12

Verl fordert Elfmeter! Die Bayern bekommen im Sechzehner den Ball nicht weg und plötzlich liegt die Kugel vor Schikowski in kürzester Entfernung zum Kasten. Feldhahn geht in den Zweikampf und hindert den Stürmer so am Abschluss. Der meint, er wäre getroffen worden und reklamiert Strafstoß.