Mittlerweile ist festzustellen, dass zumindest keine Pfützen auf dem Platz stehen. Der Ball wird in seinem Lauf also nicht beeinträchtigt. So schaut das schon nach einigermaßen regulären Verhältnissen aus. Natürlich werden die Spieler den Rasen während der 90 Minuten kräftig umpflügen.

Von den letzten sechs Partien verlor der SV Meppen lediglich eine, feierte darüber hinaus vier 2:0-Siege - so auch zuletzt am Samstag in Lübeck. Und da sich ein 0:0 in Magdeburg hinzugesellte, blieb die Mannschaft in den fünf Begegnungen ohne jeglichen Gegentreffer. Die angesprochene Pleite allerdings fingen sich die Männer von Torsten Frings vor genau einer Woche zu Hause gegen den FSV Zwickau ein. Damit endete eine Serie von drei Heim-Dreiern in Folge. Türkgücü landete am Sonntag einen 1:0-Erfolg in Verl und beendete damit eine Serie von fünf sieglosen Partien, von denen die letzten drei ohne eigenen Torerfolg verloren wurden. Auswärts waren die Münchener zuvor drei Spiele lang ohne drei Punkte geblieben.