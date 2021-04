71 Eine Stoppelkamp-Ecke von Rechts findet Vermeij weit vor dem Tor in Rücklage, wodurch der Hüne das Leder nur in hohem Bogen links vor das Tor köpfen kann. Dort ist Broll zur Stelle und pflückt die Murmel.

70 Die Partie nimmt in dieser Phase richtig Fahrt auf, weil jetzt auch der MSV aktiv nach vorne spielt und es dadurch hin und her geht. Es ist völlig unklar, wer in Front gehen könnte!

68 Was macht Broll denn da? Erneut leistet sich der Keeper einen Fehlpass im Spielaufbau und gibt Bouhaddouz vor dem Strafraum die Kugel. Der Stürmer legt quer in die Box zum frischen Vermeij, der aus 14 Metern mit rechts frei knapp über die Latte verzieht!

67 Bitter und der großgewachsene Vermeij kommen pünktlich zu einer MSV-Ecke für Mickels und Krempicki.

67 Einwechslung bei MSV Duisburg: Joshua Bitter

67 Auswechslung bei MSV Duisburg: Leroy-Jacques Mickels

67 Einwechslung bei MSV Duisburg: Vincent Vermeij

67 Auswechslung bei MSV Duisburg: Connor Krempicki

66 Nachdem die Schmidt auf Seiten der Gastgeber schon dreimal gewechselt hat, bahnen sich langsam auch die ersten Veränderungen bei den Zebras an.

64 Der MSV nimmt wieder mehr an der Partie teil und möchte vermehrt eigene Akzente nach vorne setzen. Mickels wird auf Rechts freigespielt und flankt direkt mit rechts aus dem Halbfeld vor den Strafraum, wo Ehlers sich aber vor Bouhaddouz die Murmel schnappt.

62 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Panagiotis Vlachodimos

62 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Philipp Hosiner

61 Frey nimmt bei einem Gegenstoß der Zebras den freien Stoppelkamp auf Links mit, der nach vorne in Richtung Strafraum zieht, dort einen Haken gegen Sauer schlägt und von der linken Strafraumgrenze flanken möchte, jedoch die Kugel nur ins Toraus manövriert.

60 Der Freistoß, getreten von Mai, fliegt aber deutlich über den Kasten. Auch allgemein sind die Standards auf beiden Seiten noch ausbaufähig.

59 Gelbe Karte für Marlon Frey (MSV Duisburg)

Frey will vor Stark vor der eigenen Box an einen hohen Ball, trifft dabei aber den Dresdner mit seinem hoch ausgefahrenen Bein.

58 Stark schlägt eine Ecke von Links hoch und weit an den zweiten Pfosten, wo jedoch nur Frey bereitsteht und per Kopf klären kann. Die Dresdner bleiben aber in Ballbesitz.

57 Alexander Schmidt versucht viel Einfluss zu nehmen auf sein Team und steht im Grunde genommen permanent am Rande seiner Coaching-Zone. Sein Team ist aber nicht mehr ganz so überlegen wie noch in Hälfte Eins.

56 Der Freistoß bleibt aber im Duisburger-Block hängen und auch ein Einwurf im Anschluss bringt keine Gefahr für die Zebras.

55 Kade erhält bei seinem Dribbling nach vorne 35 Meter vor dem Tor zu viel Geleitschutz von Mickels, der den Dresdner nach dessen Abspiel in Richtung Daferner zu Boden reißt - Freistoß.

54 Will hat nach seinem Schuss dann Arbeitsschluss und wird nach einer ansprechenden Leistung von Kreuzer ersetzt.

54 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Niklas Kreuzer

54 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Paul Will

52 Ehlers schleudert einen Einwurf von Links auf Höhe des Sechzehners an den Fünfer, wo Sicker unglücklich per Kopf zu Will rechts in den Strafraum ablegt, der aus 13 Metern direkt per Dropkick abzieht und den Innenverteidiger wieder trifft, von dem die Kugel ins Toraus springt. Die Dresdner fordern Handelfmeter, Sicker war aber wohl nicht mit der Hand am Ball.

50 Sicker behält im Laufduell auf Rechts gerade so die Oberhand gegen den flinken Diawusie, der sich die Murmel am Innenverteidiger vorbeigelegt hatte, ihm aber nicht die entscheidenden Meter abnehmen kann.

48 Nach einer kurz aufgeführten Ecke von Rechts darf Stoppelkamp ohne Bedrängnis entlang der Grundlinie in den Strafraum eindringen und vor den Fünfer geben, wo zum Dresdner Glück Mai steht, der die Murmel klärt.

47 Da ist direkt Diawusie, der Links auf die Reise geschickt wird von Kade und Sauer mit einem klugen Abstopper an der Grundlinie ins Leere laufen lässt. Seine Hereingabe landet dann rechts im Strafraum bei Will, der aber vom aufmerksamen Sicker gestört wird.

46 Mickels wird von Knipping in der Drehung von den Beinen geholt, nachdem er sich auf Rechts gegen zwei Dresdner durchgesetzt hat. Die Zebras spielen den Freistoß in der gegnerischen Hälfte dann kurz aus und geben die Murmel schnell wieder her.

46 Der Ball rollt wieder! Bei Dresden gibt es auch gleich den ersten Wechsel: Štor hätte in Minute 19 die Chance gehabt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, muss nun aber von draußen zuschauen, weil Diawusie für ihn kommt. Weiter geht's!

46 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Agyemang Diawusie

46 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Luka Štor

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten zwischen Dresden und Duisburg geht es torlos in die Katakomben! Dabei hätte es auf beiden Seiten durchaus klingeln können! Für Dresden hielten der Pfosten nach einem Bouhaddouz-Knaller und Broll nach einem Beinahe-Eigentor von Mai die Null, während für die Zebras Schlussmann Weinkauf die Dresdner-Führung in der 19. Minute nach einem Štor-Abschluss verhinderte. Insgesamt ist die SGD aber das spielbestimmende Team, das vor allem nach MSV-Ballverlusten gefährlich wird. Die Blau-Weißen schlagen auf der anderen Seite bei ihren seltenen Ausflügen nach vorne ebenfalls Profit von Fehlern des Gegners. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht! Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Gelbe Karte für Luka Štor (Dynamo Dresden)

So kann das Dynamo-Pressing eben auch enden - mit einem taktischen Foul von Štor, der Sauer am Weiterlaufen hindert.

43 Stoppelkamp leitet einen Gegenangriff ein und gibt über die Mittellinie weiter zu Frey, der in Richtung Strafraum zieht, dort aber von Mai geblockt wird. Dadurch springt die Murmel zurück zu der Nummer Zehn, die direkt mit rechts aus 35 Metern abzieht. Die Kugel flattert einen halben Meter über die Latte!

42 Das Team aus der Elbflorenz hält das Pensum nach wie vor hoch, macht aber aus dem vielen Ballbesitz insgesamt noch zu wenig. Meist wird es nur nach Ballgewinnen vor dem Strafraum gefährlich, die aber Resultat des guten Pressings sind.

40 Der MSV muss mittlerweile eigentlich gemerkt haben, dass der Spielaufbau via Kurzpassspiel gegen die frühpressenden Dresdner nicht funktioniert. Mehrfach wurde es nach eigenen Ballverlusten vor dem Strafraum dadurch schon brenzlig.

39 Löwe darf den Freistoß übernehmen, knallt diesen aber aus 16 Metern flach in die Mauer.

38 Gelbe Karte für Arne Sicker (MSV Duisburg)

Der nächsten Katastrophenpass im Aufbau des MSV wird von Kade abgefangen und mit Tempo vor den Strafraum getragen, wo Sicker sich zu wuchtig entgegenstellt und einen Freistoß an der Strafraumgrenze provoziert.

36 Hosiner und Jansen prallen bei einem Luftduell mit den Köpfen leicht zusammen. Zum Unverständnis der Gelb-Schwarzen gibt es aber Freistoß für die Gäste in der eigenen Hälfte.

35 Knipping schlägt die Kugel im Spielaufbau hoch nach Linksaußen in den Lauf von Štor, der Sauer düpiert und dann Daferner mit einem Steckpass in den Strafraum bedienen möchte, aber nicht erreicht, weil Gembalies dazwischenfunkt.

33 Nach Hochkarätern steht es trotz Dynamo-Überlegenheit 2:1 für Duisburg, die zwar nur wenige Nadelstiche setzen, die dann aber in der Regel auch zu Torgefahr führen.

31 Glanzparade von Broll! Stoppelkamp setzt nach dem kurz ausgeführten Freistoß auf Links zum Dribbling an und flankt dann scharf in den Fünfmeterraum, wo Mai vom Ball überrascht wird und seinen Keeper unfreiwillig mit der Schulter zu einer Glanztat zwingt - der Schlussmann muss blitzschnell abtauchen, um dort die Murmel mit der linken Hand von der Linie zu patschen!

30 Gelbe Karte für Sebastian Mai (Dynamo Dresden)

Bouhaddouz sichert ein Anspiel auf seiner linken Seite mit dem Rücken zum Tor und wird von Mai bedrängt, der ihm dann auf die Hacken steigt - vertretbare erste Karte.

28 Seit einer gefühlten Ewigkeit kommt der Meidericher SV mal wieder in die SGD-Hälfte, wo letzten Ende Stoppelkamp mangels Alternativen aus 25 Metern mit rechts über den Kasten verzieht.

27 Allerdings können die Dresdner noch nicht wirklich von den Ballverlusten des MSV in der eigenen Hälfte profitieren. Die Gelb-Schwarzen suchen danach zu hektisch nach dem finalen Pass in den Strafraum.

25 Es scheint nach 25 Minuten nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Dynamo in Front geht. Die SGD rennt unermüdlich an und drängt auf den ersten Treffer der Partie, während die Zebras oft zu leicht die Kugel hergeben.

23 Kade treibt die Murmel auf der linken Seite und gibt eine Station weiter nach vorne in den Lauf von Štor, der vor dem Strafraum gestellt wird, aber eine Ecke erzwingt. Diese schlägt Will hoch an den Fünfer, wo Knipping frei rechts in die Maschen einnickt. Ehlers soll aber zuvor ein Foul an Bouhaddouz begangen haben, weshalb Schiri Osmanagic abpfeift.

21 Duisburg muss aufpassen, sich nicht gänzlich an die Wand spielen zu lassen. Entlastungsangriffe müssen sich häufen, sodass sie nicht den spielstarken Dresdnern ausgeliefert sind.

19 Das muss das 1:0 für die SGD sein! Will schaltet nach einem fairen Tackling von Stark an Jansen schnell um und gibt weiter vor den Strafraum zu Daferner, der direkt weiter nach rechts in den Lauf von Hosiner legt. Der Österreicher hebt den Kopf und findet den komplett blanken Štor mit seinem Querpass sieben Meter vor das Tor, wo dieser mit seinem zu unplatzierten Abschluss mit Links am glänzend reagierenden Weinkauf scheitert. Auch Kade, dem das Leder danach vor die Füße springt, kann das Runde nicht ins Eckige bringen!

18 Chris Löwe kommt auf der linken Seite gegen Leroy-Jacques Mickels zu spät, der sich die Kugel bereits links am Dresdner vorbeigelegt hat. Der Routinier grätscht den Duisburger um, kommt jedoch ohne Verwarnung davon.

17 Die Zebras attackieren auf der anderen Seite nicht so früh und lassen den Dresdnern im eigenen Stadion bis zur Mittellinie viel Raum zum Spielaufbau.

15 Will versucht Kade mit einem No-Look-Diagonalball in Szene zu setzen. Sauer läuft den Dresdner jedoch ab und macht die durchaus gute Idee von Will zunichte.

14 Beinahe hätte Keeper Broll den Spielverlauf der ersten zehn Minuten auf den Kopf gestellt, weil sein Team nach wie vor deutlich den Takt vorgibt und Ball wie Gegner dominiert.

12 Bouhaddouz an den Pfosten! Broll leistet sich einen dicken Bock bei einem Abstoß, indem er das Leder flach vor den Strafraum in die Beine des aufmerksamen Krempicki spielt, der gedankenschnell links in den Lauf von Bouhaddouz weitergibt. Der Stürmer fackelt direkt mit links aus 14 Metern ab und trifft mit Pech nur den linken Pfosten!

10 Dynamo holt gerade mehrere Einwürfe an der rechten Seitenlinie heraus. Die Duisburger können die Kugel schließlich in Richtung Kevin Broll klären, der den nächste Angriff seiner Mannschaft einleiten darf.

9 Der MSV ist wieder komplett, weil Gembalies scheinbar weitermachen kann.

8 Will schlägt die Ecke halbhoch an der ersten Pfosten, wo Ehlers entgegenkommt und im Fallen das Leder zwei Meter über die Latte köpft.

7 Gembalies liegt etwas benommen am Boden und muss eventuell sogar früh vom Feld. Der Innenverteidiger wird zunächst draußen weiter behandelt.

7 Über Umwege prallt die Kugel nach einem hohen Ball vor den MSV-Strafraum zu Will, der sich die Murmel auf links legt und wuchtig aus 17 Metern abzieht. Gembalies fälscht den Hammer über das Tor ab - Ecke.

6 Die Zebras bekommen bislang überhaupt keinen Zugriff, weil sie von den bissigen Dresdner früh angegangen werden. Obwohl damit zu rechnen war, tun sich die Gäste sehr schwer.

4 Die Gelb-Schwarzen bauen das Spiel ruhig von hinten heraus auf. Dabei kristallisiert sich auch die Formation erstmals klar heraus: Schmidt setzt auf eine defensive Dreierkette.

3 Die Marschroute von Alexander Schmidt wird früh deutlich: Sie wollen durch ein hohes Pressing früh ein Zeichen setzen.

1 Dresden setzt die Gäste extrem früh unter Druck. Stark erobert sich die Kugel links an der Mittellinie von Mickels, zieht dann in Richtung Strafraum und bedient Daferner, der Links durchstartet und das Leder vor der Grundlinie scharf an den Fünfer schlägt. Dort ist Weinkauf zur Stelle, taucht ab und schnappt sich die Hereingabe.

1 Schiri Osmanagic aus Stuttgart pfeift die Partie an! Dresden trägt die gelb-schwarzen Trikots, die Zebras sind ebenfalls klassisch in blau-weiß gestreift gekleidet. Los geht's!

1 Spielbeginn

Dresden gegen Duisburg, das klingt eigentlich eher nach einer Zweit- oder Erstligapartie. Schließlich trafen die Teams in der Vergangenheit sechsmal in der Beletage und zehnmal in der Zweiten Liga des deutschen Vereinsfußballs aufeinander. In der Dritten Liga handelt es sich erst um das vierte Pflichtspiel der Traditionsmannschaften, während die Bilanz in diesen Aufeinandertreffen ausgeglichen ist - jedes Team gewann einmal, außerdem gab es ein Remis. Das Hinspiel dieser Saison ging deutlich an die Sachsen, die bei den Duisburgern einen klaren 3:0-Sieg feierten. Ein Erfolg in Dresden gelang den Zebras außerdem erst zweimal - 2015 und 1993.

Obwohl Dynamo die Pole Position im Aufstiegsrennen durch die kleine Sieglosserie abgegeben hat, haben die Gelb-Schwarzen den Aufstieg immer noch in der eigenen Hand, weil sie eben zwei Nachholspiele in der Hinterhand haben. Sollten die Dresdner in den beiden Duellen (heute gegen Duisburg, am Samstag gegen Uerdingen) sechs Punkte holen, sind sie wieder punktgleich mit Spitzenreiter Rostock. Ein Dreier heute würde zunächst nur genügen, um 1860 München von Relegationsplatz Drei zu verdrängen.

Bei den Gästen aus Duisburg läuft es zurzeit deutlich besser. Die Elf von Pavel Dotchev ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat gute Chancen auf den Klassenerhalt in Liga Drei. Zuletzt schlugen die Zebras die favorisierten Wiesbadener eindrucksvoll mit 3:0. Im Nachholspiel gegen die SGD tauscht der Trainer im Vergleich zum letzten Spiel ebenfalls zweimal und stellt Maximilian Jansen sowie Vincent Gembalies anstelle von Wilson Kamavuaka und Dominik Schmidt auf, die beide fehlen.

Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen und andauernden sieben Stunden ohne eigenen Treffer zogen die Verantwortlichen von Dynamo Dresden nach der 0:3-Pleite gegen Halle die Reißleine und entließen Trainer Markus Kauczinski. Es folgte die Vorstellung von Alexander Schmidt, der heute an der Seitenlinie der Gelb-Schwarzen steht. Der neue Trainer, der bis Februar noch Türkgücü München trainierte, verändert die Mannschaft aber nur auf zwei Positionen für das Duell mit Duisburg: Marvin Stefaniak und Niklas Kreuzer nehmen auf der Bank Platz und werden von Philipp Hosiner und Sebastian Mai ersetzt. Ansonsten steht das gleiche Personal wie noch gegen Halle auf dem Platz.