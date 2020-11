Von der linken Fahne kommt die Hereingabe an den ersten Pfosten. Die Gäste passen gut auf und können sicher klären.

Die Heimelf zeigt sich sehr engagiert. Bei den bisherigen Schüssen ist aber immer einer in rot dazwischen. Immerhin gibt es deswegen jetzt die erste Ecke für den MSV.

Sicker erobert den Ball direkt vor den Trainerbänken von Königsdörffer. Im Anschluss zieht er mit Tempo nach vorne und bedient Engin rechts im Strafraum. Der 24-Jährige sucht den Abschluss, aber bleibt am grätschenden Knipping hängen.

Spielerisch ist in den ersten Minuten noch nicht viel passiert. Das Match findet hauptsächlich im Mittelfeld statt und ist schon jetzt von intensiven Zweikämpfen geprägt.

Paul Will ist wieder auf dem Feld. Trotzdem macht sich Julius Kade sicherheitshalber warm.

Die Begegnung läuft schon mal weiter. Bei Will ist aber noch nicht ganz klar, ob er weiter machen kann.

Früh gibt es die erste Unterbrechung. Paul Will hat sich nach einem Luftzweikampf bei der Landung verletzt und muss jetzt behandelt werden.

1

Auf geht's! Dresden stößt an und spielt heute in bordeauxrot. Duisburg hält in weißen Trikots mit blauen Zebra-Streifen dagegen.