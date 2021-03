Schöne Aktion von Grimaldi! Van Ooijen spitzelt ihm den Ball halbhoch in den Lauf, als Grimaldi aus fast 30 Metern einfach volley abzieht. Das ganze Spielfeld ist überrascht, doch der Ball springt zwei, drei Meter rechts vorbei.

Patrick Göbel legt sich den Ball im rechten Halbfeld zurecht und zieht das Leder scharf in den Fünfer. Boere steigt allerdings im eigenen Strafraum hoch und köpft das Leder aus der Gefahrenzone.

Kinsombi mit dem Fallrückzieher! Die Flanke von links verlängert Bünning unfreiwillig zum Uerdinger, dem der Ball bei der Annahme hoch in die Luft springt. Aus 16 Metern setzt er zum Fallrückzieher an und setzt das Ding knapp neben den linken Pfosten!

Also die erste Viertelstunde geht an die Gäste aus Krefeld. Die ganz klaren Chancen fehlen den Uerdingern zwar noch, aber das ist immer noch deutlich mehr als beim sehr defensiven SVM.

Auf der rechten Seite treibt Grimaldi die Kugel bis an den Strafraum und flankt dann flach vors Tor. Kinsombi läuft ein, aber vor ihm grätscht ein Verteidiger den Ball weg.

11

Ebenfalls über links wird Kinsombi im Strafraum angespielt, der aus spitzem Winkel in die Mitte flanken will, doch direkt in die Arme Domaschkes spielt.