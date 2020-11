45 Fazit:

Zur Pause steht es zwischen dem KFC Uerdingen und dem Sportclub Verl 0:0. Die Gastgeber erwischten den besseren Beginn in diese Partie und setzten erste Ausrufezeichen - insbesondere durch einen Abseitstreffer - in der Offensive, die zuletzt das Sorgenkind im Krefelder Spiel war. Mitte der ersten Halbzeit konnte Verl das Geschehen dann aber ausgeglichener Gestalten, sodass das Ergebnis für beide Teams bislang in Ordnung geht. Kurz vor dem Pausenpfiff musste der KFC dann doch einen Rückschlag hinnehmen, indem der offensiv aktivste Spieler Marcussen verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss. beide Trainer können insgesamt zufrieden mit ihren Teams sein, vor allem defensiv stehen sie kompakt. Nach vorne fehlt es aber jeweils an Durchschlagskraft.

45 Ende 1. Halbzeit

42 Tatsächlich geht es für Marcussen nicht weiter. Schade für den KFC, denn er zeigte sich bislang sehr aktiv im Offensivspiel. Für ihn ist van Ooijen jetzt in der Partie.

41 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05: Peter van Ooijen

41 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05: Gustav Marcussen

39 Pusch schlägt den Freistoß im Anschluss erst in die Ein-Mann-Mauer, doch kann den zweiten Ball gefährlich in die Mitte bringen, wo Mörschel am höchsten steigt und nur knapp über die Latte köpft.

38 Gelbe Karte für Steffen Lang (SC Verl)

Lang sieht im Nachgang Gelb für das Foul.

37 Lang steigt Marcussen 25 Meter vor dem eigenen Tor auf den Fuß. Der Uerdinger bleibt nach dem Foul zunächst liegen.

35 ... der allerdings direkt wieder beim Gegner landet.

34 Kinsombi unterbindet einen Angriff des SC Verl circa 30 Meter vor dem eigenen Tor mit einem Foul. Es gibt Freistoß aus halblinker Position...

32 Gelbe Karte für Kasim Rabihic (SC Verl)

Der Stürmer der Ost-Westfalen steigt Gnaase im gegnerischen Sechzehner auf den Fuß und sieht dafür die Gelbe Karte.

31 Die Ecke bringt keine Gefahr ein.

30 Auf der anderen Seite holt Marcussen einen Eckball für die Hausherren heraus. Lang hatte zuvor einen Flankenversuch des Uerdingers in den Magen bekommen und so für die Ecke gesorgt. Nach kurzer Verschnaufspause geht es für den Verteidiger des SC Verl aber weiter.

28 Im Anschluss an die Ecke bringt Rabihic den zweiten Ball von rechts scharf auf den ersten Pfosten, wo Yildirim den Ball mit der Hacke nur Zentimeter am Aluminium vorbei schießt. Gute Möglichkeit für den SC Verl!

27 Jurjus und Girdvainis bringen sich selbst unnötigerweise beim Spielaufbau derart in Bedrängnis, sodass der Keeper des KFC den Ball schließlich unter Druck ins eigene Toraus passt.

25 Defensiv stehen die Uerdinger dicht gestaffelt in einem 4-4-2-System. Meist fangen sie erst kurz vor der Mittellinie an, den Spielaufbau der Verler aktiv zu stören.

23 Nach gut 20 Minuten schaffen es die Ost-Westfalen, den Offensivdruck der Uerdinger vorerst zu unterbinden und haben längere Ballbesitzphasen.

20 ... die jedoch problemlos von den Krefeldern geklärt werden kann.

19 Auch der SC Verl zeigt sich nun mal in der Offensive. Lang missglückt eine Flanke von rechts eigentlich vollkommen, aber der Ball wird gefährlich für den Kasten von Jurjus, der den Ball mit der rechten Hand über die Latte lenkt. Es gibt Ecke...

16 Wieder schlägt Marcussen einen kurzen Haken nach Innen und verlagert mit einem hohen Ball auf Kinsombi. Dessen flache Hereingabe landet in den Armen von Brüseke.

14 Die Uerdinger zeigen sich bisher sehr variabel und gedankenschnell im Spiel nach vorne. Insbesondere Marcussen ist nahezu an jeder Offensivaktion beteiligt.

11 Jan Kirchhoffs Fehlen ist wohl mit einer Verletzung, die er sich beim Warmmachen zugezogen hat, zu begründen.

10 Nächste gute Chance für den KFC! Wieder kann Göbel von rechts unbedrängt flanken. Er findet Mörschel am Elfmeterpunkt mit einer butterweichen Hereingabe, doch dessen Kopfball fliegt knapp über die Querlatte.

8 Da ist das erste Tor des Abends... fast, denn es wird auf Abseits entschieden. Göbel bringt zuvor von rechts eine scharfe Flanke auf den kurzen Pfosten, die Kiprit elegant verwertet. Beim Zuspiel war er jedoch minimal im Abseits.

7 Kiprit versucht es aus 20 Metern, aber die Kugel rollt weit links am Tor vorbei.

6 Jan Kirchhoff steht übrigens überraschenderweise doch nicht von Beginn an auf dem Platz. Der Grund ist bisher nicht bekannt. Edvinas Girdvainis spielt deshalb von Anfang an.

3 Marcussen macht das erste Mal auf sich aufmerksam, indem er er von links nach innen zieht und anschließend Kinsombi auf der rechten Seite in Szene setzt, dessen Querpass in den Strafraum beim Gegner landet.

1 Der Ball rollt in Düsseldorf. Die Heimmannschaft beginnt gewohnt in den blau-roten Farben von rechts nach links. Der SC Verl läuft ganz in Weiß auf.

1 Spielbeginn

Zunächst gibt es eine Schweigeminute in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Diego Maradona.

Dagegen verändert Capretti seine Startformation nur auf einer Position. Für Sander beginnt Pernot heute Abend.

Auf Seiten der Krefelder gibt es im Vergleich zur Startelf gegen den HFC insgesamt vier Veränderungen. Mit Dorda und Girdvainis wird die Hälfte der Viererkette ausgetauscht. Außerdem bleiben van Ooijen und Grimaldi zunächst auf der Bank. Für die vier starten heute Kirchhoff, Marcussen, Kiprit und Kinsombi.

Coach Rino Capretti warnte indes vor den Hausherren. Er sprach von einer Mannschaft "mit viel Erfahrung in den eigenen Reihen." Er gehe von einer intensiven Begegnung aus. Man müsse "hellwach sein und das eigene Spiel durchsetzen."

Die Gefühle beim Aufsteiger SC Verl könnten hingegen wohl kaum positiver sein. Mit 17 Punkten steht man derzeit auf Platz sieben der Tabelle – und das bei erst zehn gespielten Spielen. In erster Linie soll natürlich der Abstand zu den Abstiegsplätzen weiterhin gehalten werden, trotzdem schielt man mittlerweile mit einem Auge nach oben. Mit einem Sieg heute würde man zumindest vorübergehend auf Platz vier vorrücken und dort 1860 München verdrängen, gegen die es just ein 1:1 Unentschieden gab.

Stefan Krämer konnte der Partie gegen Halle dennoch einiges Positives abgewinnen: "Wir haben in der Analyse nach der Niederlage gegen Halle allerdings auch viele gute Sachen gesehen. Die zweite Halbzeit war mit das Beste, was wir bislang auf den Platz gebracht haben. Wir haben den Jungs gezeigt, wie man die eine oder andere Möglichkeit noch klarer herausspielen kann." Ferner lobte er im Vorfeld die Gäste: "Wir treffen auf einen Aufsteiger, der es sehr gut macht bislang. Verl spielt ein aggressives Angriffspressing und sauberen Fußball."

So richtig weiß man in Krefeld immer noch nicht, wo man steht. Die Ambitionen am Niederrhein sind nach oben grenzenlos, die Tabelle zeigt aber: Nach zwölf Spieltagen reicht es für die Uerdinger bislang nur für Platz elf. Dass man in der 3. Liga den Aufstieg nicht einplanen kann, hat man inzwischen zwar eingesehen, dennoch wartet man in dieser Saison noch vergeblich auf eine Serie von mehreren punktreichen Spielen am Stück. Den Anfang soll am besten die Partie am heutigen Abend machen, nachdem es erst unter der Woche eine Niederlage gegen den Halleschen FC gab.