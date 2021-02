Im Gegenzug ist wieder Uerdingen vorne! Die Flanke von rechts rutscht am ersten Pfosten durch, wodurch Wagner praktisch in den Ball hineinrennt. Wagner schaut der springenden Kugel nur nach und hat Glück, dass sie das rechte Aluminium nur touchiert!

Auch Scott setzt zum Dribbling an und überrascht dann die Gegenspieler mit der kurzen Ablage für Kern. Der Zehner visiert den linken Winkel an und verpasst diesen nur knapp!

Es geht wieder munter los! Eben hatte Kern noch eine Gelegenheit aus einem spitzen Winkel, die er links am Tor vorbeijagt. Im Gegenzug dribbelt sich Fechner über rechts vors Tor und fordert Wagner zu einer wichtigen Parade!

Oberlin kommt rein, hat seine ersten Ballkontakte und legt fast ein Tor vor! Von seiner linken Seite spielt er nämlich in die Mitte auf Jastremski, der aber unter starker Bedrängnis nur Jurjus abschießt!

Halbzeitfazit: Ohne Nachspielzeit geht es in die Pause. Der KFC Uerdingen führt nicht unverdient mit 0:1 bei Bayerns Zweiten. Munteren ersten zehn Minuten folgten zehn Minuten der defensiven Kontrolle, ehe sich die Gäste plötzlich zum ersten Treffer konterten. Pusch scheiterte noch am gut reagierenden Wagner, doch Feigenspan stand zum Abstauber bereit. Danach übte eher München den Druck aus, während der KFC auf weitere Konter lauerte. Beide Ansätze führten aber zu selten zu Chancen, weshalb das 0:1 folgerichtig ist.

Etwa 25 Meter vor dem Tor am linken Strafraumeck legt sich Stiller den Ball für einen Freistoß zurecht, schießt diesen aber nur in die Mauer.

München holt die erste Ecke heraus! Zeiser nimmt sich des ruhenden Balls an und schlägt ihn von rechts weit auf den zweiten Pfosten. Da köpft ein Bayer das Leder zurück in die Mitte, von wo Feldhahn aufs Tor köpft. Für den Abschluss steht Jurjus jedoch goldrichtig.

Auch Feigenspan löst sich von seinen Gegenspielern. Bevor er von der Grundlinie aus querlegt, stellt sich ihm allerdings Scott in den Weg.

In der Folge bleibt es ein Spiel auf der Suche nach defensiven Lücken. Diese bieten beide Teams allerdings kaum an.

Tooor für KFC Uerdingen 05, 0:1 durch Mike Feigenspan Das ist bitter für die Münchner! Die Zweitvertretung spielt sich zuerst in den Strafraum, wird aber eiskalt ausgekontert. Feigenspan spielt dann bereits im Sechzehner rechts raus auf Pusch. Den Schuss blockt Wagner mit einer starken Fußabwehr, doch direkt zurück in die Füße Feigenspans, der dann abstauben kann.

Es sind eher die Bayern, die dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Zu klaren Chancen kommen sie in dieser Phase allerdings auch nicht.

Es riecht bereits nach Toren an der Grünwalder Straße. Beide Teams spielen munter nach vorne, wobei die Bayern etwas ballsicherer wirken.

Am Strafraumrand setzt sich Scott gegen Lukimya durch, sodass er nur noch Jurjus vor sich hat. Doch die Kugel ist zu nah an seinem Körper, sodass er den Ball nicht mehr in eine Ecke schießen kann. Jurjus hält!