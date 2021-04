45 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten steht es zwischen Zwickau und Viktoria Köln nach wie vor 0:0. Die Kölner übernahmen in den ersten 25 Minuten die Initiative, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Zwickau wurde dann aber plötzlich stärker und hatte mehrere Gelegenheiten in Führung zu gehen. Schröter und Könnecke hatten auf Seiten der Schwäne die dicksten Gelegenheiten auf 1:0 zu stellen. Viktoria-Coach Janßen muss seinem Team die richtigen Worte für die zweite Hälfte mitgeben, um den gierigen Schwänen etwas entgegenzusetzen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Wieder Schröter! Der Topscorer spielt auf Rechts einen schnellen Doppelpass mit Kollege Starke und bricht rechts in den Strafraum. Sein Abschluss aus zehn Metern zischt wieder knapp am linken Pfosten vorbei!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Die Kölner haben aber die Sturm und Drangphase der Schwäne zunächst überstanden und erkämpfen sich wieder mehr Spielanteile.

43 Zwickau variiert bereits in der ersten Hälfte öfter im Pressingansatz. Die Viktoria kann sich nicht auf die Zwickauer einstellen, weil diese mal ganz früh oder erst sehr spät überfallartig draufgehen.

42 Coskun bricht auf Links mal wieder durch und flankt an das Fünfereck, wo Schikora die Murmel mit der Brust ungefährlich ins Toraus lenkt.

41 Insbesondere die Mittelfeldmänner der Kölner müssen schleunigst ihre Ballverluste in den Griff bekommen. Die Viktoria lädt die Gastgeber regelmäßig zu Gegenstößen ein.

40 Die Viktoria aus Köln hat sich den Schneid mittlerweile gänzlich abkaufen lassen. Zwickau macht weiter Dampf und könnte schon in Führung liegen.

38 Wunderlich verliert das Leder im Vorwärtsgang an Schikora, der direkt in die Spitze nach Rechts in den Lauf von Schröter gibt. Dieser kann frei in den Strafraum laufen und knallt dann aber mit rechts aus 14 Metern erneut links neben das Gehäuse!

37 Miatke tankt sich links an Koronkiewicz vorbei, führt die Kugel aber währenddessen schon hinter der Seitenlinie, wodurch es einen Einwurf für Köln gibt.

36 Jetzt schaffen es die Domstädter immerhin einmal, die Kugel wieder zu sichern und die Gastgeber etwas zurückzudrängen.

35 Die Schwäne lassen die Flügel gewaltig flattern. In den letzten Minuten kann man wirklich von einem Powerplay der Zwickauer spielen. Die Kölner sind verzweifelt bemüht um Ruhe.

34 Starke wird 20 Meter vor dem Tor von Klefisch zu Fall gebracht. Der Gefoulte persönlich übernimmt den Freistoß, der indirekt ausgeführt in der Mauer hängen bleibt.

32 Oh je, oh je! Holthaus will unter Druck zurück zu Mielitz geben, übersieht aber das der Keeper rechts neben dem Kasten steht. Der Rückpass wird fast zum Eigentor und fliegt knapp neben dem linken Pfosten vorbei!

31 Zwickau wurde durch diese hundertprozentige Gelegenheit wachgeküsst und spielt jetzt weiter mutig nach vorne. Die Kölner haben ihre Linie etwas verloren.

29 Das muss die Führung für Zwickau sein! Könnecke erobert die Kugel in der eigenen Hälfte und leitet den schnellen Konter ein, indem er den Ball nach Linksaußen in den Lauf von Coskun, der mit etwas Glück links in den Strafraum an Koronkiewicz vorbeistolpert. Dort legt er wieder quer auf Könnecke, der die Kugel frei aus neun Metern links neben den Pfosten setzt!

28 Starke kommt direkt wieder an die Kugel und flankt hoch in den Strafraum, wo die Murmel am zweiten Pfosten sicher in den Händen von Mielitz landet.

28 Lorch und Fritz nehmen Starke auf Höhe der Mittellinie in die Mange und bringen den Zwickauer im Verbund zu Fall - Freistoß.

27 Die Keeper beklagen sich bisher nicht aufgrund zu viel Arbeit. Torannäherungen gab es im Grunde noch gar nicht, die Partie findet zumeist zwischen den Sechzehnern statt.

25 Plötzlich wird es laut im Stadion, aber nicht aufgrund eines Treffers oder einer Torchance, sondern weil neben dem Stadion eine Maschine angeworfen wurde.

24 Godinho merkt man die fehlende Spielpraxis an. Der Ersatzverteidiger macht bisher eher mit Ballverlusten und hektischen Zuspielen auf sich aufmerksam.

23 Die Zwickauer ziehen sich jetzt ganz weit in die eigene Hälfte zurück. Sie gehen die Kölner bis 40 Meter vor dem Tor gar nicht an und lassen der Viktoria bis dahin freie Hand.

21 Godinho, der für Stanic spontan eingesprungen ist, verliert die Murmel vor dem eigenen Strafraum an Wunderlich, dessen Weitergabe zu Risse aber wieder vom guten Gegenpressing der Schwäne unterbunden wird.

20 Die Kölner müssen sich wahrlich in Geduld üben. Die Schwäne agieren extrem diszipliniert und lauern auf schnelle Gegenstöße.

18 Holthaus findet Bunjaku mit einer Mischung aus Befreiungsschlag und gezielter Flugball auf der linken Seite. Der Altmeister wird aber prompt vom Pfiff des Schiris gestoppt - Abseits.

17 Das Kölner Aufbauspiel funktioniert eigentlich sehr gut. Die Viktoria kombiniert sich sicher über Lorch und Klefisch über das Zentrum nach vorne, wo allerdings die Außenspieler kaum in Szene gesetzt werden können.

16 Die beiden Defensivverbünde machen ihren Job bis hierhin sehr gut. Die offensiven Akzente werden meist weit vor dem Strafraum zum Erliegen gebracht.

14 Coskun fängt einen Pass an der Mittellinie ab und gibt gedankenschnell in die Spitze weiter, wo Schröter das steile Zuspiel aber nicht vor Gegenspieler Fritz erreicht. So könnte es für die Zwickauer aber nach vorne funktionieren.

13 Die Viktoria versucht das Zepter in der Partie in die Hand zu nehmen. Die Janßen-Elf lässt die Schwäne immer seltener in den Genuss der Kugel kommen.

11 Schikora läuft Handle auf der linken Seite hinten in die Haxen und bringt den Kölner zu Fall. Schiri Schwengers entscheidet korrekt auf Freistoß, der von den Höhenbergern kurz ausgeführt wird.

11 Die ganz großen Torchancen gab es noch nicht, beide Mannschaften sind aber bemüht, sich Stück für Stück dem ersten Treffer anzunähern.

10 Schröter zieht von links ins Zentrum und findet Miatke auf der anderen Seite. Dieser flankt die Murmel wiederum genau zurück an den Strafraumrand auf den Kopf von Schröter, der das Spielgerät deutlich links neben den Kasten setzt.

9 Wunderlich darf einen Freistoß aus 25 Metern halblinks übernehmen und knallt das Leder mit rechts weit über die Latte.

8 Eine gut gedachte Spielverlagerung von Klefisch aus dem Zentrum nach Linksaußen wird von Schröter unterbunden, indem der Außenspieler die Murmel mit links vor Risse herunterpflückt.

6 Wunderlich schlägt die erste Ecke von links scharf auf den zweiten Pfosten, wo Schultz aus zehn Metern zum Kopfball kommt. Die Kugel flattert knapp neben den linken Pfosten!

6 Der Ball rollt wieder, Frick muss aber draußen kurz behandelt werden. Die Schwäne sind demnach kurz in Unterzahl.

5 Gelbe Karte für Albert Bunjaku (Viktoria Köln)

Schiri Schwengers hat sich aufgrund der sichtbaren Folgen des übereifrigen Einsatzes von Bunjaku doch zu einer gelben Karte entschlossen.

4 Bunjaku rächt sich direkt an Frick und fährt im Luftzweikampf gegen den Innenverteidiger seinen Ellenbogen aus. Frick bleibt liegen und hat sogar eine kleine Platzwunde am Kopf. Das Spiel ist vorerst unterbrochen.

3 Bunjaku liegt bei seinem Startelfdebüt unter Janßen nach einem Zweikampf mit Frick auf Höhe der Mittellinie gleich mal am Boden. Der 37-Jährige schüttelt sich kurz und steht dann wieder auf den Beinen.

2 Beide Teams fangen zunächst etwas verhalten an und tasten sich ab. Die Zuspiele in die Spitze finden auf beiden Seiten noch keinen Mitspieler.

1 Platzwart Jimmy hat vor dem Spiel noch sein Bestes gegeben, weshalb Schiri Patrick Schwengers die Partie jetzt anpfeift! Die Schwäne spielen im klassischen rot-weiß, die Kölner sind ganz in schwarz gekleidet. Los geht's!

1 Spielbeginn

Es ist generell schwierig eine ausgeglichenere Zwischenbilanz als der FSV Zwickau aufzuweisen. Die Schwäne haben nach 30 Spielen je elf Siege, elf Niederlagen und acht Unentschieden. Außerdem ist auch das Torverhältnis mit 38:38 ein Nullsummenspiel. Einzig die Heim- und Auswärtsausbeute ist nicht gleichwertig. Die Sachsen schneiden vor allem im eigenen Stadion nicht ideal ab und stehen in der Heimtabelle nur auf Rang 16. Das dürfte vor allem den Gästen aus Köln Hoffnung machen.

Erst zum vierten Mal treffen diese beiden Mannschaften aufeinander und bislang ist die Bilanz sehr ausgeglichen. Jedes Team konnte ein Duell für sich entscheiden, während die letzte Partie, das Hinspiel, 1:1-Unentschieden endete. Die Treffer fielen beide extrem spät, indem Schröter und Thiele jeweils einen Elfmeter für ihre Truppe versenkten. Die Ausgeglichenheit zeigt sich außerdem auch in der Tabelle. Dort liegen die Kölner und die Sachsen lediglich von einem Punkt getrennt auf den Plätzen Zehn und Neun. Mit einem Sieg könnte sich ein Team vermutlich endgültig von allen Abstiegssorgen entledigen.

Bei den Gästen aus dem Kölner Stadtteil Höhenberg vertraut Coach Olaf Janßen seinem angestammten Personal, das vor einer Woche einen Punkt bei Schlusslicht Unterhaching geholt hatte. Einzig der gesperrte Timmy Thiele und Top-Scorer Lucas Cueto können heute nicht mitwirken, wodurch sich eine Chance für die Routiniers Marcel Risse und Albert Bunjaku bietet. Ansonsten bleibt die Aufstellung im 4-2-3-1 aber unverändert.

Bei den Schwänen aus Zwickau, die unter der Woche im Nachholspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern durch einen Last-Minute-Treffer von Stanić zu einem 2:2-Unentschieden gekommen sind, nimmt Trainer Enochs nach der englischen Woche drei Veränderungen in seiner Startelf vor. Für Drinkuth, Jensen und Torschütze Stanić stehen Miatke, Könnecke und Godinho von Beginn an auf dem Rasen. Altmeister König steht nach seiner frischen Vertragsverlängerung um ein Jahr wie gewohnt im Sturm.