41 Der SV Meppen setzt sich nach längerer Zeit mal wieder in der Hälfte des KFC fest, ohne dabei die entscheidende Idee für einen Pass in die Gefahrenzone zu haben. Am Ende landet die Kugel nach einem Einwurf im Aus. Es gibt Abstoß für Uerdingen.

38 Wieder probiert es Feigenspan für die Uerdinger aus der Distanz, schießt die Kugel aus 25 Metern allerdings Richtung Tribüne.

35 Pusch flankt einen Freistoß von der linken Seite aus 35 Metern in den Sechzehner. Die Kugel fliegt an Freund und Feind vorbei und landet am hinteren Pfosten bei Kiprit, der es aus spitzem Winkel direkt versucht. Aber Plogmann ist auf der Hut und fängt den Ball.

34 Die Gäste vertrauen weiterhin auf ihr Konterspiel, das die Blau-Roten aber bislang gut zu unterbinden wissen. Auf der anderen Seite schaffen es die Hausherren aber auch selbst nicht, sich klare Torchancen zu erspielen.

31 Der gerade erwähnte Pusch schickt Dorda auf der linken Seite Richtung Grundlinie, der die Übersicht für den an der Strafraumkante freistehenden Feigenspan hat. Seine Direktabnahme rutscht ihm jedoch etwas über den Schuh, der Ball geht rechts am Kasten vorbei.

30 Kolja Pusch reißt in seinem ersten Einsatz für den KFC schon die Zügel an sich und zeigt sich überall auf dem Platz präsent. Genau das will Stefan Krämer von ihm sehen.

27 Die Uerdinger müssen sich nach dem Rückstand erstmal schütteln. Die ersten Minuten der Partie gehörten klar den Hausherren. Seit dem Führungstreffer spielt der SVM deutlich sicherer und agiert auf Augenhöhe.

25 Dave Gnaase liegt nach einem Zweikampf mit Willi Evseev am Boden. Die Meppener spielen den Ball ins Aus, Schiedsrichter Tom Bauer ließ zuvor weiterlaufen.

22 Tooor für SV Meppen, 0:1 durch Marcus Piossek

Mehr oder weniger mit der ersten richtigen Chance netzen die Ost-Westfalen ein. Hemlein flankt von rechts relativ unbedrängt Richtung Elfmeterpunkt, wo Traorè Piossek aus den Augen verloren hat, sodass dieser per Flugkopfball ins rechte untere Eck köpft. Königshofer ist chancenlos.

21 Die Gäste zeigen sich nun auch das erste Mal im gegnerischen Sechzehner, doch Ballmert trifft die Kugel aus 15 Metern nicht richtig.

20 Gelbe Karte für Adriano Grimaldi (KFC Uerdingen 05)

Der Stürmer des KFC geht mit offener Sohle in einen Zweikampf mit Puttkammer. Obwohl er nur den Ball spielt, zeigt Bauer ihm die erste Gelbe Karte der Partie.

18 Traorè kommt über rechts frei zum flanken und findet in der Mitte Kiprit, dessen Kopfball aus zehn Metern etwas zu hoch angesetzt ist.

16 Meppen löst sich nun mal aus dem Mittelfeldpressing der Uerdinger, doch der öffnende Pass auf Rechtsaußen wird von Feigenspan geblockt. Dabei war allerdings eine Hand im Spiel.

14 Für die Blau-Roten ist es das erste Spiel seit 204 Tagen, das "Zuhause" vor Zuschauern ausgetragen wird. Und die angereisten Fans haben richtig Lust, sie feiern ihre Jungs seit Beginn der Partie lautstark an.

11 Die Hausherren haben von Beginn an mehr vom Spiel. Von den Meppenern ist bislang offensiv noch nichts zu sehen.

8 Tim Albutat sorgt fordert Luca Plogmann das erste Mal heraus. Nach einem Einwurf von Christian Dorda auf der linken Seite wird der Ball genau vor die Füße von Albutat geköpft und dieser fackelt aus gut 20 Metern nicht lange. Der Keeper des SV Meppen taucht jedoch rechtzeitig ins rechte untere Eck ab und pariert den Ball.

7 Die Anfangsphase ist zurzeit von vielen, kleineren Fouls geprägt. Es scheint, als möchten beide Mannschaften über die Physis das Spiel auf ihre Seite ziehen zu wollen.

4 Der Rasen in der Merkur Spiel-Arena sieht bereits ziemlich mitgenommen aus und gleicht eher einem Acker als einem Fußballfeld. Es bleibt abzuwarten, inwiefern dies das Spiel der beiden Mannschaften beeinträchtigt.

2 Grimaldi kommt am gegnerischen Sechzehner zum ersten Abschluss und probiert, die Kugel mit links ins lange Eck zu schlenzen. Der Schuss wird allerdings geblockt.

1 Spielbeginn

In wenigen Augenblicken wird Schiedsrichter Tom Bauer die Partie anpfeifen.

Auf der anderen Seite verändert Torsten Frings sein Team auf drei Positionen. Neben dem gesperrten Hassan Amin fehlt auch Dejan Bozic im Kader, der am letzten Spieltag für die Meppener noch getroffen hatte. Neu in der Startelf sind Christoph Hemlein, Hilal El Helwe und Jeron Al-Hazaimeh.

Der Trainer des KFC Uerdingen Stefan Krämer baut seine Mannschaft auf insgesamt vier Positionen um. Neu in der Anfangself ist zum einen der Torschütze Muhammed Kiprit, zum anderen beginnen heute Dave Gnaase, Kolja Pusch und Edvinas Girdvainis. Neuzugang Gustav Marcussen ist dagegen noch nicht im Kader.

Selbiges müssen sich die Emsländer dann wohl heute Abend erarbeiten. Das 1:3 gegen die Münchener Löwen war jedenfalls nicht dazu geeignet, sich für jede kommende Aufgabe gewappnet zu sehen. Vor allem in der Offensive zeigte die Elf von Torsten Frings noch zu wenig Ideen. Wir werden ab 19:00 Uhr sehen, ob dem neuen Trainer der Meppener für das heutige Spiel bessere eingefallen sind.

Der Auftakt in die neue Spielzeit ging für beide Teams in die Hose. Mit einem Auswärtsspiel beim nicht minder ambitionierten FC Ingolstadt hatten die Krefelder allerdings eine denkbar schwere Aufgabe. Und dass man beim 1:2 in der Schlussphase dem Ausgleich zumindest sehr nahe war, sollte doch etwas Selbstbewusstsein für das heutige "Heimspiel" in Düsseldorf geben.