1 Los geht's bei Kölner Schnee am Ostermontag! Die Gastgeber in Rot, die Gäste heute ganz in Weiß.

1 Spielbeginn

Entsprechend der Siegesserie nimmt Olaf Janßen kaum Veränderungen vor - lediglich Jeremias Lorch beginnt für Maximilian Rossmann im Mittelfeld. Die Hachinger setzen Luca Marseiler und Dominik Stroh-Engel auf die Bank und bringen dafür Paul Grauschopf und Stephan Hain.

"Wir kennen natürlich die Situation des Gegners. Für mich sind sie oft unter Wert geschlagen worden und haben jetzt viel zu wenig Punkte auf dem Konto. Das wird eine Mannschaft sein, die um ihr Leben rennen wird, die weiß, sie braucht so viele Siege wie möglich aus den letzten neun Spielen, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Von daher wird es ein total anderes Spiel", so Viktoria-Übungsleiter Olaf Janßen, der mit seiner Elf in den letzten Wochen oft die Außenseiterrolle eingenommen hatte, heute aber als Favorit ins Spiel geht und sich an diese neue Situation erstmal gewöhnen muss.

Ganz anders die Ausgangsposition im Osten Kölns: Die Viktoria hat die letzten vier Partien in der 3. Liga gewonnen und will gegen das Schlusslicht seine beeindruckende Siegesserie fortsetzen. Die akute Abstiegsgefahr ist damit auch vorerst gebannt, aktuell trennen die Kölner sechs Punkte vom ersten Abstiegsrang, mit einem Sieg würde man sogar am oberen Tabellendrittel schnuppern. Der Frühling ist also endgültig angekommen bei den Rot-Schwarzen, die im "verflixten" zweiten Drittligajahr weiterhin eine gute Figur in der Liga abgeben.

Einmal mehr heißt es "Endspiel" für Unterhaching in dieser Drittligasaison. Die Münchner Vorstädter konnten aus 14 Spielen im Jahr 2021 erst vier Pünktchen sammeln und stehen seit Wochen mit dem Rücken zur Wand. Allmählich wird es auch rechnerisch immer enger für die Hachinger, die in den letzten Jahren auch immer mal wieder ans Tor zur Zweiten Liga klopften. Nun scheint die bittere Realität Regionalliga ab dem Sommer immer näher zu rücken. Coach Arie van Lent steht aber nach wie vor zu seinem Klub: „Ich schließe nicht aus, mit Haching in die vierte Liga zu gehen. Erste Gespräche haben schon stattgefunden, aber jetzt konzentrieren wir uns erst einmal darauf, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, aber die aktuelle Tabelle lügt natürlich nicht.“