sturmtank Stefan Kutschke in die erste Elf zurück. Dafür muss Justin Butler auf der Bank Platz nehmen.

Im Pokal waren die Krefelder auf der anderen Seite nicht vertreten. Seit dem erfolgreichen Test gegen den FC Schalke 04 (3:1) gab es von ihnen nur noch eine Partie bei Mitkonkurrent Viktoria Köln (0:0) zu bestaunen. So ganz klar ist noch nicht, wie der ambitionierte Klub in diesem Jahr einzuschätzen ist. Kurz vor Beginn des ersten Pflichtspiels verpflichteten sie für die Offensive in Anbetracht der hochgesteckten Ziele mit Muhammed Kiprit von Hertha BSC noch eine weitere Alternative und wollen so den Angriff nach oben starten.

Nach dem Fast-Aufstieg ist vor der neuen Saison. Mit diesem Motto dürften die Schanzer erneut als Mitfavorit in das Rennen um die ersten drei Plätze gehen. Dabei können sie sich bereits jetzt unfreiwillig voll und ganz um den Ligaalltag kümmern. In der ersten Runde des DFB-Pokals unterlagen sie zuhause zwar unglücklich, letztlich aber nicht ganz unverdient Zweitligist Fortuna Düsseldorf (0:1).