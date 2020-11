Da ist Duisburg mal! Über Scepanik und Engin geht es gradlinig in den Strafraum, letzterer bleibt an Keeper Brüseke hängen und holt eine Ecke raus. Wenigstens Engin versucht hier, hohes Tempo zu erzeugen und Optionen zu bieten.

Tooor für SC Verl, 0:1 durch Kasim Rabihic Der Aufsteiger geht verdient in Führung! Rabihic führt eine Ecke von rechts selbst aus und spielt einen Doppelpass mit Yildirim. Der Flügelstürmer zieht dynamisch in den Sechzehner, wird nicht gestört und vollendet mit links flach ins lange Eck. Das war viel zu einfach und die Quittung für den harmlosen Beginn der Zebras.

Stoppelkamp treibt den ersten Konter an und setzt Engin ein, der sich im gegnerischen Strafraum aber für einen Schlenker zu viel entscheidet und dann am Gegenspieler hängen bleibt. Es war der erste gute Angriff der Hausherren, die ansonsten zumeist in der Defensive beschäftigt sind.

Gelbe Karte für Wilson Kamavuaka (MSV Duisburg) Sehr frühe Verwarnung für den Mittelfeldspieler, der Schwermann schmerzhaft in die Hacken rutscht. Es war das erste Foul des Kongolesen, die Gelbe geht aufgrund der Härte des Einsteigens aber in Ordnung.

Das Spiel läuft! Der MSV tritt in weiß und blau an, Verl trägt komplett schwarz.

Schiedsrichter Dr. Robert Kampka pfeift die Begegnung in wenigen Minuten an. Dann beginnt der 11. Spieltag!

Der Blick auf die Tabelle und die aktuelle Form der Duisburger sprechen also für Verl. Der MSV-Kader sollte allerdings die Qualität haben, aus dem derzeitigen Loch wieder herauszukommen. Wird der Schalter nicht mehr zeitnah umgelegt, dürfte es bei den Zebras ein sehr ungemütlicher Winter werden. Deutlich weniger Druck lastet also auf den Verler Schultern, die nach der Corona-Pause erstmal wieder ihren Rhythmus finden müssen.

Es wird ein Duell der Gegensätze. Verl absolvierte gegen Lübeck das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause, im bislang einzigen Spiel im November gab es eine Last-Minute-Niederlage (1:2). Ende Oktober setzte der Aufsteiger mit Siegen gegen Saarbrücken und Magdeburg dicke Ausrufezeichen. Heute probiert es Guerino Capretti mit einer Umstellung in der Startelf: In der Offensive beginnt Aygün Yildirim statt Berkan Taz. Top-Scorer Zlatko Janjić ist auch gegen den MSV das Herzstück des Verler Systems.

Für die Duisburger steht das dritte Spiel in sechs Tagen an, das 0:0 gegen den Hallescher FC war die vierte Partie ohne Sieg in Folge. Trainer Gino Lettieri baut daher in seinem zweiten Einsatz seit der Rückkehr zum MSV die Startaufstellung auf vier Positionen um. Arnold Budimbu, Sinan Karweina und Vincent Vermeij müssen auf die Bank, Maximilian Sauer fehlt heute. Dafür beginnen Dominik Schmidt, Ahmet Engin, Moritz Stoppelkamp und Orhan Ademi. Vor allem offensiv brauchen die Zebras neue Impulse, um aus dem Tabellenkeller raus zu kommen.